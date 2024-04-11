在物理上连接并在逻辑上定义已创建或修改的对象。HCM 可智能调整图表中对象的位置，清晰显示所有连接。生成报告和挂图，以帮助您分析、规划和实施对配置的更改。定制图表视图，使其仅显示您感兴趣的对象。放大图表，重点关注其中一个区域；或者裁剪、重新排序、显示或隐藏所选的对象。加亮显示与所选对象的所有连接。