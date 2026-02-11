O que é visibilidade dos ativos de TI?

Para as empresas digitais modernas, o monitoramento contínuo e em tempo real desses ativos é fundamental para manter uma postura sólida de cibersegurança e controlar o gerenciamento de riscos.

A visibilidade dos ativos de TI pode se aplicar a uma ampla gama de ativos corporativos, desde equipamentos simples, como notebooks e dispositivos móveis, até sensores de internet das coisas (IoT) de ponta. Empresas de todos os tamanhos e de diversos setores dependem da visibilidade dos ativos para gerenciar seus ambientes de TI mais complexos e estabelecer programas bem-sucedidos de gestão de ativos de TI (ITAM).

Com o crescimento da computação em nuvem, do software como serviço (SaaS) e do trabalho remoto, a visibilidade dos ativos de TI é essencial para gerenciar recursos, otimizar o desempenho dos ativos e proteger a infraestrutura de TI contra violações de dados dispendiosas. De acordo com um relatório recente da IBM, o custo médio de uma violação de dados nos EUA subiu 9% em 2025, atingindo o recorde histórico de US$ 10 milhões.

Como parte de seus esforços de transformação digital, muitas organizações modernas estão integrando ferramentas digitais mais profundamente em sua abordagem à gestão de desempenho de ativos (APM) de TI.

A visibilidade eficaz dos ativos de TI ajuda as equipes de segurança a monitorar o desempenho dos ativos em tempo real e a evoluir de abordagens ultrapassadas de manutenção reativa para abordagens mais modernas, proativas e preditivas.