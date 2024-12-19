Che cos'è il Compute as a Service (CaaS)?

Il compute as a service (CaaS) è un modello di business pay-per-use che consente alle organizzazioni di selezionare le risorse cloud on-demand. Basato sull'infrastruttura cloud, il CaaS consente a strumenti e risorse informatiche di elaborare dati ed eseguire app.
I servizi CaaS vengono talvolta definiti anche infrastructure as a service (IaaS).
Per prima cosa, chiariamo i termini. Può esserci un po' di confusione, soprattutto perché il CaaS è spesso chiamato IaaS, mentre il compute as a service condivide lo stesso acronimo di containers as a service.
Sebbene sia CaaS che IaaS consentano ai potenziali utenti di richiedere e fornire risorse, il termine CaaS viene spesso usato per concentrarsi maggiormente sulla potenza di elaborazione e sulla flessibilità che il servizio può fornire. IaaS viene spesso utilizzato per dipingere un quadro dell'intera infrastruttura sottostante.
"Compute" (calcolo) è un termine generico che comprende tutti i vari componenti necessari per far funzionare i programmi. Ciò include la potenza di elaborazione, la memoria, le funzionalità di rete e varie risorse di storage .
Quando si parla di servizi di calcolo, spesso si parla di:
Il Compute as a Service (CaaS) si basa fortemente sul concetto di virtualizzazione, che consente ai computer di creare ambienti virtuali. La tecnologia di virtualizzazione offre alle organizzazioni un accesso conveniente e flessibile alla potenza di calcolo, annullando così considerevoli investimenti infrastrutturali che altrimenti potrebbero rivelarsi necessari.
Il ruolo del provider di cloud è centrale per il funzionamento del CaaS. È il provider di cloud che fornisce la potenza di calcolo necessaria, gestisce la memoria e fornisce altri servizi d'importanza chiave.
Il ruolo dell'utente in questo accordo di noleggio è drasticamente più semplice: si iscrive, utilizza i servizi e paga per risorse come server virtuali, potenza di elaborazione e storage on-demand. Il beneficio più evidente per l'utente è la maggiore comodità e la tranquillità di sapere che il suo uso del CaaS viene gestito nel modo più efficiente e conveniente possibile.
Il CaaS prevede tre fasi:
Quando si analizza esattamente quale tipo di organizzazione è probabile che ottenga la massima utilità dalle operazioni CaaS, è probabile che si incontrino diverse caratteristiche che sono variazioni dello stesso tema. Le aziende che si trovano nella posizione ideale per trarre i maggiori benefici dal CaaS includono organizzazioni che:
Se sommiamo tutte queste condizioni, il ritratto composito che emerge mostra un'azienda, come la maggior parte delle organizzazioni, che sta attraversando difficoltà contrastanti. L'organizzazione è abbastanza solida da avere problemi da "grande azienda", ma potrebbe non avere a disposizione il budget o la manodopera per affrontare queste esigenze in modo completo, con un impegno totale.
All'interno dell'azienda si potrebbe persino sospettare che il personale IT non sia completamente all'altezza della sfida di proteggere l'azienda e i suoi asset. Inoltre, sebbene l'azienda voglia evitare investimenti su larga scala, desidera e ha bisogno comunque dell'agilità di un sistema di grandi dimensioni, in grado di scalare rapidamente verso l'alto o verso il basso in perfetta orchestrazione con le sue esigenze di elaborazione momentanee.
Quindi, in conclusione, le aziende che potrebbero essere le migliori per utilizzare il CaaS sono quelle con un budget limitato o moderato, ma che necessitano comunque dei vantaggi di elaborazione di cui godono le organizzazioni più consistenti.
Il Compute as a Service (CaaS) è un concetto perfettamente adattato ai moderni modelli di utilizzo dei consumatori, che favoriscono la convenienza, la flessibilità e l'accessibilità economica. Pensa al leasing auto, che attualmente rappresenta circa il 20% della proprietà automobilistica negli Stati Uniti.1 Gli utenti di CaaS cercano in modo simile di evitare i considerevoli costi di investimento per l'acquisto dell'attrezzatura.
