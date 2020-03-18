Os clusters do Kubernetes são os alicerces do Kubernetes e fornecem a base arquitetônica da plataforma. A modularidade dessa estrutura de blocos de construção permite disponibilidade, escalabilidade e facilidade de implementação.
As cargas de trabalho atuais exigem alta disponibilidade tanto no nível das aplicações quanto na infraestrutura. Ao criar uma camada de abstração entre os aplicativos e sua infraestrutura subjacente, o Kubernetes distribui a carga de trabalho de forma eficiente entre os recursos disponíveis. O Kubernetes protege contra falhas dos aplicativos com verificações constantes de integridade de nós e contêineres. Se um contêiner ficar inativo, a autocorreção e a replicação resolvem a falha. Os balanceadores de carga integrados distribuem a carga de trabalho sobre recursos abertos para reduzir o impacto de picos de tráfego, picos ou interrupções.
Esse mesmo uso eficiente de recursos desempenha um papel no escalonamento. Adicionar e remover novos servidores é simplificado, permitindo uma escalabilidade horizontal perfeita. O auto-scaling automatizado aumenta a execução de contêineres com base em métrica específica. Os controles de replicação encerram o excesso de pods se muitos estiverem em execução ou iniciam os pods se houver poucos.
Para conhecer melhor a arquitetura do Kubernetes, confira o vídeo a seguir — “Kubernetes Explained":
Assista ao vídeo
A velocidade é essencial para os desenvolvedores. O Kubernetes foi projetado para acomodar a rápida criação, teste e lançamento de software. Versões novas ou atualizadas são propagadas por meio de implementação automatizada. Também funciona bem com lançamentos de canários, permitindo que as implementações de novas versões sejam executadas paralelamente às versões anteriores, verificando a confiabilidade da nova versão antes de colocá-la em produção total.