Cómo la industria de los semiconductores está aprovechando la computación de alto rendimiento para impulsar la innovación

Los semiconductores actúan como la potencia secreta detrás de varias industrias, desde la atención médica hasta la fabricación y los servicios financieros. Solo en los últimos años, hemos visto cuán esenciales pueden ser los semiconductores y por qué las empresas necesitan desarrollar esta tecnología rápidamente para maximizar la productividad. A medida que los fabricantes de semiconductores se esfuerzan por mantenerse al día con las expectativas de los clientes, las herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA) son las claves para desbloquear la solución.
Sin embargo, para impulsar realmente la innovación a escala, los líderes de EDA necesitan una potencia informática masiva. A medida que crece la necesidad de gestionar cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo con altos niveles de resiliencia y rendimiento, ahora es el momento de recurrir a la nube para la computación de alto rendimiento (HPC).
Al aprovechar soluciones como IBM Cloud® HPC, las organizaciones pueden gestionar de manera más eficaz sus cargas de trabajo máximas y, al mismo tiempo, mitigar el riesgo de tiempo de inactividad. En los próximos años, esperamos que tener altos niveles de potencia informática sea aún más crucial a medida que más organizaciones recurran a la inteligencia artificial (IA) generativa y a los modelos de lenguaje extensos (LLM) para mejorar la productividad en todo el espacio EDA. Aquí es donde las soluciones HPC de nube híbrida pueden ser especialmente valiosas.
Cadence es líder mundial en EDA. Con más de 30 años de experiencia en software computacional, Cadence continúa ayudando a las empresas a diseñar productos electrónicos innovadores que impulsan la tecnología emergente actual, incluyendo chips, placas y sistemas para aplicaciones de mercado dinámico como computación a hiperescala, comunicaciones 5G, automotriz, móvil, aeroespacial, de consumo, industrial y atención médica. Con más de 10,000 ingenieros y millones de trabajos implementados cada mes, Cadence requiere una cantidad significativa de recursos informáticos. Junto con la creciente demanda de más chips y la incorporación de la IA y el machine learning por la empresa en sus procesos de EDA, su necesidad de potencia informática está en su punto más alto. Las organizaciones de la industria de EDA como Cadence necesitan soluciones que permitan que las cargas de trabajo cambien perfectamente entre las instalaciones y la nube—mientras que permiten la diferenciación de un proyecto a otro. Un enfoque de nube híbrida ofrece la agilidad, flexibilidad y seguridad necesarias para satisfacer estas demandas.
Cadence comenzó su recorrido hacia la nube pública en 2016 y ahora opera con un enfoque híbrido y multinube, que incluye a IBM. Con IBM Cloud® HPC para gestionar de forma flexible sus cargas de trabajo de uso intensivo de cómputo on premises y en la nube con altos niveles de resiliencia y rendimiento, la empresa puede desarrollar su software de diseño de chips y sistemas más rápido y a escala.
A medida que Cadence continúa impulsando la innovación del software computacional, las operaciones continuas son críticas para optimizar las operaciones en todos los equipos de sus unidades de negocio que son responsables de entregar software de diseño de chips y sistemas a los clientes a un ritmo rápido. Con la potencia combinada de IBM Cloud como parte de su entorno multinube e IBM LSF® como el programador de carga de trabajo, Cadence ha podido lograr una alta utilización de cómputo, optimizar su presupuesto de nube, y optimizar las cargas de trabajo computacionales. Cadence también ha informado que es capaz de realizar más regresiones y, como resultado, puede admitir un tiempo de creación de valor más predecible y más rápido. A medida que empresas como Cadence pretenden mantenerse a la vanguardia de las tendencias del mercado, IBM Cloud HPC ayuda a superar desafíos a gran escala e intensivos en computación y a acelerar el tiempo de obtención de insight, lo que en última instancia beneficia la habilitación del trabajo estratégico de I&D.
A medida que las empresas buscan resolver sus desafíos más complejos, IBM continúa brindando a los clientes una solución integrada en componentes críticos de computación, red, almacenamiento y seguridad—todo mientras apunta a ayudarlos a dirección las demandas regulatorias y de eficiencia. IBM Cloud HPC también incluye seguridad y controles integrados en la plataforma para ayudar a los clientes de todas las industrias a consumir HPC como un servicio gestionado, mientras que les ayuda a dirección los riesgos de terceros y cuartos.
Con la combinación de nuestra suite de herramientas para la gestión de carga de trabajo y programación—que incluye IBM LSF e IBM Symphony® junto con IBM Cloud HPC en un entorno de nube híbrida—nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a beneficiarse de la automatización que ayuda a optimizar los trabajos de HPC. Esto les permite obtener un tiempo de creación de valor más rápido, mejorar el rendimiento y minimizar los costos—todas capacidades críticas para industrias que se mueven a un ritmo rápido como el espacio de los semiconductores.
Además, la solución de almacenamiento IBM Storage Scale complementa aún más IBM Cloud HPC, ofreciendo una solución única e integrada globalmente diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar y mover datos a través de entornos híbridos, de manera rentable, para implementar cargas de trabajo de HPC en tiempo real.
