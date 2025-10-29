Uma estratégia de migração do Kubernetes consiste em um plano passo a passo para mover aplicações e cargas de trabalho para um ambiente em contêineres, incluindo as melhores práticas para um resultado bem-sucedido.

À medida que as empresas modernizam suas aplicações e adotam tecnologias baseadas na nuvem, como microsserviços, elas precisam de plataformas de orquestração de contêineres para gerenciar cargas de trabalho de nuvem híbrida e multinuvem de forma confiável e eficiente.

Como plataforma de orquestração dominante, o Kubernetes permite que as empresas migrem suas jornadas para a nuvem, facilitando a transição de aplicações legadas para ambientes nativos da nuvem.

De acordo com um estudo da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) de 2024, a adoção nativa da nuvem atingiu 89%, com 93% das organizações agora usando, testando ou avaliando o Kubernetes.1

Para realizar uma migração para a Kubernetes sem dificuldades, as organizações precisam de uma estratégia robusta que envolva um planejamento cuidadoso projetado para capturar oportunidades de negócios e tecnologia e, ao mesmo tempo, superar desafios.