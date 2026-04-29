¿Qué es la gobernanza de la nube?

La gobernanza de la nube se refiere a los marcos de políticas que dirigen la forma en que las empresas adoptan, gestionan, utilizan y ejecutan servicios en la nube.
Los marcos de gobernanza describen todos los roles y controles técnicos que emplea una empresa para garantizar que el uso de la nube siga siendo seguro y transparente y que siga alineado con los objetivos empresariales más amplios. Los marcos de gobernanza funcionan como “reglas internas” para la nube. Definen quién puede crear o eliminar recursos, qué medidas de seguridad deben implementarse, cómo los equipos controlarán los costos y cómo la empresa cumplirá con las leyes y regulaciones.
Las infraestructuras de gobernanza de la nube se basan en un conjunto de componentes y están escritas para abordarlo. Estos componentes incluyen:
Las plataformas en la nube facilitan la creación de nuevas instancias de activos y recursos con solo unos pocos clics. Sin barreras claras, el riesgo de gasto descontrolado, brechas de seguridad y caos operativo aumenta drásticamente en estos entornos.
Los marcos de gobernanza de la nube ayudan a prevenir estos problemas al establecer políticas (reglas escritas), procesos (cómo se siguen esas reglas), controles (mecanismos técnicos que hacen cumplir las reglas) y roles claramente definidos (quién puede hacer qué).
En última instancia, el objetivo de la gobernanza de la nube es permitir que las organizaciones disfruten de los beneficios de los servicios en la nube mientras implementan medidas de seguridad y responsabilidad para mitigar los riesgos.
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Las estrategias de gobernanza de la nube ayudan a las empresas a abordar los desafíos comúnmente asociados con la adopción de la nube, incluyendo la complejidad, la gestión de superficie de ataque, la TI en la sombra y la gestión de costos.
En general, la adopción de la nube ha sido una bendición para las empresas. Los servicios en la nube permiten a los equipos de desarrollo y operaciones ampliar o reducir rápidamente los recursos para adaptarse a la demanda (en lugar de sobredimensionar el hardware para hacer frente a los picos de capacidad), lo que aumenta la flexibilidad de los entornos de TI. Ayudan a los desarrolladores a aprovisionar la infraestructura en minutos, lo que acelera el proceso de creación, prueba y despliegue de nuevas aplicación y servicios.
Los proveedores de servicios en la nube también diseñan frecuentemente sus plataformas con capacidades de redundancia y recuperación ante desastres que aumentan la disponibilidad del sistema en todas las regiones.
Sin embargo, la computación en la nube no está exenta de desafíos.
Los entornos en la nube son inherentemente complejos, ya que la mayoría de las empresas despliegan servicios en la nube dentro de entornos de nube híbrida y multinube masivos y geográficamente dispersos.
Los servicios en la nube también agregan más endpoints orientados a Internet —aplicaciones web, interfaces de programación de aplicaciones (API), balanceadores de carga— a un entorno de TI, lo que amplía significativamente la superficie de ataque. Las superficies de ataque más grandes crean más oportunidades para problemas de seguridad y filtraciones de datos. Según el Informe del costo de una filtración de datos 2025 de IBM, el 30 % de las filtraciones de datos involucra datos distribuidos en múltiples entornos.
Los empleados y departamentos a menudo pueden crear sus propias herramientas en la nube sin aprobación, lo que fomenta el crecimiento descontrolado de los servicios sin una ruta de propiedad clara ni prácticas de gestión. Este fenómeno, denominado “dispersión en la nube”, hace que sea prácticamente imposible para los equipos visualizar todos los activos, cargas de trabajo, flujos de datos e identidades en las nubes, los centros de datos y las regiones. Se vuelve difícil mantener la visibilidad de lo que sucede en los sistemas en la nube y gestionar el gasto en la nube.
