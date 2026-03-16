Pasar las aplicaciones de programas piloto a la producción completa es donde las operaciones se complican. Una empresa de servicios financieros, por ejemplo, a menudo ejecuta un modelo de detección de fraude que califica las transacciones en tiempo real junto con un asistente orientado al cliente. Cada uno de estos escenarios tiene distintos requisitos de latencia, necesidades de residencia de datos y controles de cumplimiento.

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones empresariales en producción gestionan muchos sistemas como este a la vez. Los desafíos no se hacen más fáciles a medida que se agregan más sistemas; en cambio, se multiplican. En un estudio del IBM Institute for Business Value (IBV), el 77 % de los ejecutivos afirma que necesita adoptar la IA rápidamente para seguir siendo competitivos. Sin embargo, solo el 25 % está totalmente de acuerdo en que la infraestructura de TI de su organización puede admitir el escalado de la IA en toda la empresa.

El entrenamiento de modelos y la inferencia de IA plantean requisitos distintos. El entrenamiento requiere computación masiva que se ejecute continuamente en clústeres de procesadores especializados. La inferencia, por el contrario, se ejecuta en producción, donde la latencia y la disponibilidad importan más que la potencia de procesamiento bruta.

Según McKinsey, se prevé que las cargas de trabajo de inferencia representen más de la mitad de toda la computación de IA para 2030. Este cambio implica que la ejecución eficiente de los modelos se está convirtiendo en una preocupación empresarial tan urgente como su creación.1

Dada toda esta complejidad, la gestión de cargas de trabajo de IA a escala no es solo un problema tecnológico. Es una cuestión operativa. Las organizaciones que hacen bien este trabajo son las que establecen las mejores prácticas en infraestructura, gobernanza y operaciones diarias.