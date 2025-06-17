Projetado para proporcionar liberdade de escolha
A infraestrutura híbrida da IBM oferece soluções escaláveis e resilientes, garantindo segurança, desempenho e confiabilidade ideais para a execução de cargas de trabalho críticas e aproveitamento da plataforma de infraestrutura híbrida da IBM.
No cenário digital orientado por IA de hoje, as empresas exigem uma infraestrutura tão dinâmica e adaptável quanto precisam ser. Isso requer uma abordagem revolucionária projetada para preencher a lacuna entre sistemas legados locais e tecnologias de nuvem.
A infraestrutura híbrida da IBM resolve isso permitindo que as empresas aloquem recursos onde eles são mais importantes, da nuvem ao local, aproveitando o melhor dos dois mundos. Ao projetar a infraestrutura para atender às necessidades do negócio, as empresas têm liberdade para escolher onde e como executar suas cargas de trabalho, otimizando desempenho, segurança e eficiência de custos ao longo do caminho.
A migração para infraestrutura híbrida e entrega como serviço continua, sendo acelerada pela IA
Solução de infraestrutura em nuvem como serviço (IaaS) para execução de cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux. Implementada no IBM Cloud ou no data center do cliente.
Uma plataforma totalmente integrada e pronta para uso para executar e manter todas as suas aplicações do Red Hat OpenShift no local.
Extensão do plano de controle do IBM Cloud para fornecer Red Hat OpenShift gerenciado em data centers e outros ambientes de hiperescala.
Solução de armazenamento em nuvem definida por software para arquivos em bloco e objetos, oferecida como uma experiência de armazenamento em nuvem no local.
Nossa estratégia de infraestrutura híbrida da IBM foi projetada para gerar valor substancial para os clientes com uma abordagem focada em resultados. Somos especializados em fornecer soluções de cargas de trabalho híbridas adaptadas para aplicações críticas de negócios, incluindo, mas não se limitando a:
Essa abordagem de plataforma flexível atende às necessidades atuais e antecipa os requisitos futuros, permitindo a adição de novas soluções de cargas de trabalho à medida que nosso roteiro de produtos evolui. A estratégia se destaca por atributos como automação aprimorada de cargas de trabalho, serviços de plataforma, suporte com IA integrada e uma experiência unificada em todas as ofertas.
Saiba como o XaaS pode integrar dados em um framework de nuvem híbrida para oferecer serviços de IA.
Explore como otimizar custos, modernizar aplicações e proteger dados com o XaaS.
Aproveite o XaaS para migrar para modelos focados em resultados e simplificar a TI, resultando em redução de custos, riscos e complexidade.
À medida que o XaaS e a adoção de IA aceleram, uma forte segurança de dados é fundamental para o sucesso e também pode simplificar a conformidade.