Gerenciamento de ativos

O que é visibilidade dos ativos de TI?

Publicado 11/02/2026
Homem olhando para um quadro branco
By Mesh Flinders , Ian Smalley

Definição de visibilidade dos ativos de TI

A visibilidade dos ativos de TI é a prática de estabelecer uma consciência em tempo real do status operacional, da integridade e da segurança de ativos de TI físicos e virtuais.

Para as empresas digitais modernas, o monitoramento contínuo e em tempo real desses ativos é fundamental para manter uma postura sólida de cibersegurança e controlar o gerenciamento de riscos.

A visibilidade dos ativos de TI pode se aplicar a uma ampla gama de ativos corporativos, desde equipamentos simples, como notebooks e dispositivos móveis, até sensores de internet das coisas (IoT) de ponta. Empresas de todos os tamanhos e de diversos setores dependem da visibilidade dos ativos para gerenciar seus ambientes de TI mais complexos e estabelecer programas bem-sucedidos de gestão de ativos de TI (ITAM).

Com o crescimento da computação em nuvem, do software como serviço (SaaS) e do trabalho remoto, a visibilidade dos ativos de TI é essencial para gerenciar recursos, otimizar o desempenho dos ativos e proteger a infraestrutura de TI contra violações de dados dispendiosas. De acordo com um relatório recente da IBM, o custo médio de uma violação de dados nos EUA subiu 9% em 2025, atingindo o recorde histórico de US$ 10 milhões.

Como parte de seus esforços de transformação digital, muitas organizações modernas estão integrando ferramentas digitais mais profundamente em sua abordagem à gestão de desempenho de ativos (APM) de TI.

A visibilidade eficaz dos ativos de TI ajuda as equipes de segurança a monitorar o desempenho dos ativos em tempo real e a evoluir de abordagens ultrapassadas de manutenção reativa para abordagens mais modernas, proativas e preditivas.

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O papel da visibilidade de ativos nos ambientes de TI modernos

A visibilidade da integridade e do desempenho dos ativos é a base dos ambientes de TI modernos, possibilitando o compartilhamento de dados em redes complexas que abrangem milhares de dispositivos e endpoints. Novas tecnologias como a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) tiveram um efeito transformador sobre a forma como as equipes de segurança e manutenção monitoram seus ativos.

No passado, a infraestrutura de TI era centralizada, com os ativos físicos geralmente mantidos no mesmo espaço físico. No entanto, as organizações modernas dependem de tecnologias e equipamentos mais novos e menos estáticos, como plataformas SaaS, sensores de IoT, dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem, muitos dos quais são virtualizados. As soluções virtualizadas têm superfícies de ataque muito maiores, o que torna seu gerenciamento mais complexo.

A visibilidade dos ativos de TI ajuda as organizações a melhorar os principais processos que mantêm e protegem os ativos físicos e virtuais, garantindo que eles tenham um alto nível de desempenho durante seus ciclos de vida.

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Como funciona a visibilidade dos ativos de TI

Por meio da integração de novas tecnologias, como sensores de IoT, automação com IA e análise de dados, aos negócios principais, a visibilidade moderna dos ativos de TI ajuda as empresas a obterem uma visibilidade completa de seus ativos e processos.

Veja a seguir como essas tecnologias ajudam a criar visibilidade sobre os quatro componentes principais da infraestrutura de TI moderna.

Ativos físicos

A visibilidade dos ativos físicos de TI, como servidores, notebooks, dispositivos móveis e sensores de IoT, é alcançada por meio de uma combinação de monitoramento de endpoint e descoberta de ativos.

Com base em dados em tempo real e ferramentas poderosas de visualização, os gerentes de TI podem monitorar a localização, o desempenho e a integridade dos ativos em tempo real, realizar atualizações de sistema remotamente e atribuir tarefas de manutenção.

Ativos de software e SaaS

Para monitorar os aspectos do software e componentes do SaaS, como máquinas virtuais (VMs), licenças de software e vulnerabilidades, os gerentes de TI contam com poderosas ferramentas de monitoramento automatizadas e plataformas de observabilidade equipadas com as tecnologias mais recentes.

A visibilidade dos componentes e dispositivos de SaaS ajuda a garantir que os serviços baseados em assinatura estejam funcionando da maneira como foram projetados.

