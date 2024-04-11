为了满足任何用户的需求，SAN384C-6 提供三种主要的管理模式：IBM Storage Networking c 型系列命令行界面 (CLI)、DCNM 以及与第三方存储管理工具的集成。它利用 IBM Storage Networking c 型系列的易于学习的 CLI 来提供广泛的管理功能。这种高效、直接的界面旨在为企业环境中的管理员提供一致且合乎逻辑的最佳功能。