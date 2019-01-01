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ENS (أسبانيا)

 Esquema Nacional de Seguridad (ENS)
رسم توضيحي يُظهر شخصين يقفان على منصات، أحدهما ينظر إلى شاشة عرض الخريطة والآخر إلى الدرع الأمني
ما هو ENS؟

إطار عمل الأمن القومي الإسباني—بالإسبانية Esquema Nacional de Seguridad أو ENS—هو مجموعة من المبادئ الأساسية والحد الأدنى من المتطلبات لأمن المعلومات وحماية البيانات التي وضعتها الحكومة الإسبانية.

وقد تأسس ENS بموجب المرسوم الملكي 311/2022، الصادر في 3 مايو. كان الهدف من هذا المرسوم الملكي تحديث سياسة أمن المعلومات الإسبانية لكل من وكالات القطاع العام وكيانات القطاع الخاص التي تقدم الخدمات للوكالات الحكومية.

اعتماد ENS High لـ IBM Cloud

يتيح الالتزام باعتماد ENS High مستوى عال من تدابير الأمن السيبراني— الحماية من التهديدات ونقاط الضعف المحتملة. من خلال التوافق مع هذه الإرشادات الأمنية الشاملة، تُظهر IBM Cloud التزامها بحماية البيانات الحساسة، وتخفيف المخاطر، والمساهمة في أجندة الأمن القومي الأوسع نطاقاً. ويُعد هذا الالتزام استثماراً استراتيجياً في إنشاء نظام سحابي قوي وموثوق به يفي بالمعايير الصارمة التي وضعتها الحكومة الإسبانية لحماية أصول المعلومات الهامة.

حصلت خدمات IBM Cloud على شهادة ENS High. تشير أوصاف خدمة IBM (SDs) إلى ما إذا كان عرض معين يحافظ على حالة الامتثال لشهادة ENS. يتم تقييم الخدمات أدناه كل عامين بواسطة مقيِّم مستقل.
تسريع الامتثال باستخدام خدمات IBM Cloud

يتضمن اعتماد ENS عناصر تحكم متوافقة مع اتباع مجالات NIST.  تغطي هذه المجالات جوانب مختلفة من الوضع الأمني للمؤسسة، بدءًا من إدارة المخاطر والاستجابة للحوادث وصولاً إلى حماية البيانات.

تقدم IBM Cloud المجموعة التالية من الخدمات التي ستساعدك على استيفاء المتطلبات التقنية المحددة لاعتماد ENS وتسريع رحلة الامتثال الخاصة بك.

1. التحكم في الوصول

حلول إدارة الأجهزة المحمولة (MDM)
الأمان

إنشاء إمكانية الرؤية والإدارة والأمن لنقاط النهاية والمستخدمين  

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حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)
الأمان

اتبع نهج ذكاء اصطناعي قائم على السحابة المفتوحة لتأمين وإدارة أي جهاز باستخدام أحد حلول إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) 

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IBM Key Protect for IBM Cloud
الأمان

تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.

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IBM Cloud App ID
الأمان

يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد. 

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Secrets Manager
الأمان

باستخدام IBM Cloud Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Verify
الأمان

يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.

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IBM Cloud Privileged Access Gateway
الأمان

Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
الأمان

تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.

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IBM Cloud Container Registry
الحاويات

يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.

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2. التقييم والتفويض والمراقبة

IBM Cloud Privileged Access Gateway
الأمان

Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
الأمان

تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.

 اطّلع على الخدمة

حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
التسجيل والمراقبة

توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.

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IBM Cloud Flow Logs for VPC
شبكة

تمكّنك خدمة IBM Cloud® Flow Logs for VPC من تجميع معلومات حول حركة مرور Internet Protocol (IP) المتجهة من وإلى واجهات الشبكة داخل واجهات الشبكة في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) لديك، وتخزينها وعرضها.

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Verify
الأمان

يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.

 اطّلع على الخدمة

3. التدقيق والمساءلة

IBM Cloud Flow Logs for VPC
شبكة

تمكّنك خدمة IBM Cloud® Flow Logs for VPC من تجميع معلومات حول حركة مرور Internet Protocol (IP) المتجهة من وإلى واجهات الشبكة داخل واجهات الشبكة في السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) لديك، وتخزينها وعرضها.

