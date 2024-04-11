IBM® Operating System Environment Manager for z/OS (OSEM for z/OS) 是适用于 OS/390 和 z/OS 环境的动态退出管理程序，具有一组可选的标准退出控制。作为动态退出管理程序，它为 IBM 提供的大多数退出点提供一个易于使用的统一界面，可用于优化 OS/390 和 z/OS 环境。
OSEM for z/OS 可为数据中心提供更好的系统可管理性。该解决方案由易于使用的 ISPF 界面驱动，使您可以更轻松地管理数据中心资源并控制其使用方式。OSEM 提供了一种方法和界面，使您能够管理数据中心环境并确保全天候可用性，将其作为管理任务，而不是技术性编程任务。
新功能和增强功能的更新
提供一种方法和一个界面，用来管理数据中心环境并确保全天候可用。
借助更高的系统吞吐量和服务水平以及更低的成本，充分利用 z/OS 技术。
一个便于技术人员和操作人员使用的环境。
使用这项强大的功能，可以根据所定义的资源名称（IBM DB2 或 IMS™ 等子系统），在 CPU 之间路由作业以及（向上或向下）路由这些 CPU 的可用性。可以管理执行 IBM Operating System Environment Manager 作业路由的每个系统上的资源可用性，还可以使用作业中的 JECL 语句或者通过 ISPF 接口分配路由控制信息，以控制路由。
此功能可防止在所需的数据集全部可用之前选择作业。
借助最终用户计算作业计划和限制选项，您可以限制用户可并发运行的作业数量。
此功能可以将最多 32 字节的 JOB 或 STEP 统计信息放入新创建的 VSAM 数据集或由 SMS 管理的非 VSAM 数据集的目录记录中。此外，还会将作业的用户 ID 放入目录记录的“所有者”字段中。如果已经提供了这些信息，这两个字段都不会被覆盖。
该功能可帮助您迁移到 LE/370 以及大多数程序产品（例如 FILE/AID、SAS 等）的任何新版本。您可以修改或替换现有的 STEPLIB DD 语句，也可以根据作业类别、作业名称、用户 ID、步骤名称或程序名称添加新的 STEPLIB DD。
使用此功能可以计算运行作业的每个步骤的大致费用以及运行作业的大致总成本。
使用此功能可以实施 CPU 时间限制。延长 CPU 时间、JOB 等待时间和 TSO 等待时间。按作业类别控制缺失的时间参数的插入，并覆盖作业卡上指定的时间。如果作业时间大于 JES2 时间值，则取消作业。
了解 OSEM 系统的作业路由和命令功能。
了解如何使用 IBM Operating System Environment Manager for z/OS。