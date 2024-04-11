Hardware Configuration Manager (HCM) 是一个基于 Personal Web Server (PWS) 的 z/OS® Hardware Configuration Definition (HCD) 客户端/服务器接口。它结合了 z/OS 硬件配置管理的逻辑和物理方面。
使用 z/OS Hardware Configuration Manager 定义逻辑连接（通过 HCD 完成）并管理配置的物理方面。所有更新均可通过 HCM 直观的图形用户界面完成，逻辑 I/O 配置的所有更改均写入输入/输出定义文件 (IODF)，并由 HCD 全面验证其准确性和完整性，可以避免由于定义不正确而导致的意外系统中断。
HCM 结合了 z/OS 硬件配置管理的逻辑和物理方面。定义逻辑连接是通过 Hardware Configuration Definition 完成的。
在交互式界面中定义处理器通道子系统和处理器上运行的操作系统的硬件配置。
所有更改均写入输入/输出定义文件 (IODF)，并由 HCD 全面验证其准确性和完整性，可以避免由于定义不正确而导致的意外系统中断。
管理配置的物理方面和逻辑连接。例如，您可以有效地管理 FICON® 基础架构（机柜、布线）提供的灵活性。通过其客户端/服务器关系，HCD 验证写入 IODF 的逻辑 I/O 配置的所有更改，避免由于定义不正确而导致意外系统中断。
浏览配置图和对话框即可编辑信息、创建或删除对象（仅包括物理对象，例如机柜、连接端口、交叉开关或转换器），在配置图中双击任何对象，然后在出现的对话框中调整对象信息，即可修改对象。
在物理上连接并在逻辑上定义已创建或修改的对象。HCM 可智能调整图表中对象的位置，清晰显示所有连接。生成报告和挂图，以帮助您分析、规划和实施对配置的更改。定制图表视图，使其仅显示您感兴趣的对象。放大图表，重点关注其中一个区域；或者裁剪、重新排序、显示或隐藏所选的对象。加亮显示与所选对象的所有连接。
您使用 HCM 定义的数据用于激活您的系统。您可以使用这些数据自动生成报告和图表，消除不一致，确保准确记录系统定义。跳过繁琐的手动数据输入过程，可以减少错误并节省大量时间。
系统程序员可以更轻松地创建和编辑之前在 HCD 中维护的配置定义。硬件支持小组可以将物理数据添加到配置中。系统规划人员可以生成报告和图表，以开发面向未来的配置或备用配置以用于规划目的。
由于 HCM 中的物理信息和逻辑信息不会出现分歧（IODF 和配置文件数据共同构成一个单一的数据源或存储库），因此查找和修复配置问题变得更加简单，用时更短。