Ativos em nuvem e virtualizados

Os ambientes de TI modernos são cada vez mais impulsionados por ativos virtuais altamente escaláveis, como VMs, contêineres e microsserviços. Estabelecer e manter a visibilidade desses tipos de ativos é fundamental para otimizar a alocação de recursos e estabelecer uma postura de segurança de rede confiável em nível corporativo.

Ferramentas de identidade

As ferramentas de gerenciamento de acesso de identidade (IAM) equipadas com a visibilidade de ativos ajudam as equipes de segurança de TI a validar a identidade dos usuários (tanto humanos quanto máquinas) que buscam acessar as aplicações e recursos corporativos.

A visibilidade da identidade é fundamental para aspectos da cibersegurança, como detecção de ameaças, resposta a incidentes e aplicação de políticas de segurança robustas.

Medir o sucesso de um programa de visibilidade dos ativos de TI

Para criar um programa eficaz de visibilidade dos ativos de TI, as equipes devem estabelecer métricas quantificáveis para medir o sucesso. Veja abaixo alguns indicadores-chave de desempenho (KPIs) comumente usados para a visibilidade dos ativos:

  • Taxa de descoberta de ativos: a porcentagem de ativos monitorados que foram identificados em uma rede em relação ao número total estimado de ativos não monitorados.
  • Redução do lado desprotegido: uma diminuição percentual no número de ativos não monitorados.
  • cobertura de vulnerabilidade: a porcentagem de ativos que foram verificados quanto à vulnerabilidade versus o número total de ativos monitorados.
  • Tempo de remediação: o tempo médio que uma equipe de TI leva para resolver uma ameaça à segurança.

Principais benefícios da visibilidade dos ativos de TI

Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns dos benefícios mais populares da visibilidade moderna de ativos de TI:

  • Melhor cibersegurança: cibersegurança, a prática de proteger pessoas, sistemas e dados contra ameaças cibernéticas dispendiosas, é crítica para o sucesso organizacional. A disponibilidade de ativos de TI modernos desempenha um papel importante no apoio às pessoas, processos e sistemas que sustentam uma cibersegurança robusta. De acordo com o relatório do custo das violações de dados da IBM de 2025, novas tecnologias, como programas e sistemas de visibilidade de ativos de ponta, ajudaram a reduzir o custo geral de violação de dados nos EUA em 9% no ano passado, chegando a US$ 4,4 milhões.
  • Eficiência operacional aprimorada: dashboards centralizados com dados em tempo real sobre a integridade dos ativos ajudam os gerentes de segurança e manutenção a identificar oportunidades para melhorar o desempenho dos ativos. Ao obter visibilidade sobre o uso e as dependências dos ativos de TI, a visibilidade dos ativos ajuda as equipes de TI a otimizar os fluxos de trabalho, otimizar os procedimentos de aquisição, melhorar a segurança de endpoint e reduzir o tempo de downtime dos ativos.
  • Gerenciamento de recursos mais eficiente: o monitoramento e a visibilidade de ativos em tempo real ajudam as equipes de TI a usar melhor os recursos pelos quais são responsáveis. A visibilidade moderna dos ativos de TI melhora o gerenciamento do inventário e permite que as equipes alinhem melhor suas práticas de aquisição com uma necessidade comercial específica.
  • Maior conformidade: a visibilidade dos ativos de TI ajuda as empresas a cumprir os exigentes requisitos regulatórios, como a Lei de portabilidade e responsabilidade de informações de saúde (HIPAA). Um forte programa de visibilidade de ativos ajuda as empresas em ambientes altamente regulamentados, como saúde e finanças, a estabelecer e manter políticas de segurança e controle de ativos durante as auditorias.
  • Melhoria na tomada de decisões: uma das maneiras mais convincentes pelas quais a visibilidade dos ativos de TI ajuda as organizações a melhorar suas funções de negócios principais é fornecer aos stakeholders dados de ativos altamente precisos e em tempo real. Informações em tempo real sobre a integridade dos ativos ajudam a transformar a gestão de ativos de TI (ITAM) de uma função de manutenção simples para uma mais estratégica.

