Nuvem

Quatro métricas-chave a conhecer ao monitorar aplicações de microsserviços em execução no Kubernetes

Três membros da equipe assistindo ao gerente apresentar um plano de projeto em um prédio de escritórios moderno

Entender como as aplicações de microsserviços funcionam no Kubernetes é importante no desenvolvimento de software. Neste artigo, discutiremos por que observar aplicações de microsserviços no Kubernetes é crucial e várias métricas nas quais você deve se concentrar como parte de sua estratégia de observabilidade.

Por que você deve observar a integridade de microsserviços em execução no Kubernetes e quais são as métricas do Kubernetes que você deve monitorar?

Considere uma grande plataforma de comércio eletrônico que utiliza arquitetura de microsserviços implementada em clusters do Kubernetes. Cada microsserviço, responsável por funcionalidades específicas, como gestão de inventário, processamento de pedidos e manipulação de pagamentos, opera de forma independente e se comunica com outras pessoas por meio de APIs, as quais são críticas para o crescimento de sua empresa/serviço.

Em um ambiente tão complexo, garantir uma operação perfeita e detectar problemas de forma proativa se torna imperativo e pode ser um desafio.

A observabilidade nesse cenário pode ajudar com insights em tempo real sobre o desempenho, a disponibilidade e as interdependências desses microsserviços e da aplicação do Kubernetes.

A observabilidade é essencial por vários motivos:

  • Detecção precoce de problemas: os microsserviços são distribuídos e interconectados, o que dificulta a identificação de problemas quando eles surgem. Observar a integridade deles permite que você detecte problemas com antecedência, minimizando o downtime e possíveis interrupções de serviço. Usando o Instana, você obterá granularidade de 1 segundo, o que ajuda a detectar problemas mais rapidamente do que outras soluções.
  • Confiabilidade: o monitoramento de integridade de microsserviços garante que sua aplicação permaneça confiável. Ao acompanhar métricas como tempos de resposta, taxas de erro e utilização de recursos, você lida proativamente com quaisquer problemas de desempenho antes que afetem os usuários.
  • Escale com eficiência: o Kubernetes permite o escalonamento dinâmico de microsserviços com base na demanda. Observar a integridade deles ajuda você a tomar decisões informadas sobre quando e como escalar os serviços para garantir o desempenho e a utilização de recursos ideais.
  • Cumpra os SLAs: muitas organizações têm contratos de nível de serviço (SLAs) que definem os níveis esperados de disponibilidade e desempenho do serviço. A observação de integridade de microsserviços ajuda no cumprimento desses SLAs, garantindo que seus serviços estejam funcionando sem problemas e cumprindo as metas de desempenho.

Monitorando a integridade do Kubernetes, as organizações podem identificar e resolver problemas de forma proativa, otimizar o uso de recursos e manter o desempenho ideal dos clusters.

Estas são as principais métricas que podem ser medidas:

Disponibilidade dos clusters:

O monitoramento das métricas de disponibilidade dos clusters do Kubernetes ajuda a garantir que os clusters estejam operando e íntegros. Métricas como tempo de atividade do cluster e status do spods fornecem insights sobre a integridade geral do cluster. Eles estão na camada mais alta e importante e podem fornecer visibilidade completa do que está acontecendo em seu ambiente.

Métricas de pods:

Monitorar métricas de integridade de pods, como restarts de pods, prontidão de pods e evicção de pods, ajuda a identificar problemas com pods individuais e garante que as aplicações estejam funcionando sem problemas. O monitoramento de integridade de pods permite que as organizações detectem e solucionem problemas rapidamente, minimizando o downtime e garantindo alta disponibilidade.

Disponibilidade de serviço:

O monitoramento de métricas de disponibilidade de serviço, como tempo de atividade de serviço, tempo de resposta de serviço e taxa de erro de serviço, ajuda a garantir que os Kubernetes Services estejam disponíveis e responsivos aos usuários. Ao monitorar a disponibilidade de serviço, as organizações podem detectar falhas ou degradação de serviço e adotar medidas proativas para restaurar a disponibilidade de serviço e minimizar o impacto sobre os usuários.

Integridade dos nós:

Essa é uma métrica que mostra o status dos nós no contexto das métricas dos clusters do Kubernetes. Algumas outras métricas importantes incluem:

  • kube_node_status_capacity: essa métrica indica a capacidade disponível para diferentes recursos em um nó, ajudando a identificar a quantidade de recursos disponíveis.
  • kubelet_running_container_count: informa quantos contêineres estão sendo executados em um nó.
  • kubelet_runtime_operations_latency_microseconds: essa métrica mede o tempo que leva para cada operação ser concluída, categorizada por tipo, e é medida em microssegundos.

Observabilidade em números

O IBM Instana pode monitorar sua aplicação de microsserviços em execução no Kubernetes.

O IBM Instana é uma plataforma de observabilidade em tempo real totalmente automatizada que contextualiza dados de desempenho. Ele permite detectar problemas ou transações com uma granularidade de 1 segundo em sua aplicação de microsserviços. Além disso, você obtém 100% de rastreamento, o que lhe permite corrigir problemas facilmente, se houver, ao executar seus microsserviços no Kubernetes.

Recursos para começar a observar seus Kubernetes

Se você quiser ter visibilidade total e ser mais proativo na solução de problemas, considere que a nova edição padrão auto-hospedada do Instana é uma solução abrangente projetada para todos os níveis de uso do Kubernetes. Não importa se você é usuário iniciante ou avançado do Kubernetes, o monitoramento do Instana Standard Edition tem aquilo de que você precisa. Você pode se inscrever para criar uma conta gratuita hoje mesmo e começar a monitorar seus clusters do Kubernetes ou visualizar o guia passo a passo abaixo.

 

