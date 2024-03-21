¿Qué es un centro de datos de hiperescala?

Una organización que desee operar un centro de datos de hiperescala tendrá que tomar muchas decisiones para determinar el mejor curso de acción a seguir. La primera de estas preguntas puede ser: "¿Deberíamos construir o alquilar?" Construir incluso un centro de datos modesto implicará cierto nivel de inversión. La construcción de un centro de datos de hiperescala requiere un compromiso financiero que es aún más serio.

Muchas empresas optan por seguir otro camino y eligen un centro de datos de coubicación, es decir, un centro de datos cuyos propietarios alquilan instalaciones y espacio en servidores a otras empresas. El atractivo de este método debería ser evidente de inmediato. Alquilar espacio para hardware exige una inversión significativamente menor que construir una estructura completa para albergar equipos, al menos en términos de dinero pagado por adelantado.

Al comparar las dos opciones básicas, está claro que cada una tiene sus ventajas y desventajas. La construcción de un centro de datos de hiperescala suele ser costosa y requiere mucha mano de obra, pero también ofrece instalaciones de hiperescala que se construyen a medida para esa empresa, con todos sus aspectos ajustables convenientemente optimizados.

Mientras tanto, alquilar espacio en un centro de datos de coubicación ofrece más opciones de movilidad y requiere una inversión infinitamente menor. Pero es muy poco probable que un centro de datos coubicado haya sido diseñado según las especificaciones ideales de ese cliente.

Algunas organizaciones están buscando otra opción, una que les garantice que, a medida que avancen, podrán escalar sin tener que comprar equipos de almacenamiento adicionales y costosos para su sistema basado en la nube privada. Para muchas de estas empresas, la respuesta correcta implica migrar de un sistema privado y trasladar sus operaciones a un entorno de nube pública, como sucede con las aplicaciones de software como servicio (SaaS) como Microsoft 365 o Google Suite.

Existen otras variaciones, como los centros de datos modulares, que son instalaciones prediseñadas para usar como centros de datos. Los centros de datos modulares no solo están prediseñados, sino que también cuentan con el equipamiento y las tuberías de refrigeración necesarios. Los centros de datos modulares son ideales para organizaciones que desean experimentar con la funcionalidad del centro de datos de forma limitada antes de realizar grandes inversiones, así como para aquellas empresas que necesitan implementar una solución de centro de datos confiable con rapidez.