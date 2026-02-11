O que é visibilidade dos ativos de TI?

A visibilidade dos ativos de TI é a prática de estabelecer uma consciência em tempo real do status operacional, da integridade e da segurança de ativos de TI físicos e virtuais.
Para as empresas digitais modernas, o monitoramento contínuo e em tempo real desses ativos é fundamental para manter uma postura sólida de cibersegurança e controlar o gerenciamento de riscos.
A visibilidade dos ativos de TI pode se aplicar a uma ampla gama de ativos corporativos, desde equipamentos simples, como notebooks e dispositivos móveis, até sensores de internet das coisas (IoT) de ponta. Empresas de todos os tamanhos e de diversos setores dependem da visibilidade dos ativos para gerenciar seus ambientes de TI mais complexos e estabelecer programas bem-sucedidos de gestão de ativos de TI (ITAM).
Com o crescimento da computação em nuvem, do software como serviço (SaaS) e do trabalho remoto, a visibilidade dos ativos de TI é essencial para gerenciar recursos, otimizar o desempenho dos ativos e proteger a infraestrutura de TI contra violações de dados dispendiosas. De acordo com um relatório recente da IBM, o custo médio de uma violação de dados nos EUA subiu 9% em 2025, atingindo o recorde histórico de US$ 10 milhões.
Como parte de seus esforços de transformação digital, muitas organizações modernas estão integrando ferramentas digitais mais profundamente em sua abordagem à gestão de desempenho de ativos (APM) de TI.
A visibilidade eficaz dos ativos de TI ajuda as equipes de segurança a monitorar o desempenho dos ativos em tempo real e a evoluir de abordagens ultrapassadas de manutenção reativa para abordagens mais modernas, proativas e preditivas.
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A visibilidade da integridade e do desempenho dos ativos é a base dos ambientes de TI modernos, possibilitando o compartilhamento de dados em redes complexas que abrangem milhares de dispositivos e endpoints. Novas tecnologias como a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (ML) tiveram um efeito transformador sobre a forma como as equipes de segurança e manutenção monitoram seus ativos.
No passado, a infraestrutura de TI era centralizada, com os ativos físicos geralmente mantidos no mesmo espaço físico. No entanto, as organizações modernas dependem de tecnologias e equipamentos mais novos e menos estáticos, como plataformas SaaS, sensores de IoT, dispositivos móveis e serviços baseados em nuvem, muitos dos quais são virtualizados. As soluções virtualizadas têm superfícies de ataque muito maiores, o que torna seu gerenciamento mais complexo.
A visibilidade dos ativos de TI ajuda as organizações a melhorar os principais processos que mantêm e protegem os ativos físicos e virtuais, garantindo que eles tenham um alto nível de desempenho durante seus ciclos de vida.
Por meio da integração de novas tecnologias, como sensores de IoT, automação com IA e análise de dados, aos negócios principais, a visibilidade moderna dos ativos de TI ajuda as empresas a obterem uma visibilidade completa de seus ativos e processos.
Veja a seguir como essas tecnologias ajudam a criar visibilidade sobre os quatro componentes principais da infraestrutura de TI moderna.
A visibilidade dos ativos físicos de TI, como servidores, notebooks, dispositivos móveis e sensores de IoT, é alcançada por meio de uma combinação de monitoramento de endpoint e descoberta de ativos.
Com base em dados em tempo real e ferramentas poderosas de visualização, os gerentes de TI podem monitorar a localização, o desempenho e a integridade dos ativos em tempo real, realizar atualizações de sistema remotamente e atribuir tarefas de manutenção.
Para monitorar os aspectos do software e componentes do SaaS, como máquinas virtuais (VMs), licenças de software e vulnerabilidades, os gerentes de TI contam com poderosas ferramentas de monitoramento automatizadas e plataformas de observabilidade equipadas com as tecnologias mais recentes.
A visibilidade dos componentes e dispositivos de SaaS ajuda a garantir que os serviços baseados em assinatura estejam funcionando da maneira como foram projetados.
Os ambientes de TI modernos são cada vez mais impulsionados por ativos virtuais altamente escaláveis, como VMs, contêineres e microsserviços. Estabelecer e manter a visibilidade desses tipos de ativos é fundamental para otimizar a alocação de recursos e estabelecer uma postura de segurança de rede confiável em nível corporativo.
As ferramentas de gerenciamento de acesso de identidade (IAM) equipadas com a visibilidade de ativos ajudam as equipes de segurança de TI a validar a identidade dos usuários (tanto humanos quanto máquinas) que buscam acessar as aplicações e recursos corporativos.
A visibilidade da identidade é fundamental para aspectos da cibersegurança, como detecção de ameaças, resposta a incidentes e aplicação de políticas de segurança robustas.
Para criar um programa eficaz de visibilidade dos ativos de TI, as equipes devem estabelecer métricas quantificáveis para medir o sucesso. Veja abaixo alguns indicadores-chave de desempenho (KPIs) comumente usados para a visibilidade dos ativos:
Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns dos benefícios mais populares da visibilidade moderna de ativos de TI:
Estabelecer a visibilidade total da integridade, segurança e desempenho dos ativos pode ser um desafio. Veja abaixo alguns problemas comuns que as empresas enfrentam:
Apesar dos desafios, implementar um programa de visibilidade dos ativos de TI bem-sucedido ainda está ao alcance das empresas dispostas a investir tempo e recursos. Veja a seguir uma abordagem comprovada de cinco etapas para a construção de um.
Antes de os ativos poderem ser monitorados, as empresas precisam saber quantos têm e onde estão localizados. O primeiro passo para criar um programa eficaz de visibilidade de ativos é fazer uma lista do hardware, software e ativos de rede que precisam ser monitorados.
Nessa fase, as empresas geralmente dependem de ferramentas automatizadas de descoberta ativa que podem escanear redes e coletar informações sobre endpoints, dispositivos IoT e recursos virtuais para monitoramento.
Para estabelecer uma visibilidade abrangente sobre a integridade e o desempenho dos ativos, os sistemas de gerenciamento de vulnerabilidades e de segurança de endpoint precisam compartilhar dados.
As plataformas modernas de ITAM normalmente vêm equipadas com um dashboard centralizado que pode consolidar informações e exibi-las em tempo real, ajudando os gerentes a identificar oportunidades de manutenção e otimização de recursos.
A automação de IA ajuda a garantir que você esteja constantemente coletando e analisando dados em tempo real de ativos críticos. A automação de fluxos de trabalho com as ferramentas e tecnologias mais recentes ajuda a detectar dispositivos não autorizados, vulnerabilidades e ameaças cibernéticas antes que resultem em uma violação de dados.
As ferramentas de automação são um aspecto fundamental da visibilidade dos ativos de TI moderna, tornando o gerenciamento do ciclo de vida dos ativos mais dinâmico e eficiente.
Os programas bem-sucedidos de visibilidade de ativos de TI definem de forma abrangente suas políticas de segurança e possuem processos claros para aplicá-las.
Os gestores de ativos de TI definem regras claras sobre a propriedade dos ativos, operação e coleta de dados, desenvolvendo estruturas de políticas que garantem a conformidade com os padrões de cibersegurança e privacidade em todos os territórios relevantes.
Com a prevalência das ferramentas de automação de IA, pode ser fácil ignorar a importância do elemento humano na criação de um programa de visibilidade dos ativos de TI. Quando as equipes de TI não são treinadas nas ferramentas e sistemas que lhes são confiados, até mesmo os programas de visibilidade de ativos mais bem planejados falham.
Gerentes e técnicos devem ser treinados sobre como interpretar dashboards, extrair insights de dados e integrar a visibilidade dos ativos em seus processos de tomada de decisão e aquisição desde o início.
Estabelecer a visibilidade dos ativos de TI é um componente essencial para o sucesso de um programa de ITAM e é amplamente utilizado em diversos setores. Veja a seguir alguns dos casos de uso mais comuns.
As equipes de TI gerenciam as vulnerabilidades dos ativos monitorando e analisando de perto os dados dos ativos para identificar quais sistemas e dispositivos apresentam maior risco do que outros. Quando esses ativos e suas potenciais vulnerabilidades são identificados, eles podem ser priorizados para aplicação de correções e manutenção, com base no potencial impacto nos negócios de uma possível falha ou downtime.
Uma forte visibilidade dos ativos de TI ajuda significativamente na resposta a incidentes, uma medida de quão bem os processos e sistemas de uma organização detectam e repelem ataques cibernéticos. O monitoramento de ativos ajuda as equipes a isolar os endpoints afetados, avaliar a postura de segurança e implementar remediação em resposta a um ataque em tempo real, aumentando a probabilidade de uma recuperação rápida e bem-sucedida.
Durante uma auditoria, a visibilidade automatizada ajuda a simplificar o processo de coleta e verificação de relatórios de inventário de ativos para demonstrar conformidade. Uma visibilidade de ativos forte e automatizada pode transformar uma abordagem manual e propensa a erros para responder a auditorias em uma abordagem automatizada, contínua e altamente precisa, que ajuda as organizações a evitar multas caras.
Uma forte visibilidade dos ativos ajuda a garantir que as assinaturas do SaaS estejam atualizadas, autorizadas e devidamente licenciadas. Programas de visibilidade dos ativos de TI podem monitorar aplicações em nuvem em tempo real, o que reduz os riscos de segurança, controla os custos e ajuda as equipes a identificar o uso não licenciado de aplicações.
A visibilidade de ativos melhora drasticamente a segurança de endpoint em uma rede, fornecendo um inventário preciso e abrangente de todos os dispositivos e aplicações. Esse processo inclui dispositivos e aplicações não gerenciados, conhecidos como "TI invisível", que os invasores podem potencialmente explorar em um ataque cibernético. Ferramentas sólidas de visibilidade dos ativos de TI ajudam as equipes de TI a detectar usuários não autorizados e fechar ameaças de segurança antes que elas se espalhem por uma rede.
Qual é a diferença entre descoberta ativa e passiva?
A descoberta ativa ocorre quando uma rede é verificada em busca de dispositivos e endpoints com consultas ou sondas para identificar os ativos que estão ativos. A descoberta passiva observa o tráfego de rede e identifica ativos físicos e virtuais detectando sua atividade.
Normalmente, programas sólidos de visibilidade dos ativos de TI combinam os dois métodos.
Qual a diferença entre ITAM e CSAM?
A ITAM (gestão de ativos de TI) concentra-se nos aspectos contratuais e operacionais dos ciclos de vida dos ativos, desde a aquisição de ativos até a operação, otimização e desativação.
A CSAM (gestão de ativos de cibersegurança) se concentra mais nos aspectos do gerenciamento de ativos que afetam diretamente os resultados de segurança, como vulnerabilidades, conformidade e postura de segurança.
Embora ambas as práticas envolvam a coleta, análise e compartilhamento de dados de ativos, a ITAM se concentrada nos resultados de negócios, enquanto a CSAM está mais preocupada com a segurança.
O que deve ser incluído em um inventário de ativos de TI?
Estes ativos e recursos devem ser incluídos em um inventário completo de ativos:
Quais são os cinco pilares da gestão de ativos de TI?
Existem cinco pilares comumente reconhecidos da ITAM:
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