Principais desafios para a visibilidade dos ativos

Estabelecer a visibilidade total da integridade, segurança e desempenho dos ativos pode ser um desafio. Veja abaixo alguns problemas comuns que as empresas enfrentam:

  • Silos de dados: silos de dados são coleções isoladas de dados de ativos que inibem o compartilhamento de dados entre usuários, sistemas e unidades de negócios. Quando os dados ficam isolados, a qualidade dos dados pode ser comprometida e pode ser mais difícil para os stakeholders tomar decisões informadas e baseadas em dados.
  • Gerenciamento de inventário desatualizado: o gerenciamento de inventário desatualizado (ou manual) é o gerenciamento de ativos, componentes e peças por meio de planilhas e outras ferramentas e processos ineficientes. Confiar em abordagens manuais e desatualizadas para gerenciar dados de ativos pode tornar os programas de visibilidade dos ativos ineficazes.
  • Integração com sistemas legados: a transformação digital eficaz requer que os ativos e os sistemas de TI legados sejam totalmente integrados às plataformas modernas de gestão de ativos de TI (ITAM). A incompatibilidade de dados, a falta de suporte à API e a ausência de ferramentas de autenticação modernas são obstáculos comuns que as equipes de segurança enfrentam ao tentar integrar a TI legada.
  • Restrições de conformidade: a coleta de dados abrangentes de ativos geralmente levanta preocupações com a privacidade e a conformidade, especialmente em setores altamente regulamentados, como saúde e bancos. Exemplos de frameworks de conformidade que podem ser desafiadores para as ferramentas modernas de visibilidade dos ativos de TI incluem HIPAA e RGPD.

Cinco etapas para criar um programa de visibilidade dos ativos de TI bem-sucedido

Apesar dos desafios, implementar um programa de visibilidade dos ativos de TI bem-sucedido ainda está ao alcance das empresas dispostas a investir tempo e recursos. Veja a seguir uma abordagem comprovada de cinco etapas para a construção de um.

1. Criar um inventário preciso dos ativos

Antes de os ativos poderem ser monitorados, as empresas precisam saber quantos têm e onde estão localizados. O primeiro passo para criar um programa eficaz de visibilidade de ativos é fazer uma lista do hardware, software e ativos de rede que precisam ser monitorados.

Nessa fase, as empresas geralmente dependem de ferramentas automatizadas de descoberta ativa que podem escanear redes e coletar informações sobre endpoints, dispositivos IoT e recursos virtuais para monitoramento.

2. Integrar as fontes de dados

Para estabelecer uma visibilidade abrangente sobre a integridade e o desempenho dos ativos, os sistemas de gerenciamento de vulnerabilidades e de segurança de endpoint precisam compartilhar dados.

As plataformas modernas de ITAM normalmente vêm equipadas com um dashboard centralizado que pode consolidar informações e exibi-las em tempo real, ajudando os gerentes a identificar oportunidades de manutenção e otimização de recursos.

3. Automatizar o monitoramento

A automação de IA ajuda a garantir que você esteja constantemente coletando e analisando dados em tempo real de ativos críticos. A automação de fluxos de trabalho com as ferramentas e tecnologias mais recentes ajuda a detectar dispositivos não autorizados, vulnerabilidades e ameaças cibernéticas antes que resultem em uma violação de dados.

As ferramentas de automação são um aspecto fundamental da visibilidade dos ativos de TI moderna, tornando o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos mais dinâmico e eficiente.

4. Definir e aplicar políticas de segurança

Os programas bem-sucedidos de visibilidade de ativos de TI definem de forma abrangente suas políticas de segurança e possuem processos claros para aplicá-las.

Os gestores de ativos de TI definem regras claras sobre a propriedade dos ativos, operação e coleta de dados, desenvolvendo estruturas de políticas que garantem a conformidade com os padrões de cibersegurança e privacidade em todos os territórios relevantes.

5. Capacitar as equipes de TI

Com a prevalência das ferramentas de automação de IA, pode ser fácil ignorar a importância do elemento humano na criação de um programa de visibilidade dos ativos de TI. Quando as equipes de TI não são treinadas nas ferramentas e sistemas que lhes são confiados, até mesmo os programas de visibilidade de ativos mais bem planejados falham.

Gerentes e técnicos devem ser treinados sobre como interpretar dashboards, extrair insights de dados e integrar a visibilidade dos ativos em seus processos de tomada de decisão e aquisição desde o início.

