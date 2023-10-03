Cómo la industria de los semiconductores está aprovechando la computación de alto rendimiento para impulsar la innovación

Los semiconductores actúan como la potencia secreta detrás de varias industrias, desde la atención médica hasta la fabricación y los servicios financieros. Solo en los últimos años, hemos visto cuán esenciales pueden ser los semiconductores y por qué las empresas necesitan desarrollar esta tecnología rápidamente para maximizar la productividad. A medida que los fabricantes de semiconductores se esfuerzan por mantenerse al día con las expectativas de los clientes, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) son las claves para desbloquear la solución.

Sin embargo, para impulsar realmente la innovación a escala, los líderes de EDA necesitan una potencia informática masiva. A medida que crece la necesidad de gestionar cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo con altos niveles de resiliencia y rendimiento, ahora es el momento de recurrir a la nube para la computación de alto rendimiento (HPC).

Al aprovechar soluciones como IBM Cloud® HPC, las organizaciones pueden gestionar de manera más eficaz sus cargas de trabajo máximas y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de tiempo de inactividad. En los próximos años, esperamos que tener altos niveles de potencia informática sea aún más crucial a medida que más organizaciones recurran a la inteligencia artificial (IA) generativa y a los modelos de lenguaje extensos (LLM) para mejorar la productividad en todo el espacio EDA. Aquí es donde las soluciones HPC de nube híbrida pueden ser especialmente valiosas.