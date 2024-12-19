O que é computação como serviço (CaaS)?

Computação como serviço (CaaS) é um modelo de negócios de pagamento por uso que permite às organizações selecionar recursos de nuvem sob demanda. Com base na infraestrutura de nuvem, o CaaS permite que ferramentas e recursos de computação processem dados e executem aplicativos.
Os serviços de CaaS também são frequentemente chamados de infraestrutura como serviço (IaaS).
Primeiro, vamos esclarecer nossos termos. Pode haver alguma confusão, especialmente porque CaaS é frequentemente chamado de IaaS, e a computação como serviço Compartilhe o mesmo acrônimo de contêineres como serviço.
Embora CaaS e IaaS permitam que usuários em potencial solicitem e provisionem Recursos de computação, o termo CaaS é frequentemente usado para focar mais no poder e na flexibilidade que o serviço pode oferecer. A IaaS é frequentemente usada para criar um panorama da infraestrutura subjacente completa.
"Computação" é uma expressão abrangente que abrange os diversos componentes necessários para que os programas sejam executados. Isso inclui poder de processamento, memória, recursos de rede e vários recursos de armazenamento.
Quando discutimos serviços de computação, frequentemente estamos falando de:
A computação como serviço (CaaS) baseia-se fortemente no conceito de virtualização, que permite que computadores criem ambientes virtuais. A tecnologia de virtualização oferece às organizações acesso econômico e flexível a poder de computação, evitando, assim, investimentos consideráveis em infraestrutura que poderiam ser necessários.
O papel do provedor de nuvem é fundamental para a operação da CaaS. É o provedor de nuvem que fornece o poder de computação necessário, gerencia a memória e fornece outros serviços importantes.
A função do usuário nesse contrato de aluguel é drasticamente mais simples: cadastrar-se, utilizar os serviços e pagar por recursos como servidores virtuais, poder de processamento e armazenamento sob demanda. O benefício mais óbvio para o usuário é a conveniência adicional e a tranquilidade de saber que seu uso de CaaS está sendo gerenciado de maneira capaz da maneira mais econômica possível.
A CaaS funciona de acordo com três etapas:
Ao analisar exatamente que tipo de organização provavelmente obterá o máximo de utilidade das operações de CaaS, é provável que encontremos várias características que são variações do mesmo tema. As empresas que estão em posição privilegiada para obter os maiores benefícios da CaaS incluem organizações que:
Se somarmos todas essas condições, o retrato composto que surge mostra uma empresa — como a maioria das organizações — que está navegando por caminhos mistos. A organização é substancial o suficiente para ter problemas de "grande empresa", mas pode não ter o orçamento ou a mão de obra disponíveis para lidar com essas necessidades de maneira total e com comprometimento total.
Pode até haver uma suspeita dentro da empresa de que a equipe de TI pode não estar totalmente à altura do desafio de manter a empresa e seu ativo intelectual seguro. Além disso, embora a empresa queira evitar investimentos em grande escala, ela ainda quer e precisa da agilidade de um sistema grande, que possa aumentar ou diminuir rapidamente em perfeita orquestração com suas necessidades momentâneas de processamento.
Assim, concluindo, as empresas que podem ser as mais adequadas para utilizar a CaaS são aquelas com orçamento limitado a moderado, mas que ainda precisam das vantagens de processamento desfrutadas por organizações mais substanciais.
A computação como serviço (CaaS) é um conceito que está em perfeito ajuste com os padrões de uso do consumidor moderno, que favorecem conveniência, flexibilidade e acessibilidade. Pense em locação de automóveis, que atualmente representa aproximadamente 20% da propriedade de automóveis nos EUA.1 Os usuários do CaaS também estão tentando evitar os consideráveis custos de investimento na compra de equipamentos.
Além disso, considere a infinidade de planos de celular que alardeiam o fato de não cumprir contratos de longo prazo como parte de seus acordos de serviço. A CaaS reflete uma abordagem igualmente livre: você pode usar exatamente o que precisa e apenas pelo tempo que precisar.
O uso da CaaS oferece esses benefícios primários.