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 IBM QRadar Suite
الأمان

يُعد IBM QRadar Suite حلاً حديثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بأكمله. وتتضمن الحزمة خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية أكبر باستخدام التقنيات الأساسية.

مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)،  إدارة السجلات، SIEM،  SOAR

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Guardium
الأمان

IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.

 اطّلع على الخدمة

حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
التسجيل والمراقبة

توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.

 اطّلع على الخدمة

4. إدارة التكوين 

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
الأمان

في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Container Registry
الحاويات

يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.

 اطّلع على الخدمة

التسليم المستمر
Developer Tools

تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات آمنة تدعم مهام تسليم تطبيقك. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك. 

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Schematics
Developer Tools

توفر IBM Cloud خدمة Schematics، وهى خدمة أدوات البنية التحتية كرمز (IaC). يمكنك استخدام إمكانات Schematics لنشر بيئات البنية التحتية السحابية وإدارتها بشكل متسق.

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IBM Wazi as a Service
الإحصاء - العد

يمكن تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار تطبيقات z/OS باستخدام z/OS Virtual Server في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).

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5. التخطيط للطوارئ

IBM Cloud Storage Services
التخزين

تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Backup
التخزين

IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.

 اطّلع على الخدمة

DevSecOps Application Lifecycle Management
Developer Tools

تقوم البنية القابلة للنشر لإدارة دورة حياة تطبيقات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops بإنشاء مجموعة من سلاسل أدوات التطوير والمسارات. يستخدم التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) التسليم المستمر (CD) من خلال Git Repos and Issue Tracking و Tekton Pipelines وIBM Cloud® DevOps Insights و Code Risk Analyzer و Secrets Manager و IBM® Key Protect وIBM Cloud® Object Storage و IBM Cloud® Container Registry و Vulnerability Advisor.

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6. تحديد الهوية والمصادقة

IBM Cloud App ID
الأمان

يتيح لك IBM Cloud App ID إمكانية إضافة التوثيق بسهولة إلى تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة. لم يَعُد هناك ما يدعو للقلق بشأن إعداد البنية التحتية للهوية، وضمان التوافر الجغرافي، وتأكيد لوائح الامتثال. وبدلًا من ذلك، يمكنك تحسين تطبيقاتك بقدرات أمنية متقدمة، مثل المصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول الموحَّد. 

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Secrets Manager
الأمان

باستخدام IBM Cloud Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Verify
الأمان

يوفر حل IBM Verify النموذجي المحدّث سياقًا عميقًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي لكلٍّ من إدارة الهوية والوصول (IAM) للقوى العاملة والمستهلك.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Privileged Access Gateway
الأمان

Privileged Access Gateway (PAG) هي خدمة مُدارة تُستخدم لتوفير طريقة آمنة للمشغلين لإدارة الخوادم والمجموعات عن بُعد داخل IBM Cloud. وهي تقوم بذلك من خلال توفير خادم بوابة Bastion، وهو نقطة دخول واحدة إلى مجموعة من خوادم ومجموعات خاصة بالعملاء. بالإضافة إلى هذا الوصول المقيد عبر البوابة، يسجل PAG جلسات المشغلين، ويمكن استخدام هذه التسجيلات للتحقيق في حالة سوء استخدام النظام.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Identity and Access Management (IAM)
الأمان

تقوم خدمة IBM Cloud Identity and Access Management (IAM) بالمصادقة الآمنة للمستخدمين وتتحكم في الوصول إلى جميع الموارد باتساق في منصة IBM Cloud.

 اطّلع على الخدمة

7. الاستجابة للحوادث

 IBM QRadar Suite
الأمان

يُعد IBM QRadar Suite حلاً حديثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بأكمله. وتتضمن الحزمة خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية أكبر باستخدام التقنيات الأساسية.

مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)،  إدارة السجلات، SIEM،  SOAR

 اطّلع على الخدمة

8. حماية الوسائط

IBM Key Protect for IBM Cloud
الأمان

تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Hardware Security Module
الأمان

يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Storage Services
التخزين

تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Backup
التخزين

IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.

 اطّلع على الخدمة

خدمات IBM Cloud Database
قواعد البيانات

تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

 اطّلع على الخدمة

9. تقييم المخاطر

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
الأمان

في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.

 اطّلع على الخدمة

﻿IBM QRadar Suite﻿
الأمان

يُعدّ IBM QRadar Suite حلًا محدثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بكامله.

