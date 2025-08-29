Estratégias de implementação do Kubernetes

A estratégia de implementação escolhida pelas organizações pode definir o sucesso ou fracasso dos lançamentos de aplicações de software. Em ambientes Kubernetes, essa decisão impacta diretamente a disponibilidade de aplicações, a velocidade de desenvolvimento e os custos operacionais.

A diferença entre um lançamento tranquilo e um desastre na implementação geralmente se resume à seleção da abordagem certa para as necessidades e a tolerância ao risco de aplicativos específicos.

Com a adoção do Kubernetes continuando a crescer, as escolhas estratégicas de implementação se tornaram cada vez mais importantes para as equipes de DevOps e os resultados de negócios.

Uma pesquisa da Cloud Native Computing Foundation (CNCF) descobriu que 93% das organizações estão usando, realizando o piloto ou avaliando o Kubernetes.1 Cada estratégia de implementação do Kubernetes oferece diferentes compensações entre velocidade, segurança e uso de recursos.