A seguir estão várias melhores práticas a serem consideradas para monitorar com sucesso ambientes do Kubernetes.

Use Kubernetes DaemonSets: DaemonSets permitem que você implemente um agente que monitora cada nó do seu ambiente Kubernetes e todos os recursos nesse nó em todo o cluster Kubernetes. Daemons ajudam a garantir que os hosts apareçam e estejam preparados para fornecer métricas.



Faça uso inteligente de rótulos: a criação de um esquema de rotulagem lógico, consistente e coerente facilita a identificação de diferentes componentes e ajuda a fornecer o máximo valor do seu monitoramento de Kubernetes.



Use a descoberta de serviços: a funcionalidade de descoberta de serviços para o Google Kubernetes Engine (GKE) permite que você monitore continuamente suas aplicações, mesmo se não souber onde elas estão sendo executadas. Ela adapta automaticamente a coleta de métricas à movimentação de contêineres para uma compreensão mais completa da integridade de um cluster.



Configure alertas e notificações: configure alertas para métricas críticas, como utilização de CPU ou memória, e seja notificado quando essas métricas atingirem determinados limites. Ferramentas de monitoramento com alertas inteligentes ajudam a minimizar a fadiga de alertas, enviando apenas notificações para eventos ou mudanças significativas.



Monitore os elementos do plano de controle: monitorar regularmente os elementos do plano de controle do Kubernetes, como o servidor API, kube-dns, kubelet, kube-proxy, etcd e controller manager, ajuda a garantir que os serviços do cluster estejam funcionando sem problemas.



Monitore a experiência do usuário: embora não seja medido nativamente na plataforma Kubernetes, monitorar a experiência do usuário pode, às vezes, alertar você sobre problemas antes que sejam descobertos dentro do cluster.



Use ferramentas integradas e de código aberto: independentemente de seus casos de uso, aproveite as ferramentas de monitoramento integradas do Kubernetes, como Kubernetes Dashboard, cAdvisor (Container Advisor) e Kube-state-metrics, bem como ferramentas populares de código aberto, incluindo Prometheus, Grafana, Jaeger e Elastic Stack (anteriormente ELK Stack). Além de implementação, solução de problemas e monitoramento, essas ferramentas oferecem funções adicionais, como visualizações de dados e coleta e armazenamento de métricas de séries temporais de várias fontes.

Use uma solução de monitoramento K8s baseada em SaaS: para facilitar o gerenciamento do Kubernetes, desenvolvimento de infraestrutura e custos, além de receber atualizações regulares, utilize um sistema de monitoramento baseado em SaaS com automação integrada, em vez de uma solução local.