Casos de uso da visibilidade dos ativos de TI

Estabelecer a visibilidade dos ativos de TI é um componente essencial para o sucesso de um programa de ITAM e é amplamente utilizado em diversos setores. Veja a seguir alguns dos casos de uso mais comuns.

Gerenciamento de vulnerabilidades

As equipes de TI gerenciam as vulnerabilidades dos ativos monitorando e analisando de perto os dados dos ativos para identificar quais sistemas e dispositivos apresentam maior risco do que outros. Quando esses ativos e suas potenciais vulnerabilidades são identificados, eles podem ser priorizados para aplicação de correções e manutenção, com base no potencial impacto nos negócios de uma possível falha ou downtime.
Resposta a incidentes

Uma forte visibilidade dos ativos de TI ajuda significativamente na resposta a incidentes, uma medida de quão bem os processos e sistemas de uma organização detectam e repelem ataques cibernéticos. O monitoramento de ativos ajuda as equipes a isolar os endpoints afetados, avaliar a postura de segurança e implementar remediação em resposta a um ataque em tempo real, aumentando a probabilidade de uma recuperação rápida e bem-sucedida.
Relatórios

Durante uma auditoria, a visibilidade automatizada ajuda a simplificar o processo de coleta e verificação de relatórios de inventário de ativos para demonstrar conformidade. Uma visibilidade de ativos forte e automatizada pode transformar uma abordagem manual e propensa a erros para responder a auditorias em uma abordagem automatizada, contínua e altamente precisa, que ajuda as organizações a evitar multas caras.
Governança

Uma forte visibilidade dos ativos ajuda a garantir que as assinaturas do SaaS estejam atualizadas, autorizadas e devidamente licenciadas. Programas de visibilidade dos ativos de TI podem monitorar aplicações em nuvem em tempo real, o que reduz os riscos de segurança, controla os custos e ajuda as equipes a identificar o uso não licenciado de aplicações.
Segurança de endpoints

A visibilidade de ativos melhora drasticamente a segurança de endpoint em uma rede, fornecendo um inventário preciso e abrangente de todos os dispositivos e aplicações. Esse processo inclui dispositivos e aplicações não gerenciados, conhecidos como "TI invisível", que os invasores podem potencialmente explorar em um ataque cibernético. Ferramentas sólidas de visibilidade dos ativos de TI ajudam as equipes de TI a detectar usuários não autorizados e fechar ameaças de segurança antes que elas se espalhem por uma rede.

Perguntas frequentes sobre a visibilidade dos ativos de TI

Qual é a diferença entre descoberta ativa e passiva?

A descoberta ativa ocorre quando uma rede é verificada em busca de dispositivos e endpoints com consultas ou sondas para identificar os ativos que estão ativos. A descoberta passiva observa o tráfego de rede e identifica ativos físicos e virtuais detectando sua atividade.

Normalmente, programas sólidos de visibilidade dos ativos de TI combinam os dois métodos.

Qual a diferença entre ITAM e CSAM?

A ITAM (gestão de ativos de TI) concentra-se nos aspectos contratuais e operacionais dos ciclos de vida dos ativos, desde a aquisição de ativos até a operação, otimização e desativação.

A CSAM (gestão de ativos de cibersegurança) se concentra mais nos aspectos do gerenciamento de ativos que afetam diretamente os resultados de segurança, como vulnerabilidades, conformidade e postura de segurança.

Embora ambas as práticas envolvam a coleta, análise e compartilhamento de dados de ativos, a ITAM se concentrada nos resultados de negócios, enquanto a CSAM está mais preocupada com a segurança.

O que deve ser incluído em um inventário de ativos de TI?

Estes ativos e recursos devem ser incluídos em um inventário completo de ativos:

  • Ativos físicos (notebook, dispositivos móveis e de IoT)
  • Ativos de software (aplicações, versões e licenças)
  • Ativos de rede (roteadores, switches e firewalls)
  • Recursos de nuvem (VMs, contêineres e assinaturas SaaS)
  • Registros de propriedade (nomes de usuário, departamentos e permissões)
  • Registros de segurança (correções, vulnerabilidades e configurações)

Quais são os cinco pilares da gestão de ativos de TI?

Existem cinco pilares comumente reconhecidos da ITAM:

  • Descoberta de ativos
  • Gerenciamento de ciclo de vida
  • Gestão financeira
  • Conformidade e gerenciamento de riscos
  • Otimização

Autores

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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