Casi la mitad (44 %) de todas las empresas tienen una visión limitada de su gasto en la nube. Las fuentes de datos no gestionadas (datos ocultos) que proliferan en los entornos de nube en expansión constituyen objetivos atractivos para los delincuentes cibernéticos, por lo que la expansión descontrolada de la nube también puede generar riesgos y vulnerabilidades considerables para la seguridad de los datos.
Y dado que los entornos en la nube requieren que los datos pasen por plataformas y servicios descentralizados, puede resultar difícil aplicar los protocolos de cifrado y los controles de acceso adecuados a todos los componentes.
Las iniciativas de gobernanza de la nube ayudan a las empresas a crear una única fuente de información para las políticas y mejores prácticas de la nube, lo que permite una toma de decisiones más clara y basada en datos. Los equipos pueden establecer barreras y controles de seguridad congruentes en todos los entornos de la nube. Se aplican las mismas reglas a todos los recursos en la nube, lo que refuerza la postura de seguridad general del entorno de TI.
La gobernanza permite a las empresas estandarizar el proceso de creación de entornos, definir quién es responsable de qué y establecer cómo se realizan los cambios, de manera que los distintos equipos puedan utilizar los recursos en la nube aprobados de forma segura y sencilla. Un modelo de gobernanza sólido también aclara las funciones y responsabilidades para la toma de decisiones en la nube. Si surge algún problema con una carga de trabajo en la nube, todos saben qué usuario es el encargado de resolverlo. Esta mayor estandarización y claridad de roles ayuda a impulsar la eficiencia operativa en todos los departamentos.
La gobernanza de la nube admite el monitoreo centralizado y la generación de informes sobre el uso de la nube, lo que brinda a los usuarios una mejor visibilidad de los entornos de la nube. Estas características ayudan a las empresas a realizar un seguimiento del gasto en la nube, asignar costos a personas o acciones específicas y optimizar los presupuestos de la nube a lo largo del tiempo.
Además, los marcos de gobernanza de la nube pueden ayudar a las organizaciones a garantizar que las inversiones en la nube ofrezcan un valor medible, en lugar de simplemente agregar más tecnología de alta gama a la arquitectura.
La incorporación de tecnologías nuevas y emergentes en un entorno de TI tiene beneficios considerables, pero esas tecnologías deben tener un propósito claro. La buena gobernanza requiere que los equipos vinculen las decisiones de la nube directamente con los resultados del negocio y articulen la propuesta de valor de las nuevas inversiones antes de expandir los servicios en la nube, lo que fomenta la optimización de costos.
Las organizaciones suelen utilizar soluciones de gobernanza en la nube para implementar marcos de gobernanza en la nube. Estas soluciones comprenden una variedad de herramientas avanzadas de gestión de la nube que automatizan las prácticas de gobernanza y la aplicación de políticas. La amplia funcionalidad de las soluciones de gobernanza de la nube ayuda a reducir la complejidad de la gobernanza de la nube, lo que permite a las empresas optimizar la aplicación en todo el ecosistema de TI.
Los marcos eficaces de gobernanza de la nube se basan en un conjunto de principios comunes.
El uso de la nube debe apoyar los objetivos generales de negocio y TI, no solo las preferencias técnicas. Los marcos de gobernanza ayudan a las organizaciones a asignar las decisiones sobre la nube a resultados específicos, evaluaciones de valor y evaluaciones de riesgos.
La gobernanza ayuda a garantizar que todo lo que hacen los usuarios en la nube cumpla con las regulaciones externas, los estándares de la industria y las políticas internas (como las líneas base de seguridad). Los marcos de gobernanza traducen esos requisitos en reglas concretas y controles continuos que mantienen a las empresas en un cumplimiento demostrable.
La gobernanza aclara las funciones y responsabilidades de los equipos de negocio, seguridad, operaciones, finanzas y desarrollo. La gobernanza hace explícitas las líneas de propiedad, a menudo con una matriz de responsabilidad compartida por servicio o por dominio (por ejemplo, “¿Quién es el propietario de los parches?” y “¿Quién es el propietario de la copia de seguridad?”).
