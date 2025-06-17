Soluções de infraestrutura híbrida

Projetado para proporcionar liberdade de escolha

Explore a otimização de TI Solicite uma demo
Otimize com infraestrutura híbrida

A infraestrutura híbrida da IBM oferece soluções escaláveis e resilientes, garantindo segurança, desempenho e confiabilidade ideais para a execução de cargas de trabalho críticas e aproveitamento da plataforma de infraestrutura híbrida da IBM.

No cenário digital orientado por IA de hoje, as empresas exigem uma infraestrutura tão dinâmica e adaptável quanto precisam ser. Isso requer uma abordagem revolucionária projetada para preencher a lacuna entre sistemas legados locais e tecnologias de nuvem.

A infraestrutura híbrida da IBM resolve isso permitindo que as empresas aloquem recursos onde eles são mais importantes, da nuvem ao local, aproveitando o melhor dos dois mundos. Ao projetar a infraestrutura para atender às necessidades do negócio, as empresas têm liberdade para escolher onde e como executar suas cargas de trabalho, otimizando desempenho, segurança e eficiência de custos ao longo do caminho.

Mudanças no mercado

A migração para infraestrutura híbrida e entrega como serviço continua, sendo acelerada pela IA
81% das empresas veem o XaaS como uma solução estratégica de longo prazo 75% veem soluções híbridas (integrando local e nuvem) como o principal critério para a escolha do provedor 70% da infraestrutura de IA local será fornecida como serviço 50% esperam que o XaaS seja mais rentável do que as soluções locais tradicionais

Benefícios

Integração de ponta a ponta
Escalabilidade de nível empresarial
Benchmarks de desempenho comprovado
Liderança em conformidade e segurança

Soluções

Aplicações de IA
Aplicações ERP
Gerenciamento de dados
Aplicações empresariais

Plataforma de infraestrutura híbrida

Ilustração de integrações em estilo simples para o IBM NS1 Connect
Otimização de cargas de trabalho
  • Arquiteturas implementáveis
  • Infraestrutura como código (APIs, CLI, Terraform, Ansible etc.)
IBM Aspera para mídia e entretenimento
Experiência contínua
  • Faturamento consolidado
  • Gerenciamento centralizado de recursos
  • Experiência personalizada
  • Gerenciamento de identidade e acesso
  • Catálogo de serviços
  • Observabilidade
Ilustração de funcionalidades de estilo plano para IBM API Connect
Integração com IA
  • Assistência por chat com IA
Uma pessoa segura uma chave
Segurança e conformidade
  • Gerenciamento automatizado de postura
  • Plataforma de proteção de aplicações nativas em nuvem (CNAPP)
  • Suporte à conformidade específico do setor

Produtos

Servidor virtual IBM Power

Solução de infraestrutura em nuvem como serviço (IaaS) para execução de cargas de trabalho AIX, IBM i e Linux. Implementada no IBM Cloud ou no data center do cliente.

 IBM Fusion

Uma plataforma totalmente integrada e pronta para uso para executar e manter todas as suas aplicações do Red Hat OpenShift no local.

 IBM Cloud Satellite

Extensão do plano de controle do IBM Cloud para fornecer Red Hat OpenShift gerenciado em data centers e outros ambientes de hiperescala.

 IBM Storage Ceph as-a-Service

Solução de armazenamento em nuvem definida por software para arquivos em bloco e objetos, oferecida como uma experiência de armazenamento em nuvem no local.
Infográfico da estratégia de infraestrutura híbrida
Estratégia de infraestrutura híbrida

Nossa estratégia de infraestrutura híbrida da IBM foi projetada para gerar valor substancial para os clientes com uma abordagem focada em resultados. Somos especializados em fornecer soluções de cargas de trabalho híbridas adaptadas para aplicações críticas de negócios, incluindo, mas não se limitando a:

  1. Planejamento de recursos empresariais (ERP)
  2. Gerenciamento de dados
  3. Outras aplicações empresariais
  4. Aplicações de IA

Essa abordagem de plataforma flexível atende às necessidades atuais e antecipa os requisitos futuros, permitindo a adição de novas soluções de cargas de trabalho à medida que nosso roteiro de produtos evolui. A estratégia se destaca por atributos como automação aprimorada de cargas de trabalho, serviços de plataforma, suporte com IA integrada e uma experiência unificada em todas as ofertas.

Recursos

O que é XaaS?

Saiba como o XaaS pode integrar dados em um framework de nuvem híbrida para oferecer serviços de IA.
XaaS e infraestrutura híbrida

Explore como otimizar custos, modernizar aplicações e proteger dados com o XaaS.
Aproveitando o XaaS para reduzir custos

Aproveite o XaaS para migrar para modelos focados em resultados e simplificar a TI, resultando em redução de custos, riscos e complexidade.
Aprimorando a segurança de dados e a conformidade

À medida que o XaaS e a adoção de IA aceleram, uma forte segurança de dados é fundamental para o sucesso e também pode simplificar a conformidade.
O poder da adoção da infraestrutura híbrida distribuída

O futuro da computação em nuvem está na adoção de infraestrutura híbrida distribuída, reforçada pelo XaaS.
Dê o próximo passo
