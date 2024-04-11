IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 支持无缝连接企业网络的高级对等网络® (APPN) 和系统网络架构 (SNA) 区域。VTAM for VM/ESA V4.2.0 中的 APPN 增强功能支持当前 VTAM 客户将 APPN 网络扩展到企业，同时支持现有子区域网络。根据需要从三个功能级别中选择，享受高性价比 VTAM。

z/VSE 6.2 是最后投入使用的 z/VSE 版本。z/VSE 6.2 服务终止生效日期为 2023 年 9 月 30 日，该服务终止日期也适用于 VTAM for VSE/ESA V4.2.0。有关详细信息，请查看 z/VSE 6.2 服务终止信息。