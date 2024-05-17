Entender como as aplicações de microsserviços funcionam no Kubernetes é importante no desenvolvimento de software. Neste artigo, discutiremos por que observar aplicações de microsserviços no Kubernetes é crucial e várias métricas nas quais você deve se concentrar como parte de sua estratégia de observabilidade.
Considere uma grande plataforma de comércio eletrônico que utiliza arquitetura de microsserviços implementada em clusters do Kubernetes. Cada microsserviço, responsável por funcionalidades específicas, como gestão de inventário, processamento de pedidos e manipulação de pagamentos, opera de forma independente e se comunica com outras pessoas por meio de APIs, as quais são críticas para o crescimento de sua empresa/serviço.
Em um ambiente tão complexo, garantir uma operação perfeita e detectar problemas de forma proativa se torna imperativo e pode ser um desafio.
A observabilidade nesse cenário pode ajudar com insights em tempo real sobre o desempenho, a disponibilidade e as interdependências desses microsserviços e da aplicação do Kubernetes.
A observabilidade é essencial por vários motivos:
Monitorando a integridade do Kubernetes, as organizações podem identificar e resolver problemas de forma proativa, otimizar o uso de recursos e manter o desempenho ideal dos clusters.
O monitoramento das métricas de disponibilidade dos clusters do Kubernetes ajuda a garantir que os clusters estejam operando e íntegros. Métricas como tempo de atividade do cluster e status do spods fornecem insights sobre a integridade geral do cluster. Eles estão na camada mais alta e importante e podem fornecer visibilidade completa do que está acontecendo em seu ambiente.
Monitorar métricas de integridade de pods, como restarts de pods, prontidão de pods e evicção de pods, ajuda a identificar problemas com pods individuais e garante que as aplicações estejam funcionando sem problemas. O monitoramento de integridade de pods permite que as organizações detectem e solucionem problemas rapidamente, minimizando o downtime e garantindo alta disponibilidade.
O monitoramento de métricas de disponibilidade de serviço, como tempo de atividade de serviço, tempo de resposta de serviço e taxa de erro de serviço, ajuda a garantir que os Kubernetes Services estejam disponíveis e responsivos aos usuários. Ao monitorar a disponibilidade de serviço, as organizações podem detectar falhas ou degradação de serviço e adotar medidas proativas para restaurar a disponibilidade de serviço e minimizar o impacto sobre os usuários.
Essa é uma métrica que mostra o status dos nós no contexto das métricas dos clusters do Kubernetes. Algumas outras métricas importantes incluem:
O IBM Instana pode monitorar sua aplicação de microsserviços em execução no Kubernetes.
O IBM Instana é uma plataforma de observabilidade em tempo real totalmente automatizada que contextualiza dados de desempenho. Ele permite detectar problemas ou transações com uma granularidade de 1 segundo em sua aplicação de microsserviços. Além disso, você obtém 100% de rastreamento, o que lhe permite corrigir problemas facilmente, se houver, ao executar seus microsserviços no Kubernetes.
Se você quiser ter visibilidade total e ser mais proativo na solução de problemas, considere que a nova edição padrão auto-hospedada do Instana é uma solução abrangente projetada para todos os níveis de uso do Kubernetes. Não importa se você é usuário iniciante ou avançado do Kubernetes, o monitoramento do Instana Standard Edition tem aquilo de que você precisa. Você pode se inscrever para criar uma conta gratuita hoje mesmo e começar a monitorar seus clusters do Kubernetes ou visualizar o guia passo a passo abaixo.
Entenda como as empresas líderes estão usando a tecnologia de contêineres para gerar inovação, escalabilidade e eficiência. Baixe sua cópia agora mesmo.
Descubra como uma estratégia de nuvem híbrida pode gerar flexibilidade, segurança e crescimento para sua empresa. Explore insights de especialistas e estudos de caso do mundo real que mostram por que as empresas líderes estão fazendo a mudança.
O Docker simplifica a implementação de aplicações com contêineres leves e portáteis, garantindo consistência, escalabilidade e eficiência em todos os ambientes. Aperfeiçoe seus processos e melhore o desempenho com o Docker hoje mesmo.
Quer transformar sua empresa com soluções de dados avançadas? Explore como as tecnologias de ponta da IBM ajudam você a aproveitar o poder dos dados, simplificar as operações e obter uma vantagem competitiva.
Saiba como o Kubernetes permite que as empresas lidem com aplicativos de grande escala, aumentem a eficiência dos recursos e agilizem os ciclos de entrega de software. Saiba como a adoção do Kubernetes pode otimizar sua infraestrutura de TI e aumentar sua eficiência operacional.
Observe, monitore e corrija automaticamente todo o seu cluster Kubernetes para melhorar o desempenho e a disponibilidade das aplicações.
Acelere a agilidade e o crescimento dos negócios, modernize continuamente suas aplicações em qualquer plataforma com nossos serviços e consultoria em nuvem.
As soluções para contêineres executam e escalam cargas de trabalho conteinerizadas com segurança, inovação de código aberto e rápida implementação.
O IBM® Instana Observability oferece observabilidade automatizada de Kubernetes e recursos de APM projetados para monitorar todo o seu stack a de aplicações em Kubernetes — desde nós e pods até contêineres e aplicações — para todas as distribuições de Kubernetes.