Che cos'è il Compute as a Service (CaaS)?

Il compute as a service (CaaS) è un modello di business pay-per-use che consente alle organizzazioni di selezionare le risorse cloud on-demand. Basato sull'infrastruttura cloud, il CaaS consente a strumenti e risorse informatiche di elaborare dati ed eseguire app.

I servizi CaaS vengono talvolta definiti anche infrastructure as a service (IaaS).

Per prima cosa, chiariamo i termini. Può esserci un po' di confusione, soprattutto perché il CaaS è spesso chiamato IaaS, mentre il compute as a service condivide lo stesso acronimo di containers as a service.

Sebbene sia CaaS che IaaS consentano ai potenziali utenti di richiedere e fornire risorse, il termine CaaS viene spesso usato per concentrarsi maggiormente sulla potenza di elaborazione e sulla flessibilità che il servizio può fornire. IaaS viene spesso utilizzato per dipingere un quadro dell'intera infrastruttura sottostante.

"Compute" (calcolo) è un termine generico che comprende tutti i vari componenti necessari per far funzionare i programmi. Ciò include la potenza di elaborazione, la memoria, le funzionalità di rete e varie risorse di storage .

Quando si parla di servizi di calcolo, spesso si parla di:

  • Container: i container sono un tipo di risorsa di calcolo utilizzata con i servizi di calcolo.
  • Calcolo serverless: le funzioni di calcolo serverless sono una configurazione di cloud computing in cui i fornitori di cloud service amministrano il servizio e supervisionano la sua infrastruttura, e il servizio svolge funzioni come il provisioning di risorse e l'auto-scaling.

Come funziona il Compute as a Service (CaaS)?

Il Compute as a Service (CaaS) si basa fortemente sul concetto di virtualizzazione, che consente ai computer di creare ambienti virtuali. La tecnologia di virtualizzazione offre alle organizzazioni un accesso conveniente e flessibile alla potenza di calcolo, annullando così considerevoli investimenti infrastrutturali che altrimenti potrebbero rivelarsi necessari.

Il ruolo del provider di cloud è centrale per il funzionamento del CaaS. È il provider di cloud che fornisce la potenza di calcolo necessaria, gestisce la memoria e fornisce altri servizi d'importanza chiave.

Il ruolo dell'utente in questo accordo di noleggio è drasticamente più semplice: si iscrive, utilizza i servizi e paga per risorse come server virtuali, potenza di elaborazione e storage on-demand. Il beneficio più evidente per l'utente è la maggiore comodità e la tranquillità di sapere che il suo uso del CaaS viene gestito nel modo più efficiente e conveniente possibile.

Il CaaS prevede tre fasi:

  1. La richiesta viene effettuata e inserita: l'utente avvia il processo di richiesta nell'interfaccia del provider di cloud digitando un comando di testo nella Command Line Interface (CLI). In questo caso viene effettuata la richiesta di accedere a una quantità definita di potenza di calcolo. Il CaaS utilizza un Domain Name System (DNS) che semplifica l'accesso ai cloud service senza dover richiamare indirizzi IP complessi.
  2. Le risorse vengono allocate: dopo avere ricevuto una richiesta, il provider di cloud risponde attingendo alla sua scorta di asset per migrare le risorse virtualizzate necessarie, inclusi core della CPU, RAM e storage, che sono potenziati dall'uso di solid-state drive (SSD). Un container registry funge da hub di storage e distribuzione per le immagini dei container, un elemento chiave per l'implementazione delle app in CaaS.
  3. Le funzioni vengono avviate: l'utente può connettersi alla macchina virtuale allocata per lo scopo dell'utente tramite connessione di rete. Ora l'utente può eseguire diverse applicazioni, aiutato dalle application programming interface (API) che fungono da ponte tra le app. Inoltre, può essere messo in funzione un backend, che consente agli utenti di trasferire la gestione lato server delle app all'infrastruttura cloud.
Quali sono le aziende più adatte per il CaaS?

Quando si analizza esattamente quale tipo di organizzazione è probabile che ottenga la massima utilità dalle operazioni CaaS, è probabile che si incontrino diverse caratteristiche che sono variazioni dello stesso tema. Le aziende che si trovano nella posizione ideale per trarre i maggiori benefici dal CaaS includono organizzazioni che:

  • Non vogliono impegnarsi a investire in grandi costi iniziali di infrastruttura
  • Sperano di evitare i costi aggiuntivi di manodopera associati alla gestione dell'infrastruttura hardware
  • Non sono realmente in grado di difendere la propria sicurezza aziendale online
  • Richiedono rapidi cambiamenti di scalabilità per adattarsi ai periodi di picco di utilizzo
  • Sperimentano cambiamenti del livello di domanda della potenza di calcolo

Se sommiamo tutte queste condizioni, il ritratto composito che emerge mostra un'azienda, come la maggior parte delle organizzazioni, che sta attraversando difficoltà contrastanti. L'organizzazione è abbastanza solida da avere problemi da "grande azienda", ma potrebbe non avere a disposizione il budget o la manodopera per affrontare queste esigenze in modo completo, con un impegno totale.

