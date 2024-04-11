OSEM for z/OS 可为数据中心提供更好的系统可管理性。该解决方案由易于使用的 ISPF 界面驱动，使您可以更轻松地管理数据中心资源并控制其使用方式。OSEM 提供了一种方法和界面，使您能够管理数据中心环境并确保全天候可用性，将其作为管理任务，而不是技术性编程任务。