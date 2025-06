一款单一工具,用于监控、分析和调整 IBM Db2 for z/OS 和 IBM Db2 应用程序的性能。用户可以更快地发现、查明和解决性能问题。它是 OMEGAMON 系列软件产品中的一员。

OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS 作为 IBM Service Management Suite for z/OS 的一部分提供。