Estas medidas permiten una comunicación transparente y convierten la gobernanza en una práctica colaborativa que abarca toda la empresa.
La gobernanza de la nube requiere que todos los cambios en los entornos de nube sigan flujos de trabajo coherentes y predecibles para que los equipos puedan reproducirlos, revisarlos y auditarlos. Cualquier acción que pueda afectar la seguridad de la nube, el cumplimiento normativo, el costo o la disponibilidad debe tratarse como un cambio controlado y seguir procesos automatizados de gestión de cambios para minimizar el riesgo.
Las estrategias exitosas de gobernanza de la nube suelen depender de flujos de trabajo automatizados que observan continuamente lo que ocurre con cada servicio en la nube y reaccionan cuando algo se desvía de las expectativas de política o rendimiento. Estos procesos contribuyen a garantizar que las plataformas en la nube puedan adaptarse de forma rápida y dinámica, respondiendo a las amenazas y corrigiendo los problemas casi en tiempo real.
Los marcos de gobernanza de la nube permiten a las empresas desarrollar y aplicar políticas estrictas para interactuar con los servicios en la nube, lo que facilita la gestión de entornos de nube dinámicos y complejos.
Como disciplina, la gobernanza de la nube combina varios tipos diferentes de gestión de TI para proporcionar marcos integrales que protejan los servicios en la nube de principio a fin.
El componente de gestión de datos de la gobernanza de la nube establece reglas sobre cómo se clasifican, almacenan, protegen, retienen y eliminan los datos en la nube.
Grandes cantidades de datos se almacenan en la nube. Hoy en día, más de la mitad de los datos empresariales (51 %) se almacenan en nubes públicas.
Las plataformas en la nube facilitan la recopilación y el análisis de datos a esta escala. Al mismo tiempo, la existencia de flujos de trabajo de big data y bases de datos en la nube hace que la gestión de datos sea aún más fundamental para la gobernanza de la nube.
La gestión de datos generalmente comienza con un esquema de clasificación de datos que utiliza categorías como “públicos”, “internos, “confidenciales” y “altamente confidenciales”. Cada clasificación se asigna a los protocolos de cifrado, restricciones de acceso, restricciones de geolocalización y políticas de copia de seguridad adecuados.
Las políticas de gestión de datos también se ocupan de la gestión del ciclo de vida de los datos. La gestión del ciclo de vida de los datos dicta cuándo deben archivarse los datos, cuánto tiempo deben conservarse por razones legales o comerciales y cómo deshacerse de ellos de forma segura. Define los requisitos para la soberanía de datos (las leyes que rigen cómo se pueden procesar o almacenar los datos en diferentes países y regiones), las transferencias transfronterizas y la privacidad de datos, especialmente cuando se trata de información de identificación personal.
La gestión de operaciones define las operaciones diarias en la nube, tales como:
La gestión de operaciones también define los objetivos de nivel de servicio (SLO) y los acuerdos de nivel de servicio (SLA) que establecen las metas de rendimiento para los servicios en la nube.
La gestión del cumplimiento y la seguridad, un componente crítico de la gestión de la nube, ayuda a garantizar que cada carga de trabajo en la nube esté protegida, que se apliquen las políticas de seguridad y que se cumplan los requisitos normativos.
En la práctica, esto significa convertir las obligaciones de alto nivel (“debemos proteger los datos personales”, por ejemplo) en controles concretos, como la autenticación multifactor (MFA). También implica aplicar controles de manera coherente en todos los entornos de nube.
Las prácticas de gestión de seguridad y cumplimiento dependen en gran medida de los sistemas de gestión de identidad y acceso (IAM). Los sistemas IAM ayudan a aplicar políticas de acceso detalladas, como los controles de acceso basados en roles (RBAC), que dictan quién puede ver, modificar o desplegar cada componente.
La gestión de la seguridad en la nube también implica la seguridad de la red (mediante cortafuegos y prácticas de segmentación), herramientas y prácticas de respuesta a incidentes (como información de seguridad y software de gestión de eventos) y protocolos de recopilación de evidencia.
La gestión de costos de la nube garantiza que el gasto en la nube sea intencional y rentable y esté vinculado a los objetivos comerciales.
Casi el 85 % de los directivos y profesionales técnicos de todo el mundo señalan que el gasto en la nube es su mayor desafío. Debido a que es muy fácil crear nuevas instancias y servicios, el gasto en la nube puede salirse de control rápidamente. La mayoría de las empresas (76 %) gastan más de 5 millones de dólares al mes en servicios en la nube.
Las prácticas de gestión de costos agregan disciplina financiera a las decisiones técnicas para que los equipos siempre estén pensando en los presupuestos y el retorno de la inversión (ROI) al seleccionar servicios en la nube.
La gestión financiera implica definir procesos presupuestarios, modelos de reembolso o de justificación de gastos y mecanismos de asignación de costos (por ejemplo, mediante el uso de etiquetas para vincular los gastos a operaciones o unidades comerciales específicas). Los modelos de justificación de gastos muestran a los equipos sus costos de uso de la nube sin facturarles directamente, y los modelos de reembolso facturan directamente a los equipos por el uso de servicios en la nube.
Los objetivos clave de la gestión de costos en la nube incluyen reajustar los recursos en la nube y la eliminación del uso innecesario de recursos, que representa el 29 % del gasto en la nube.
La gestión de riesgos permite a las empresas identificar y evaluar los riesgos específicos de la nube, como la dependencia de proveedores (lo que dificulta que las empresas cambien de proveedor de la nube sin costos, esfuerzos o interrupciones significativos). Se trata de entender qué puede salir mal, qué gravedad tendría y qué probabilidad hay de que ocurra. Con este conocimiento, las organizaciones pueden implementar controles para evitar, mitigar, compartir o aceptar explícitamente los riesgos.
La gestión de riesgos también influye en el diseño de controles preventivos, de detección y correctivos.
Supongamos que un equipo de seguridad en la nube encuentra un almacenamiento de objetos que contiene datos confidenciales del cliente, pero que tiene políticas de bucket demasiado permisivas (lo que puede provocar fugas de datos).
El equipo podría crear una regla para toda la empresa en la que cualquier intento de crear un bucket en una cuenta de producción debe tener habilitada la configuración de “acceso público bloqueado” (controles preventivos). Si la plantilla de despliegue de un usuario intenta hacer público un bucket, el despliegue fallará y devolverá un mensaje de error.
El equipo puede implementar el escaneo continuo de configuración (controles de detección) mediante un script que comprueba si hay buckets marcados como “públicos” o que contienen objetos con una etiqueta de “datos confidenciales”. Si los análisis detectan algún bucket que cumpla con los criterios, el equipo de seguridad y el equipo responsable del servicio recibirán una notificación.
El equipo de seguridad también podría implementar funciones de corrección automática (controles correctivos). Cuando un sistema de monitoreo detecta un bucket público con datos confidenciales, automáticamente elimina el acceso público del bucket, habilita el cifrado predeterminado y crea un ticket de incidente en el sistema de gestión de servicios de TI (ITSM).
Imagine que una empresa global de atención médica está migrando su sistema de registros médicos electrónicos (EHR) a una nube pública para mejorar la escalabilidad y la disponibilidad. La empresa utiliza múltiples cuentas en la nube y servicios, incluyendo máquinas virtuales (VM), bases de datos, almacenamiento de objetos y funciones sin servidor. La creación de un marco de gobernanza de la nube para este entorno podría incluir estos pasos:
La empresa crea un consejo de gobernanza de la nube integrado por personal de los departamentos de seguridad, cumplimiento, TI, DevOps y finanzas. El consejo de gobernanza establece normas claras, tales como:
Estas reglas se convierten en políticas escritas. Por ejemplo, “la información de salud protegida (PHI) debe estar encriptada y no ser de acceso público” y “solo el grupo Clinical Apps puede acceder a las bases de datos de EHR de producción”.
El consejo decide cómo organizar los entornos de nube. Crea cuentas separadas para desarrollo, pruebas, preparación y producción. Las cargas de trabajo sensibles de EHR se ejecutan en cuentas de producción dedicadas, mientras que las herramientas y registros residen en cuentas de seguridad compartidas.
Luego, se definen las políticas de RBAC. Los desarrolladores pueden trabajar en desarrollo y pruebas. El personal de operaciones puede gestionar la preparación y la producción. Los equipos de seguridad pueden consultar los registros y las políticas de gobernanza de todo el sistema. Estos roles se asignan a grupos de RR. HH. para que los controles de acceso se alineen con los puestos de las personas.
La empresa conecta sus servicios en la nube a su sistema de inicio de sesión único (SSO). Los usuarios inician sesión con sus cuentas de trabajo y obtienen roles en la nube (administrador de producción, visor de solo lectura, auditor de seguridad y analista financiero, por ejemplo) en función de su grupo de trabajo.
El consejo decide exigir la autenticación multifactor (MFA) para los puestos de responsabilidad. Y para los puestos más riesgosos, el acceso se otorga por un corto período, solo cuando es necesario (llamado “acceso justo a tiempo”) y luego se elimina automáticamente.
Por ejemplo, si un nuevo ingeniero de DevOps se une al equipo, se le asigna al grupo correcto y obtiene automáticamente los permisos de nube correctos para desarrollo y pruebas (pero no para producción).
La empresa convierte las políticas en reglas de política como código, que bloquean automáticamente las acciones de riesgo. Con la política como código, las políticas de seguridad, cumplimiento y operativas se escriben directamente en el código de software y se aplican de forma automática mediante herramientas de gobernanza o plataformas en la nube.
Por ejemplo, las reglas de política como código pueden impedir que las cargas de trabajo de PHI se desplieguen fuera de EE. UU. o Canadá o requerir que las bases de datos tengan copias de seguridad activadas.
Estas reglas se aplican de dos maneras. A nivel de plataforma en la nube, los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) verifican las plantillas de infraestructura en la nube antes del despliegue. También se aplican como políticas de toda la empresa que niegan los cambios no conformes, incluso si alguien intenta crear recursos manualmente a través de la consola.
Dado que la empresa maneja datos de salud, es especialmente estricta en lo que respecta a la gobernanza de datos. Cada almacén de datos está etiquetado con una clasificación, todo el almacenamiento y las bases de datos están cifrados de manera predeterminada (usando claves de cifrado gestionadas centralmente) y a los desarrolladores se les prohíbe desactivar el cifrado.
Las cargas de trabajo de PHI se ejecutan en redes privadas sin acceso directo a Internet, y solo las puertas de enlace o balanceadores de carga aprobados exponen los servicios. La empresa también recopila registros detallados en una cuenta central y ejecuta comprobaciones automáticas para mostrar a los auditores que la organización cumple con la HIPAA y otras normas.
Cada recurso en la nube está asociado a un centro de costos y a un responsable, lo que permite atribuir los costos a un equipo o producto específico.
Las herramientas FinOps, que imponen prácticas de responsabilidad financiera en entornos de nube híbrida y multinube, utilizan paneles para mostrar el gasto en la nube por aplicación, entorno y región, mostrando presupuestos y alertas por unidad de negocio. Si una nueva carga de trabajo de analytics de repente se vuelve más costosa, los paneles marcan la carga de trabajo como por encima del presupuesto.
El equipo de investigación recibe una alerta automática sobre la costosa carga de trabajo, lo que le obliga a revisar el uso de la nube. En el proceso, descubre que la carga de trabajo utiliza datos anónimos para las pruebas de EHR, no datos de producción reales y en vivo. Las pruebas son importantes, por lo que, en lugar de detener toda la carga de trabajo, el equipo decide establecer límites estrictos sobre la cantidad de datos que las cargas de trabajo que no son de producción pueden utilizar en un día.
