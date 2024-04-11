IBM VTAM for VM/ESA V4.2.0 支持无缝连接企业网络的高级对等网络® (APPN) 和系统网络架构 (SNA) 区域。VTAM for VM/ESA V4.2.0 中的 APPN 增强功能支持当前 VTAM 客户将 APPN 网络扩展到企业，同时支持现有子区域网络。根据需要从三个功能级别中选择，享受高性价比 VTAM。
z/VSE 6.2 是最后投入使用的 z/VSE 版本。z/VSE 6.2 服务终止生效日期为 2023 年 9 月 30 日，该服务终止日期也适用于 VTAM for VSE/ESA V4.2.0。有关详细信息，请查看 z/VSE 6.2 服务终止信息。
了解 VM/ESA 为用户提供的优势。
在 VM/ESA 环境中提供 APPN 网络支持。
为 VTAM 提供多种封装选项或功能级别，具有出色的性价比。
增加 APPN 和 SNA 子区域功能。
VTAM for VM/ESA V4.2.0 提供三种封装选项或功能级别的支持，价格实惠。从入门级 VTAM Client/Server 到 VTAM InterEnterprise，选择适合企业需求的功能级别支持。
Client/Server 适用于入门级网络环境。这种环境通常较小，不需要大型网络的通信能力。除诸多传统和新增 SNA 子区域功能之外，Client/Server 还支持 APPN。
MultiDomain 包含 Client/Server 的所有功能，还有网络控制程序 (NCP) 所有权以及更多 APPN 和 SNA 子区域功能。
拥有大型网络或需要与其他网络提供商互连的客户可以选择第三个功能级别，即 VTAM InterEnterprise。InterEnterprise 支持虚拟机的 APPN 边界节点和虚拟机的 SNA 网络互连 (SNI)，还具备一些 APPN 和 SNA 子区域功能。