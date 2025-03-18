يتيح الالتزام باعتماد ENS High مستوى عال من تدابير الأمن السيبراني— الحماية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة. من خلال التوافق مع هذه الإرشادات الأمنية الشاملة، تُظهر IBM Cloud التزامها بحماية البيانات الحساسة، وتخفيف المخاطر، والمساهمة في أجندة الأمن القومي الأوسع نطاقاً. ويُعد هذا الالتزام استثماراً استراتيجياً في إنشاء نظام سحابي قوي وموثوق به يفي بالمعايير الصارمة التي وضعتها الحكومة الإسبانية لحماية أصول المعلومات الهامة.

حصلت خدمات IBM Cloud على شهادة ENS High. تشير أوصاف خدمة IBM (SDs) إلى ما إذا كان عرض معين يحافظ على حالة الامتثال لشهادة ENS. يتم تقييم الخدمات أدناه كل عامين بواسطة مقيِّم مستقل.