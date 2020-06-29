Você pode dividir um cluster do Kubernetes em vários ambientes usando namespaces (por exemplo, Dev1, Dev2, QA1, QA2, etc.), e cada ambiente pode ser gerenciado por um usuário diferente. Uma das inconveniências de escrever comandos kubectl é que toda vez que você escreve um comando, você precisa da opção --namespace no final. As pessoas geralmente esquecem isso e acabam criando objetos (pods, serviços, implementações) no namespace errado.



Com esse truque, você pode definir a preferência de namespace antes de executar comandos do kubectl. Execute o seguinte comando antes de executar os comandos do kubectl para salvar o namespace de todos os comandos do kubectl subsequentes para seu contexto atual:

kubectl config set-context $(kubectl config current-context) --namespace=mynamespace

Alguns dos comandos mais comuns e úteis com namespace estão listados abaixo: