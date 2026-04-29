¿Qué es la gobernanza de la nube?

Las estrategias de gobernanza de la nube ayudan a las empresas a abordar los desafíos comúnmente asociados con la adopción de la nube, incluyendo la complejidad, la gestión de superficie de ataque, la TI en la sombra y la gestión de costos.

En general, la adopción de la nube ha sido una bendición para las empresas. Los servicios en la nube permiten a los equipos de desarrollo y operaciones ampliar o reducir rápidamente los recursos para adaptarse a la demanda (en lugar de sobredimensionar el hardware para hacer frente a los picos de capacidad), lo que aumenta la flexibilidad de los entornos de TI. Ayudan a los desarrolladores a aprovisionar la infraestructura en minutos, lo que acelera el proceso de creación, prueba y despliegue de nuevas aplicación y servicios.

Los proveedores de servicios en la nube también diseñan frecuentemente sus plataformas con capacidades de redundancia y recuperación ante desastres que aumentan la disponibilidad del sistema en todas las regiones.

Sin embargo, la computación en la nube no está exenta de desafíos.

Los entornos en la nube son inherentemente complejos, ya que la mayoría de las empresas despliegan servicios en la nube dentro de entornos de nube híbrida y multinube masivos y geográficamente dispersos.

Los servicios en la nube también agregan más endpoints orientados a Internet —aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones (API), balanceadores de carga— a un entorno de TI, lo que amplía significativamente la superficie de ataque. Las superficies de ataque más grandes crean más oportunidades para problemas de seguridad y filtraciones de datos. Según el Informe del costo de una filtración de datos 2025 de IBM, el 30 % de las filtraciones de datos involucra datos distribuidos en múltiples entornos.

Los empleados y departamentos a menudo pueden crear sus propias herramientas en la nube sin aprobación, lo que fomenta el crecimiento descontrolado de los servicios sin una ruta de propiedad clara ni prácticas de gestión. Este fenómeno, denominado “dispersión en la nube”, hace que sea prácticamente imposible para los equipos visualizar todos los activos, cargas de trabajo, flujos de datos e identidades en las nubes, los centros de datos y las regiones. Se vuelve difícil mantener la visibilidad de lo que sucede en los sistemas en la nube y gestionar el gasto en la nube.

Casi la mitad (44 %) de todas las empresas tienen una visión limitada de su gasto en la nube. Las fuentes de datos no gestionadas (datos ocultos) que proliferan en los entornos de nube en expansión constituyen objetivos atractivos para los delincuentes cibernéticos, por lo que la expansión descontrolada de la nube también puede generar riesgos y vulnerabilidades considerables para la seguridad de los datos.

Y dado que los entornos en la nube requieren que los datos pasen por plataformas y servicios descentralizados, puede resultar difícil aplicar los protocolos de cifrado y los controles de acceso adecuados a todos los componentes.

Las iniciativas de gobernanza de la nube ayudan a las empresas a crear una única fuente de información para las políticas y mejores prácticas de la nube, lo que permite una toma de decisiones más clara y basada en datos. Los equipos pueden establecer barreras y controles de seguridad congruentes en todos los entornos de la nube. Se aplican las mismas reglas a todos los recursos en la nube, lo que refuerza la postura de seguridad general del entorno de TI.

La gobernanza permite a las empresas estandarizar el proceso de creación de entornos, definir quién es responsable de qué y establecer cómo se realizan los cambios, de manera que los distintos equipos puedan utilizar los recursos en la nube aprobados de forma segura y sencilla. Un modelo de gobernanza sólido también aclara las funciones y responsabilidades para la toma de decisiones en la nube. Si surge algún problema con una carga de trabajo en la nube, todos saben qué usuario es el encargado de resolverlo. Esta mayor estandarización y claridad de roles ayuda a impulsar la eficiencia operativa en todos los departamentos.

La gobernanza de la nube admite el monitoreo centralizado y la generación de informes sobre el uso de la nube, lo que brinda a los usuarios una mejor visibilidad de los entornos de la nube. Estas características ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del gasto en la nube, asignar costos a personas o acciones específicas y optimizar los presupuestos de la nube a lo largo del tiempo.

Además, los marcos de gobernanza de la nube pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que las inversiones en la nube ofrezcan un valor medible, en lugar de simplemente agregar más tecnología de alta gama a la arquitectura.

La incorporación de tecnologías nuevas y emergentes en un entorno de TI tiene beneficios considerables, pero esas tecnologías deben tener un propósito claro. La buena gobernanza requiere que los equipos vinculen las decisiones de la nube directamente con los resultados del negocio y articulen la propuesta de valor de las nuevas inversiones antes de expandir los servicios en la nube, lo que fomenta la optimización de costos.

Las organizaciones suelen utilizar soluciones de gobernanza en la nube para implementar marcos de gobernanza en la nube. Estas soluciones comprenden una variedad de herramientas avanzadas de gestión de la nube que automatizan las prácticas de gobernanza y la aplicación de políticas. La amplia funcionalidad de las soluciones de gobernanza de la nube ayuda a reducir la complejidad de la gobernanza de la nube, lo que permite a las empresas optimizar la aplicación en todo el ecosistema de TI.