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Guardium
الأمان

IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.

 اطّلع على الخدمة

10. حماية النظام والاتصالات

IBM Cloud Internet Services (CIS)
شبكة

توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud VPN for VPC
شبكة

يوفر IBM Cloud VPN for VPC حلاً بسيطاً وقوياً في نفس الوقت لبوابات VPN القابلة للتوسع بدرجة كبيرة

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IBM Cloud Direct Link
شبكة

تم تصميم حل IBM Cloud Direct Link لربط مواردك المحلية مع مواردك السحابية بسلاسة. تمكّنك سرعة IBM Cloud Direct Link وموثوقيته من توسيع شبكة مركز بيانات مؤسستك وتوفران اتصالاً ثابتًا عالي الإنتاجية - من دون الاتصال بالإنترنت العام. 

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 IBM Cloud DNS Services
شبكة

IBM Cloud DNS Services تقدم خدمات DNS الرسمية العامة والخاصة مع وقت استجابة سريع وتكرار لا مثيل له وأمان متقدم

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أجهزة IBM Cloud Gateway
شبكة

أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Transit Gateway 
شبكة

تساعدك IBM Cloud Transit Gateway على ربط شبكات IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) لديك وإدارتها. 

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جهاز FortiGate Security Appliance
شبكة

جهاز FortiGate Security Appliance (FSA) بسرعة 10 جيجابت في الثانية هو جدار حماية يمكن تهيئته لحماية حركة البيانات عبر الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة لكل من الشبكات العامة والخاصة.

 اطّلع على الخدمة

جدار حماية الأجهزة
شبكة

يوفر جدار حماية الأجهزة للعملاء طبقة أمان أساسية عند الطلب من دون انقطاع الخدمة. فهو يمنع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى خوادمك، ما يقلص من نطاق الهجوم، ويسمح للخوادم الخاصة بك بأن تكون مخصصة للاستخدام المقصود.

 اطّلع على الخدمة

IBM Key Protect for IBM Cloud
الأمان

تساعدك خدمة IBM Key Protect for IBM Cloud على توفير وتخزين المفاتيح المشفرة للتطبيقات عبر خدمات IBM Cloud، ما يتيح لك رؤية وإدارة تشفير البيانات ودورة حياة المفاتيح بالكامل من موقع مركزي واحد.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Secrets Manager
الأمان

باستخدام IBM Cloud Secrets Manager، يمكنك تكوين الأسرار ديناميكيًا وتأجيرها للتطبيقات بينما تتحكم في الوصول إليها من موقع واحد. يساعدك Secrets Manager، المستند إلى نظام HashiCorp Vault مفتوح المصدر، في الحصول على خاصية عزل البيانات لبيئة مخصصة مع ميزات السحابة العامة.

 اطّلع على الخدمة

 IBM QRadar Suite
الأمان

يُعد IBM QRadar Suite حلاً حديثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بأكمله. وتتضمن الحزمة خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية أكبر باستخدام التقنيات الأساسية.

مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)،  إدارة السجلات، SIEM،  SOAR

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Pak for Security
الأمان

يمكنك دمج أدوات الأمان الحالية لاكتساب معارف أعمق فيما يتعلق بالتهديدات والمخاطر، وتنسيق الإجراءات، وأتمتة الاستجابات.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Hardware Security Module
الأمان

يحمي IBM Cloud Hardware Security Module (HSM) 7.0 من شركة Gemalto البنية التحتية للتشفير من خلال إدارة مفاتيح التشفير ومعالجتها وتخزينها بشكل أكثر أمانًا داخل جهاز مقاوم للعبث. فهو يساعدك على معالجة التحديات المعقدة المتعلقة بالأمان والامتثال وسيادة البيانات والتحكم عند ترحيل أحمال العمل وتشغيلها على السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Guardium
الأمان

IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Storage Services
التخزين

تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Backup
التخزين

IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.

 اطّلع على الخدمة

خدمات IBM Cloud Database
قواعد البيانات

تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Container Registry
الحاويات

يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.