All'interno dell'azienda si potrebbe persino sospettare che il personale IT non sia completamente all'altezza della sfida di proteggere l'azienda e i suoi asset. Inoltre, sebbene l'azienda voglia evitare investimenti su larga scala, desidera e ha bisogno comunque dell'agilità di un sistema di grandi dimensioni, in grado di scalare rapidamente verso l'alto o verso il basso in perfetta orchestrazione con le sue esigenze di elaborazione momentanee.

Quindi, in conclusione, le aziende che potrebbero essere le migliori per utilizzare il CaaS sono quelle con un budget limitato o moderato, ma che necessitano comunque dei vantaggi di elaborazione di cui godono le organizzazioni più consistenti.

Benefici del CaaS

Il Compute as a Service (CaaS) è un concetto perfettamente adattato ai moderni modelli di utilizzo dei consumatori, che favoriscono la convenienza, la flessibilità e l'accessibilità economica. Pensa al leasing auto, che attualmente rappresenta circa il 20% della proprietà automobilistica negli Stati Uniti.1 Gli utenti di CaaS cercano in modo simile di evitare i considerevoli costi di investimento per l'acquisto dell'attrezzatura.

Inoltre, considera la moltitudine di piani di telefonia mobile che strombazzano il fatto che non applicano contratti a lungo termine come parte dei loro accordi di servizio. Il CaaS riflette un approccio altrettanto svincolato: puoi usare solo ciò di cui hai bisogno e solo per il tempo che ne hai bisogno.

L'uso del CaaS offre questi benefici primari.

Meno investimenti

Per le aziende, le considerazioni sui costi hanno spesso la massima priorità. Questo fa sembrare la prospettiva del CaaS come un'opzione sensata ed economica per molte organizzazioni. Queste aziende non solo evitano l'acquisto di attrezzature costose, ma stanno anche risparmiando sulle spese future associate alla manutenzione di queste attrezzature, che possono rivelarsi ingenti. Queste aziende risparmiano anche sui costi di manodopera associati.

Maggiore sicurezza

Il CaaS offre una piattaforma centralizzata e protocolli di sicurezza avanzati, quali controlli di accesso, crittografia dei dati, rilevamento delle intrusioni e patching, il tutto realizzato tramite automazione. Il CaaS funziona bene per le aziende che vogliono rafforzare il proprio livello di sicurezza ma non hanno le risorse e la manodopera per dedicare molta energia aziendale a tali attività. Il CaaS può limitare le vulnerabilità e contribuire a prevenire la perdita di dati.

Completamente scalabile

Molte organizzazioni si trovano a giocare un continuo gioco di indovinelli, in cui devono prevedere costantemente i servizi necessari, per poi scoprire in seguito che l'azienda aveva effettivamente bisogno di più o meno rispetto a quanto era stato fornito. Il CaaS può aiutare le aziende a prevenire l'overprovisioning dei servizi, contribuendo a garantire che ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno. E se il business cambia davvero, il CaaS offre la flessibilità necessaria per orientarsi facilmente secondo necessità.

Svantaggi del CaaS

La maggiore comodità dell'uso del CaaS, che deriva dal trasferimento di tutte le responsabilità manageriali dalle operazioni on-premise al servizio gestito offerto dal fornitore di servizi di cloud computing, spesso comporta un costo considerevole e alcuni rischi potenziali degni di nota.

Dipendenza dal fornitore

Sebbene un approccio orientato al CaaS abbia senso per molte organizzazioni, qualsiasi azienda che lo scelga dovrebbe rendersi conto che semplicemente non sarà in grado di mantenere lo stesso controllo o la stessa flessibilità sul processo come quando lo gestiva. Ad esempio, gli utenti hanno meno controllo sull'infrastruttura che stanno utilizzando, con meno opzioni di configurazione e modi per personalizzarla per il loro uso specifico.

Penalità d'uso applicate

Come sa bene chiunque abbia mai sottoscritto un abbonamento a pagamento, sono sempre le potenziali tariffe speciali e altri costi che bisogna considerare, preferibilmente prima di iscriversi. Il caso del CaaS non è diverso. Un'azienda si iscrive a questo servizio in base alle proprie idee di prezzo per le imminenti esigenze di servizio. Tuttavia, se l'utilizzo dell'azienda supera i limiti previsti, è probabile che ci siano rigide penalità per i picchi di utilizzo.

Dipendenza esclusiva da Internet

Tutto nel CaaS avviene online, presso la sede del fornitore di servizi. Pertanto, gli utenti devono mantenere una connessione Internet adeguata. Inoltre, gli utenti potrebbero avere problemi di latenza derivanti da problemi presso il provider. Allo stesso modo, se il fornitore sperimenta interruzioni o problemi tecnici, l'utente subirà probabilmente interruzioni del servizio. In entrambi i casi, l'utente potrebbe incontrare difficoltà e ritardi nel tentativo di accedere ai dati aziendali.

