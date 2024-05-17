Entender como as aplicações de microsserviços funcionam no Kubernetes é importante no desenvolvimento de software. Neste artigo, discutiremos por que observar aplicações de microsserviços no Kubernetes é crucial e várias métricas nas quais você deve se concentrar como parte de sua estratégia de observabilidade.

Por que você deve observar a integridade de microsserviços em execução no Kubernetes e quais são as métricas do Kubernetes que você deve monitorar?

Considere uma grande plataforma de comércio eletrônico que utiliza arquitetura de microsserviços implementada em clusters do Kubernetes. Cada microsserviço, responsável por funcionalidades específicas, como gestão de inventário, processamento de pedidos e manipulação de pagamentos, opera de forma independente e se comunica com outras pessoas por meio de APIs, as quais são críticas para o crescimento de sua empresa/serviço.

Em um ambiente tão complexo, garantir uma operação perfeita e detectar problemas de forma proativa se torna imperativo e pode ser um desafio.

A observabilidade nesse cenário pode ajudar com insights em tempo real sobre o desempenho, a disponibilidade e as interdependências desses microsserviços e da aplicação do Kubernetes.

A observabilidade é essencial por vários motivos:

Detecção precoce de problemas : os microsserviços são distribuídos e interconectados, o que dificulta a identificação de problemas quando eles surgem. Observar a integridade deles permite que você detecte problemas com antecedência, minimizando o downtime e possíveis interrupções de serviço. Usando o Instana, você obterá granularidade de 1 segundo, o que ajuda a detectar problemas mais rapidamente do que outras soluções.

Cumpra os SLAs: muitas organizações têm contratos de nível de serviço (SLAs) que definem os níveis esperados de disponibilidade e desempenho do serviço. A observação de integridade de microsserviços ajuda no cumprimento desses SLAs, garantindo que seus serviços estejam funcionando sem problemas e cumprindo as metas de desempenho.

Monitorando a integridade do Kubernetes, as organizações podem identificar e resolver problemas de forma proativa, otimizar o uso de recursos e manter o desempenho ideal dos clusters.