 اطّلع على الخدمة

حلول الحوسبة السحابية من IBM Cloud
الإحصاء - العد

 خدمات وحلول الحوسبة السحابية 

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud for VMware Solutions 
الإحصاء - العد

تمكّنك حلول IBM Cloud for VMware Solutions من ترحيل أحمال تشغيل VMware وتحديثها بسلاسة إلى السحابة

 اطّلع على الخدمة

IBM Power Virtual Server
الإحصاء - العد

IBM Power Virtual Server هو مجموعة من خوادم IBM Power الافتراضية القابلة للتكوين ومتعددة المستأجرين مع إمكانية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Kubernetes Service 
الحاويات

نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية

 اطّلع على الخدمة

11. سلامة النظام والمعلومات

IBM Cloud Internet Services (CIS)
شبكة

توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.

 اطّلع على الخدمة

أجهزة IBM Cloud Gateway
شبكة

أجهزة البوابة Gateway هي أجهزة تمنحك تحكمًا محسّنًا في حركة مرور الشبكة، وتتيح لك تسريع أداء شبكتك، وتمنح شبكتك تعزيزًا أمنيًا. يمكنك إدارة شبكاتك الفعلية والافتراضية لتوجيه الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة، وجدران الحماية والشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) وتشكيل حركة المرور وغيرها الكثير.

 اطّلع على الخدمة

جهاز FortiGate Security Appliance
شبكة

جهاز FortiGate Security Appliance (FSA) بسرعة 10 جيجابت في الثانية هو جدار حماية يمكن تهيئته لحماية حركة البيانات عبر الشبكات المحلية الظاهرية (VLAN) المتعددة لكل من الشبكات العامة والخاصة.

 اطّلع على الخدمة

جدار حماية الأجهزة
شبكة

يوفر جدار حماية الأجهزة للعملاء طبقة أمان أساسية عند الطلب من دون انقطاع الخدمة. فهو يمنع حركة المرور غير المرغوب فيها من الوصول إلى خوادمك، ما يقلص من نطاق الهجوم، ويسمح للخوادم الخاصة بك بأن تكون مخصصة للاستخدام المقصود.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Security and Compliance Center - Workload Protection
الأمان

في الهياكل التي تركز على الحاويات والخدمات المصغرة، يمكنك استخدام IBM Cloud® Security and Compliance Center Workload Protection للعثور على الثغرات الأمنية البرمجية وتحديد أولوياتها، وكشف التهديدات والاستجابة لها، وإدارة التكوينات والأذونات والامتثال في أثناء جميع الخطوات بداية من المصدر ووصولاً إلى التشغيل.

 اطّلع على الخدمة

 IBM QRadar Suite
الأمان

يُعد IBM QRadar Suite حلاً حديثًا للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، حيث تم تصميمه لتوحيد تجربة المحلل الأمني وزيادة سرعته في كل خطوات الحادث بأكمله. وتتضمن الحزمة خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة على مستوى المؤسسة لزيادة إنتاجية المحللين بشكل كبير، ما يساعد فِرق أمن البيانات محدودة الموارد على العمل بفاعلية أكبر باستخدام التقنيات الأساسية.

مع واجهة مستخدم مشتركة ورؤى مشتركة ومهام سير عمل متصلة، فإنه يوفر منتجات متكاملة لكل من: أمان نقطة النهاية (EDR، XDR، MDR)،  إدارة السجلات، SIEM،  SOAR

 اطّلع على الخدمة

IBM Security Guardium
الأمان

IBM Security Guardium هي مجموعة من برمجيات أمن البيانات في محفظة IBM Security التي تكشف الثغرات الأمنية وتحمي البيانات الحساسة في الأنظمة المحلية وفي السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Storage Services
التخزين

تقدم خدمات التخزين السحابية لدينا مخزنًا قابلاً للتوسع وآمنًا واقتصاديًا لبياناتك مع دعم أحمال التشغيل في السحابة التقليدية والسحابة الأصلية. يمكنك تخصيص خدمات التخزين وإدارتها، مثل تخزين الكائنات والكتل والملفات، بالإضافة إلى إمكانية ضبط السعة وتحسين الأداء مع تغير المتطلبات ودفع تكلفة التخزين السحابي التي تحتاجها فقط.

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud Backup
التخزين

IBM Cloud Backup هو نظام نسخ احتياطي واسترداد كامل الميزات قائم على الوكيل يُدار من خلال واجهة ويب، حيث يعمل على نسخ البيانات احتياطيًا بين وحدات خدمة IBM Cloud في واحد أو أكثر من مراكز بيانات IBM Cloud العالمية.