La empresa revisa continuamente su marco de gobernanza en la nube y las políticas asociadas a medida que aparecen nuevos servicios en la nube, amenazas o regulaciones.
Si cambian las condiciones, el consejo de gobernanza ajusta el marco en consecuencia. También proporcionan capacitación y documentación para ayudar a los desarrolladores a trabajar dentro de las reglas de gobernanza, incluido cómo etiquetar recursos, solicitar entornos y manejar la PHI.
La inteligencia artificial (IA) está transformando la gobernanza de la nube al automatizar funciones críticas y permitir el análisis en tiempo real de los recursos, las cargas de trabajo y las actividades en la nube. La IA se refleja en la forma en que se definen, aplican, monitorean y optimizan las políticas en entornos de nube, pero también obliga a las empresas a implementar nuevos requisitos de gobernanza además de los controles tradicionales de la nube.
Las herramientas de IA pueden descubrir y clasificar continuamente los recursos de la nube, identificar datos confidenciales, proporcionar insights sobre controles débiles o restrictivos y mantener linajes de servicio (registros de cómo evoluciona un servicio en la nube con el tiempo).
La gobernanza en la nube impulsada por IA también mejora la escalabilidad en la nube, permitiendo que las empresas crezcan de miles de recursos en la nube a cientos de miles de recursos con poco o nulo aumento de personal de gobernanza.
Para adaptarse al escalamiento, la IA simplemente reorganiza las cargas de trabajo de control. Los algoritmos de IA y machine learning (ML) manejan la detección de recursos, la clasificación de problemas y las tareas básicas de corrección (etiquetado de recursos o aplicación de límites presupuestarios, por ejemplo). Los humanos se enfocan en diseñar barreras de seguridad, manejar excepciones y casos extremos y considerar las compensaciones de riesgo.
Muchos proveedores de la nube y plataformas especializadas también ofrecen controles de gobernanza específicos de la IA generativa como parte de sus pilas de nube, lo que ayuda a los equipos a emplear la gobernanza inteligente de la nube.
En entornos de gobernanza inteligente, las políticas se codifican y aplican en la plataforma en la nube, y una capa de IA generativa se encuentra en la parte superior. Las herramientas de gobernanza impulsadas por IA generativa pueden ejecutar analytics avanzados para proporcionar capacidades automatizadas de puntuación de riesgos, detección de anomalías y resumen de datos. Algunos proveedores en la nube también proporcionan endpoints privados y enrutamiento de datos de confianza cero para garantizar que los endpoints de IA generativa nunca estén expuestos a la Internet pública.
Si bien las tecnologías de IA pueden servir como poderosos habilitadores de gobernanza, también deben gobernarse.
La IA es vulnerable a problemas como la deriva del modelo (donde un modelo de IA o ML empeora con el tiempo porque los patrones aprendidos ya no coinciden con la realidad) y los ataques cibernéticos.
Como es el caso de los recursos en la nube, los equipos pueden activar rápidamente los servicios de IA, creando inadvertidamente herramientas de IA en la sombra que no se rigen por controles y políticas de seguridad formales. En el Informe del costo de una filtración de datos de 2025, los incidentes de seguridad relacionados con la IA en la sombra representaron el 20 % de todas las filtraciones de datos.
Además, muchas herramientas de IA se desarrollan y ejecutan en la nube, por lo que los requisitos de gobernanza de la IA se han convertido, en la práctica, en requisitos de gobernanza de la nube. Por lo tanto, en lugar de un enfoque de “agregar IA a las políticas existentes”, las empresas están avanzando hacia una gobernanza integral de la nube consciente de la IA, con pruebas rigurosas y rutas de escalamiento bien definidas.
La gobernanza efectiva de la IA en entornos de nube generalmente delimita:
Estas prácticas (entre otras) ayudan a las organizaciones a incorporar controles adecuados para la IA, al tiempo que maximizan los beneficios del uso de la IA en la nube.
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