A nuvem oferece inúmeros benefícios para a empresa, incluindo flexibilidade, agilidade, portabilidade e controle de custos. Com esses benefícios, no entanto, vem a complexidade de gerenciar a nuvem e fornecer os aplicativos que nela existem. O Kubernetes é uma plataforma de orquestração de contêineres que pode ajudar a aliviar essas complexidades.

Os clusters fornecem a base arquitetônica para o Kubernetes. Pense nos clusters como blocos de construção que possibilitam a entrega rápida e controlada de aplicativos na nuvem. Um cluster do Kubernetes é um conjunto de máquinas conectadas que trabalham juntas como uma única unidade. São compostos por nós de trabalho, que representam um host de computação no qual é possível implementar, executar e gerenciar aplicativos conteinerizados. Os nós do trabalhador são gerenciados por nós principais, que agendam contêineres nos nós do trabalhador escolhendo onde implementá-los com base na capacidade disponível e na configuração definida pelo usuário.

Os scripts especificam a configuração de contêineres e quais recursos são necessários para executar o aplicativo, como armazenamento persistente, serviços e assim por diante. No Kubernetes, os pods são as menores unidades implementáveis em um cluster e agrupam contêineres, que devem ser tratados como uma única unidade. O Kubernetes cria pods para hospedar instâncias de aplicações. Os pods armazenam um ou mais contêineres de aplicativos e compartilham recursos, como armazenamento ou informações de rede.