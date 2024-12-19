O que é computação como serviço (CaaS)?

Os serviços de CaaS também são frequentemente chamados de infraestrutura como serviço (IaaS).

Primeiro, vamos esclarecer nossos termos. Pode haver alguma confusão, especialmente porque CaaS é frequentemente chamado de IaaS, e a computação como serviço Compartilhe o mesmo acrônimo de contêineres como serviço.

Embora CaaS e IaaS permitam que usuários em potencial solicitem e provisionem Recursos de computação, o termo CaaS é frequentemente usado para focar mais no poder e na flexibilidade que o serviço pode oferecer. A IaaS é frequentemente usada para criar um panorama da infraestrutura subjacente completa.

"Computação" é uma expressão abrangente que abrange os diversos componentes necessários para que os programas sejam executados. Isso inclui poder de processamento, memória, recursos de rede e vários recursos de armazenamento.

Quando discutimos serviços de computação, frequentemente estamos falando de:

Contêineres: contêineres são um tipo de recurso de computação usado com serviços de computação.

Máquinas virtuais: as máquinas virtuais (VMs) são um tipo de software que imita um computador físico e permite aos usuários executar programas e sistemas operacionais em um ambiente privado.