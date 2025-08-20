O que é a rede Kubernetes?

O nome Kubernetes é originário do grego e significa timoneiro ou piloto. Com base no Borg, plataforma interna de orquestração de contêiner do Google, a Kubernetes foi introduzida ao público como uma ferramenta de código aberto em 2014. Nesse mesmo ano, o Google doou o Kubernetes para a Cloud Native Computing Foundation (link reside fora do ibm.com), o hub de código aberto e neutro do fornecedor da computação nativo da nuvem. Desde então, a Kubernetes tornou-se a ferramenta de organização de contêiner mais usada para executar cargas de trabalho baseadas em contêiner em todo o mundo.

Kubernetes (também conhecido como "k8s" ou "kube") foi projetado explicitamente para automatizar o gerenciamento de contêineres, a unidade padrão de software que cria pacotes de código e todas as suas dependências. A ferramenta de orquestração é altamente valiosa para a execução rápida e confiável em qualquer ambiente de infraestrutura, no local, na nuvem privada, na nuvem pública ou na nuvem híbrida.

Diferentemente das máquinas virtuais (MVs) que virtualizam o hardware físico, os contêineres virtualizam o sistema operacional (como Linux ou Windows). Cada contêiner contém apenas as bibliotecas e dependências do aplicativo. Como os contêineres compartilham o mesmo kernel do sistema operacional que o host, eles são considerados leves, rápidos e portáteis.

O Kubernetes e seu ecossistema de serviços, suporte e ferramentas se tornaram a base para a moderna infraestrutura de nuvem e a modernização de aplicativos. Todos os principais provedores de nuvem, incluindo Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, IBM e Red Hat, integram o Kubernetes em suas plataformas de nuvem para aprimorar os recursos de Plataforma como Serviço (PaaS) e Infraestrutura como Serviço (IaaS).