 اطّلع على الخدمة

خدمات IBM Cloud Database
قواعد البيانات

تعفي خدمات IBM Cloud Database-as-a-Service (DBaaS) المطورين وفرق تقنية المعلومات من المهام المعقدة والمستهلكة للوقت، ومن ضمنها نشر البنية التحتية وبرامج قواعد البيانات، وعمليات البنية التحتية، وتحديثات برامج قواعد البيانات، والنسخ الاحتياطي. يقدم خبراء IBM Cloud Database المتخصصون مثيلات قواعد بيانات جاهزة للاستخدام ومتاحة بشكل كبير ويتولون صيانتها، مما يوفر وقت المطورين وموظفي تقنية المعلومات للتركيز على أولويات أخرى.

 اطّلع على الخدمة

حلول قابلية الملاحظة من IBM Cloud
التسجيل والمراقبة

توفر إمكانية المراقبة رؤية عميقة بشأن التطبيقات الحديثة الموزعة لتحديد المشكلات وحلها بسرعة وبشكل تلقائي.

 اطّلع على الخدمة

12. اقتناء النظام والخدمات

IBM Cloud Internet Services (CIS)
شبكة

توفر خدمات IBM Cloud Internet Services الأمان والأداء الرائدين في السوق لمحتوى الويب الخارجي وتطبيقات الإنترنت قبل وصولها إلى السحابة.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Container Registry
الحاويات

يُمكنك تخزين صور الحاوية وتوزيعها في سجل خاص مُدار بالكامل. يُمكنك إرسال الصور الخاصة لتشغيلها بطريقة ملائمة في IBM Cloud Kubernetes Service وبيئات التشغيل الأخرى. تُفحص الصور بحثًا عن مشكلات أمنية حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات النشر التي تقوم بها.

 اطّلع على الخدمة

حلول الحوسبة السحابية من IBM Cloud
الإحصاء - العد

 خدمات وحلول الحوسبة السحابية 

 اطّلع على الخدمة

 IBM Cloud for VMware Solutions 
الإحصاء - العد

تمكّنك حلول IBM Cloud for VMware Solutions من ترحيل أحمال تشغيل VMware وتحديثها بسلاسة إلى السحابة

 اطّلع على الخدمة

IBM Power Virtual Server
الإحصاء - العد

IBM Power Virtual Server هو مجموعة من خوادم IBM Power الافتراضية القابلة للتكوين ومتعددة المستأجرين مع إمكانية الوصول إلى خدمات IBM Cloud.

 اطّلع على الخدمة

IBM Wazi as a Service
الإحصاء - العد

يمكن تسريع تطوير السحابة الأصلية واختبار تطبيقات z/OS باستخدام z/OS Virtual Server في IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC).

 اطّلع على الخدمة

التسليم المستمر
Developer Tools

تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. يُمكنك إنشاء سلاسل أدوات آمنة تدعم مهام تسليم تطبيقك. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك. 

 اطّلع على الخدمة

DevSecOps Application Lifecycle Management
Developer Tools

تقوم البنية القابلة للنشر لإدارة دورة حياة تطبيقات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops بإنشاء مجموعة من سلاسل أدوات التطوير والمسارات. يستخدم التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) التسليم المستمر (CD) من خلال Git Repos and Issue Tracking و Tekton Pipelines وIBM Cloud® DevOps Insights و Code Risk Analyzer و Secrets Manager و IBM® Key Protect وIBM Cloud® Object Storage و IBM Cloud® Container Registry و Vulnerability Advisor.

 اطّلع على الخدمة

IBM Cloud Code Engine
Developer Tools

إن IBM Cloud Code Engine عبارة عن منصة دون خادم ومدارة بالكامل. يُمكنك جمع صور الحاوية، أو الوظائف المجمعة، أو مصدر الرمز البرمجي، أو الوظيفة معًا في مكان واحد واترك لمنصة IBM Cloud Code Engine أمر إدارة البنية التحتية الأساسية والمساعدة في تأمينها.

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 IBM Cloud Schematics
Developer Tools

توفر IBM Cloud خدمة Schematics، وهى خدمة أدوات البنية التحتية كرمز (IaC). يمكنك استخدام إمكانات Schematics لنشر بيئات البنية التحتية السحابية وإدارتها بشكل متسق.

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IBM Cloud Kubernetes Service 
الحاويات

نشر مجموعات آمنة ومتوفرة بشكل كبير عبر تجربة Kubernetes أصلية

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