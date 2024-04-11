Workload Simulator 为在“基于”TCP/IP 运行的多个客户端应用程序提供本机支持；也就是说，TCP/IP 可处理 Workload Simulator 主机和被测系统之间的所有路由和传送。Workload Simulator 使用宏 API 在本地主机上实现其与 TCP/IP 的连接。