IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 是一款终端和网络模拟工具。它可以模拟终端网络及其关联消息。
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 可用于确定系统性能和响应时间、评估网络设计、执行功能测试和自动执行回归测试。它可以用作综合测试计划中的基本工具，通过为系统测试的所有阶段提供结构化、系统化的方法，来提高系统测试的有效性。
Workload Simulator for z/OS and OS/390 指南（第二版）
指导完成测试过程，帮助开发测试用例、实现测试运行自动化并使用 Workload Simulator Test Manager 分析结果。
支持 SNA、CPI-C (LU 6.2)、传输控制协议/网际协议 (TCP/IP)、Telnet 3270、3270E 和 5250 客户端、Telnet 线路模式网络虚拟终端客户端、FTP 客户端以及基于 TCP/IP 运行的客户端应用程序。
在运行 IBM VTAM 应用程序时模拟 SNA 逻辑单元。
具有灵活的脚本生成实用程序，如结构化翻译语言 (STL)、交互式数据捕获 (IDC)、NPM/LU2 重新格式化器和脚本生成器。
包括各种运行时实用程序，例如 Workload Simulator/ISPF 接口、显示监视器实用程序、运行时报告和 ITPECHO。
Workload Simulator 为在“基于”TCP/IP 运行的多个客户端应用程序提供本机支持；也就是说，TCP/IP 可处理 Workload Simulator 主机和被测系统之间的所有路由和传送。Workload Simulator 使用宏 API 在本地主机上实现其与 TCP/IP 的连接。
SNA 逻辑单元 (LU) 可以通过 Workload Simulator 进行模拟，同时作为 VTAM 应用程序运行。为 LU 类型 0 至 7 提供一般支持，并为 LU 2、LU 3、LU 6.2 和 LU 7 数据流提供特别支持。
扩展版 SNA 产品组合提供 CPI-C (LU 6.2) 事务程序模拟，以测试现有的 LU 6.2 应用程序、执行压力或性能测试并测试仍在开发的应用程序。
WTM 可指导用户完成测试过程。WTM 可帮助用户开发和管理测试原因、实现测试运行自动化并分析结果。为了获得更大的灵活性，WTM 提供三种操作模式，用于控制用户可以通过 Workload Simulator 观察到的交互量。
灵活的脚本生成功能包括 STL、交互式数据捕获 (IDC)、NPM/LU 2 重新格式化程序和脚本生成器。
Workload Simulator 为用户测试网络提供各种实用程序，包括 ISPF 接口、显示监视器设备、运行时报告和 ITPECHO
Workload Simulator 可提供用于分析测试结果的多个实用程序，包括日志列表、日志比较和响应时间。
IBM Workload Simulator 的安装要求取决于要模拟的设备和资源。
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 需要以下操作系统之一：
IBM Workload Simulator for z/OS and OS/390 可以在支持所列软件的任何硬件环境中运行。
查看在 MVS 环境中安装和运行 Workload Simulator 的要求。在 MVS 上，Workload Simulator 以虚拟模式 (V=V) 或真实内存模式 (V=R) 运行。
查看在 MVS 环境中运行 Workload Simulator 的一般要求。其中列出了使用 Workload Simulator 提供的程序、界面和设施的安装要求。