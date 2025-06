Quando um usuário trabalha apenas com alguns aplicativos conteinerizados, é viável gerenciar o processo de conteinerização manualmente. No entanto, as empresas estão cada vez mais contando com contêineres para tornar sua infraestrutura de TI mais ágil, o que significa gerenciar volumes maiores de contêineres. O CaaS permite que as equipes automatizem o processo de conteinerização para usar a portabilidade dos contêineres em escala.

Vale a pena observar que o Docker foi a primeira ferramenta de software de código aberto a popularizar a criação, implementação e gerenciamento de aplicações conteinerizadas. No entanto, a plataforma de contêineres do Docker carecia de uma ferramenta de "orquestração" automatizada, o que tornava demorado e complexo para as equipes de ciência de dados escalar as aplicações. O Kubernetes, também chamado de K8s, foi criado para lidar com esses desafios ao automatizar o gerenciamento de aplicações conteinerizadas. Tanto o Docker quanto o Kubernetes são considerados padrões do setor para desenvolvimento e implementação conteinerizados.