Potenziale esposizione alla sicurezza

Ogni volta che un'azienda memorizza i propri dati su server remoti, c'è il rischio di una maggiore vulnerabilità. Diverse violazioni della sicurezza di alto profilo hanno dimostrato che, sebbene i fornitori di servizi potrebbero impegnarsi a fornire misure di sicurezza avanzate e creare un ambiente affidabile, ciò non li rende immuni dalle minacce informatiche. Alcuni hacker prendono di mira specificamente fornitori di servizi grandi e affidabili, in parte per aumentare la notorietà derivante dal loro crimine.

Compatibilità e conformità

Il CaaS è totalmente orientato alla praticità. Potresti quindi pensare che sia facile passare a un altro provider di cloud, ma non è sempre così. Il trasferimento dei dati diventa spesso problematico quando si spostano gli asset di dati da una piattaforma all'altra. Questo può creare uno stato di blocco da fornitore, in cui l'utente viene effettivamente intrappolato da un fornitore. Esistono questioni di conformità che incidono sul controllo dei dati per vari settori che gestiscono informazioni personali. Queste aziende potrebbero necessitare di più sicurezza di quella fornita da un cloud pubblico.

Casi d'uso del CaaS

Ci sono numerose ragioni per adottare il CaaS come strategia aziendale. Ecco un elenco di alcuni dei motivi più comuni per cui le aziende si rivolgono al CaaS.

  • Supporto DevOps: il CaaS forse brilla di più quando si tratta di fornire supporto al processo di sviluppo. Il CaaS consente agli utenti di creare rapidamente e facilmente ambienti virtuali per lo sviluppo e il test. Le idee possono essere diffuse rapidamente attraverso il processo DevOps e diventare applicazioni web, grazie agli strumenti per sviluppatori forniti tramite il CaaS.
  • Analytics di big data: una delle cose che le organizzazioni apprezzano del CaaS è il modo in cui consente loro di utilizzare al meglio le risorse per contribuire a produrre grandi set di dati nella speranza di raccogliere insight produttivi. Gli strumenti di analytics dei dati aiutano a suddividere gli analytics di big data in asset più gestibili.
  • Disaster recovery: un utilizzo chiave del CaaS è la creazione di un sistema di backup che possa essere conservato in modo sicuro nel cloud in caso di necessità di disaster recovery. Una volta stabilito questo, qualsiasi sistema che presenti un guasto può essere semplicemente sostituito con il sistema di backup, mentre i workflow regolari possono evitare le interruzioni.
  • Supporto HPC: il CaaS può abilitare potenti risorse informatiche, come il calcolo ad alte prestazioni (HPC), che richiede una considerevole potenza di elaborazione con alta disponibilità ma consente alle aziende di eseguire simulazioni complesse e workload intensivi di dati.
  • Machine learning: con l'elevata potenza di calcolo abilitata dal CaaS, le applicazioni di machine learning possono supportare in modo efficace modelli di machine learning complessi. Le piattaforme cloud forniscono un facile accesso a strumenti, modelli e tutorial di machine learning.
  • Servizio espandibile: le aziende affrontano periodi di picco nella domanda di calcolo e, in queste occasioni, come durante una vendita natalizia, il CaaS permette di eseguire un rapido bilanciamento del carico per scalare il servizio e gestire l'aumento del traffico, per poi ridimensionarlo una volta terminato il periodo di picco.
  • Hosting di siti web: le organizzazioni che desiderano ospitare siti web su un'infrastruttura cloud sono un altro caso d'uso comune del CaaS, che consente una scalabilità semplice in base al traffico del sito web.
  • Supporto IoT: il mondo è ormai pieno di dispositivi dotati di funzionalità Internet of Things (IoT). I dispositivi IoT si affidano al CaaS per elaborare grandi quantità di dati senza sovraccaricare la potenza di calcolo locale dei dispositivi.
  • Gestione dei costi: il caso d'uso più diffuso per il CaaS potrebbe essere l'ottimizzazione dei costi del cloud. Il modello di prezzo per il CaaS (ovvero, paga solo per le risorse di calcolo utilizzate) è interessante per un'ampia gamma di aziende che stanno cercando di evitare ingenti spese hardware.

Principali fornitori di CaaS

Molte aziende lavorano in questo campo, proponendo ciascuna la propria versione di CaaS:

  • AWS Compute Services: Amazon Web Services mantiene i propri servizi relativi a molti scopi per poter offrire più cloud service agli utenti. Ad esempio, Amazon Elastic Container Service (ECS) utilizza il Docker Engine per imitare le funzioni di Kubernetes, mentre Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) offre una soluzione Kubernetes gestita che supporta la portabilità e consente agli utenti di eseguire cluster Kubernetes tramite data center on-premise.
  • Microsoft Windows: da anni, Microsoft Windows offre una propria versione di CaaS, commercializzata con il nome Windows as a Service (WaaS). Un modello di abbonamento basato su cloud offre agli utenti l'accesso al potente sistema operativo Windows e agli aggiornamenti correlati. Microsoft offre anche un servizio simile agli utenti di Microsoft Azure.
  • VMware: VMware è un altro provider di cloud che offre numerose risorse, servizi web e storage, molte delle quali coinvolgono il CaaS. VMware Cloud Services, ad esempio, può essere utilizzato con più infrastrutture.