As considerações de custo muitas vezes têm prioridade máxima para as empresas. Isso faz com que a perspectiva da CaaS pareça uma opção sensata e econômica para muitas organizações. Essas empresas não apenas evitam a compra de equipamentos caros, mas também economizam nas despesas futuras associadas à manutenção de tais equipamentos, o que pode ser significativo. Essas empresas também economizam nos custos trabalhistas associados.
O CaaS oferece uma plataforma centralizada e protocolos de segurança avançados, como controles de acesso,criptografia de dados, detecção de intrusões e correções, realizados por meio da automação. A CaaS funciona bem para empresas que desejam fortalecer sua postura de segurança, mas não têm recursos e mão de obra para dedicar muita energia da empresa a tal atividade. A CaaS pode limitar vulnerabilidades e ajudar a evitar a perda de dados.
Muitas organizações desempenham um jogo de adivinhação contínuo, no qual devem prever continuamente os serviços de que precisam, apenas para descobrir mais tarde que a empresa realmente precisava de mais ou menos do que o que foi provisionado. A CaaS pode ajudar as empresas a evitar o provisionamento excessivo de serviços, ajudando a garantir que elas obtenham exatamente o que precisam. E se a empresa realmente mudar, a CaaS fornece a flexibilidade para se adaptar facilmente conforme a necessidade.
A conveniência adicional do uso da CaaS, que resulta da mudança de todas as responsabilidades gerenciais das operações locais para o serviço gerenciado oferecido pelo provedor de serviços de computação em nuvem, geralmente vem com um custo considerável e com alguns riscos potenciais notáveis.
Embora uma abordagem orientada para a CaaS faça sentido para muitas organizações, qualquer empresa que a escolha deve perceber que simplesmente não será capaz de manter tanto controle ou flexibilidade sobre o processo como tinha quando gerenciava esse processo. Por exemplo, os usuários têm menos experiência sobre a infraestrutura que estão usando, com menos opções de configuração e maneiras de personalizá-la para seu uso específico.
Como qualquer pessoa que já tenha feito parte de um acordo de assinatura paga sabe muito bem, são sempre as possíveis taxas especiais e outros encargos que você deve considerar, de preferência antes de se inscrever. O caso da CaaS não é diferente. Uma empresa se inscreve nesse serviço com base em suas próprias ideias de preços para as necessidades futuras de serviço. Mas caso o uso dessa empresa exceda os limites projetados, pode haver penalidades excessivas severas para picos de uso.
Tudo na CaaS ocorre online, no site do provedor de serviços. Portanto, os usuários devem manter uma conexão viável com a internet. Além disso, os usuários podem ter experiência de quaisquer problemas de latência que afetem esse provedor. Da mesma forma, se o provedor experiência interrupções ou problemas técnicos, o usuário provavelmente também sofrerá interrupções de serviço. Em ambos os casos, o usuário pode encontrar dificuldades e atrasos ao tentar acessar os dados da empresa.
Sempre que uma empresa armazena seus dados em servidores remotos, há um risco de aumentar a vulnerabilidade. Várias violações de segurança de alto perfil mostraram que os provedores de serviços podem se esforçar para fornecer medidas de segurança aprimoradas e criar um ambiente confiável, mas isso não os torna imunes às ameaças cibernéticas. Alguns hackers têm como alvo específico provedores de serviços grandes e confiáveis, em parte para ganhar notoriedade adicional com seu crime.
O CaaS tem tudo a ver com conveniência. Então, você pode pensar que seria fácil mudar para outro provedor de nuvem, mas nem sempre é esse o caso. A transferência de dados muitas vezes se torna problemática quando você move ativos de dados de uma plataforma para outra. Isso pode criar um estado de lock-in com fornecedor no qual o usuário fica efetivamente preso por um único provedor. As questões de conformidade que afetam o controle de dados existem em vários setores que lidam com informações pessoais. Essas empresas podem precisar de mais segurança do que uma nuvem pública fornece.
Existem inúmeras razões para adotar a CaaS como estratégia de negócios. Aqui está uma lista de algumas das razões mais comuns pelas quais as empresas recorrem à CaaS.
Inúmeras empresas estão trabalhando nesse espaço, cada uma oferecendo sua própria visão sobre a CaaS:
