¿Qué es un centro de datos de IA?

En una entrada de blog de principios de 2025, Microsoft nombró a la IA como la "electricidad de nuestra era". Queda por ver si esa declaración es hipérbole o acertada. Sin embargo, la adopción de herramientas de IA, como ChatGPT de OpenAI, por parte de millones de usuarios no expertos ha avanzado a un ritmo electrizante, después de moverse a un ritmo electrizante. Este claro potencial de productividad y monetización de las capacidades de IA ha llevado a un flujo intenso de nuevas herramientas de productividad, agentes y generadores de contenido de IA.

Los modelos de código abierto y la continua democratización de la IA significan que no son solo los principales actores los que están haciendo olas en el ecosistema de la IA. Casi cualquier entidad puede ser una empresa de tecnología, si puede identificar un caso de uso de IA y adoptar la infraestructura de TI para hacerlo. Según un informe de 2024 del IBM Institute for Business Value (IBM IBV), el 43 % de los altos ejecutivos tecnológicos afirman que sus preocupaciones sobre su infraestructura tecnológica han aumentado en los últimos seis meses debido a la IA generativa, y ahora están centrados en optimizar su infraestructura para escalarla.

Mientras tanto, la industria de los centros de datos ha crecido para adaptarse a la demanda. La infraestructura de los centros de datos de todo el mundo está cada vez más preparada para la IA y es capaz de procesar grandes volúmenes de cálculos y solicitudes complicados. Actualmente, las regiones de Asia Pacífico y América del Norte tienen la mayor proliferación de centros de datos, particularmente en áreas como Beijing, Shanghai, el norte de Virginia y el área de la Bahía de San Francisco.1

Las inversiones sustanciales de las grandes tecnologías también han señalado un crecimiento para el sector de centros de datos de IA. En 2025, Microsoft planea invertir aproximadamente 80 mil millones de dólares en la construcción de centros de datos y Meta está invirtiendo USD 10 mil millones en un nuevo desarrollo de centro de datos a hiperescala de cuatro millones de pies cuadrados en el estado estadounidense de Louisiana.