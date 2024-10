O que é automação da TI?

A automação da TI traz vários benefícios significativos para organizações de todos os portes devido à eficiência que proporciona.



Elimina erros humanos: todos os funcionários são propensos a erros humanos; as organizações podem atenuar esse risco por meio da automação da TI. O software de automação pode criar processamento em lote para tarefas simples que não exijam intervenção humana. Alguns exemplos são: envio das faturas em tempo hábil; gerenciamento proativo das ameaças à segurança; e gerenciamento eficaz dos dados entre repositórios de dados díspares.

Libere as pessoas para realizar tarefas de alto nível: o software baseado em regras pode realizar atividades de processos de negócios em alto volume, liberando recursos humanos para priorizar tarefas mais complexas. A RPA permite que CIOs e outros tomadores de decisão acelerem seus esforços de transformação digital e gerem um maior retorno sobre o investimento (ROI) com sua equipe.

Melhoria do ânimo dos funcionários: ao migrar cargas de trabalho repetitivas e de alto volume das cargas de trabalho de seus funcionários para processos automatizados, suas equipes podem se concentrar em uma tomada de decisão mais ponderada e estratégica, como identificar novos produtos, passar mais tempo gerenciando funcionários e dedicar mais tempo para os principais parceiros e clientes. Essa mudança no trabalho tem um efeito positivo na felicidade dos funcionários. Um estudo constatou que 88% dos líderes empresariais(link externo ao site ibm.com)2 sentiram que a automatização das tarefas os tornaria mais felizes e mais envolvidos no trabalho.

Maior sustentabilidade: ao automatizar muitos processos, sobretudo ao usar a nuvem, as organizações consomem menos energia (link externo ao site ibm.com)3, pois a tecnologia só será usada quando necessária. Em tempos em que muitos stakeholders estão preocupados com a pegada ambiental e as emissões de carbono dos data centers, a automação da TI ajuda as organizações a atingir suas metas de ESG.

Uma visão holística das operações de TI: com o passar do tempo, a introdução de novas tecnologias cria uma “proliferação de ferramentas”, em que tecnologias redundantes ou ultrapassadas permanecem em ambientes de TI, o que acaba prejudicando os processos. Ferramentas como AIOps ajudam as organizações a identificar o desperdício de tecnologia em toda a cadeia de ferramentas, eliminando recursos desnecessários e promovendo uma maior colaboração e eficiência.