Inoltre, considera la moltitudine di piani di telefonia mobile che strombazzano il fatto che non applicano contratti a lungo termine come parte dei loro accordi di servizio. Il CaaS riflette un approccio altrettanto svincolato: puoi usare solo ciò di cui hai bisogno e solo per il tempo che ne hai bisogno.
L'uso del CaaS offre questi benefici primari.
Per le aziende, le considerazioni sui costi hanno spesso la massima priorità. Questo fa sembrare la prospettiva del CaaS come un'opzione sensata ed economica per molte organizzazioni. Queste aziende non solo evitano l'acquisto di attrezzature costose, ma stanno anche risparmiando sulle spese future associate alla manutenzione di queste attrezzature, che possono rivelarsi ingenti. Queste aziende risparmiano anche sui costi di manodopera associati.
Il CaaS offre una piattaforma centralizzata e protocolli di sicurezza avanzati, quali controlli di accesso, crittografia dei dati, rilevamento delle intrusioni e patching, il tutto realizzato tramite automazione. Il CaaS funziona bene per le aziende che vogliono rafforzare il proprio livello di sicurezza ma non hanno le risorse e la manodopera per dedicare molta energia aziendale a tali attività. Il CaaS può limitare le vulnerabilità e contribuire a prevenire la perdita di dati.
Molte organizzazioni si trovano a giocare un continuo gioco di indovinelli, in cui devono prevedere costantemente i servizi necessari, per poi scoprire in seguito che l'azienda aveva effettivamente bisogno di più o meno rispetto a quanto era stato fornito. Il CaaS può aiutare le aziende a prevenire l'overprovisioning dei servizi, contribuendo a garantire che ottengano esattamente ciò di cui hanno bisogno. E se il business cambia davvero, il CaaS offre la flessibilità necessaria per orientarsi facilmente secondo necessità.
La maggiore comodità dell'uso del CaaS, che deriva dal trasferimento di tutte le responsabilità manageriali dalle operazioni on-premise al servizio gestito offerto dal fornitore di servizi di cloud computing, spesso comporta un costo considerevole e alcuni rischi potenziali degni di nota.
Sebbene un approccio orientato al CaaS abbia senso per molte organizzazioni, qualsiasi azienda che lo scelga dovrebbe rendersi conto che semplicemente non sarà in grado di mantenere lo stesso controllo o la stessa flessibilità sul processo come quando lo gestiva. Ad esempio, gli utenti hanno meno controllo sull'infrastruttura che stanno utilizzando, con meno opzioni di configurazione e modi per personalizzarla per il loro uso specifico.
Come sa bene chiunque abbia mai sottoscritto un abbonamento a pagamento, sono sempre le potenziali tariffe speciali e altri costi che bisogna considerare, preferibilmente prima di iscriversi. Il caso del CaaS non è diverso. Un'azienda si iscrive a questo servizio in base alle proprie idee di prezzo per le imminenti esigenze di servizio. Tuttavia, se l'utilizzo dell'azienda supera i limiti previsti, è probabile che ci siano rigide penalità per i picchi di utilizzo.
Tutto nel CaaS avviene online, presso la sede del fornitore di servizi. Pertanto, gli utenti devono mantenere una connessione Internet adeguata. Inoltre, gli utenti potrebbero avere problemi di latenza derivanti da problemi presso il provider. Allo stesso modo, se il fornitore sperimenta interruzioni o problemi tecnici, l'utente subirà probabilmente interruzioni del servizio. In entrambi i casi, l'utente potrebbe incontrare difficoltà e ritardi nel tentativo di accedere ai dati aziendali.
Ogni volta che un'azienda memorizza i propri dati su server remoti, c'è il rischio di una maggiore vulnerabilità. Diverse violazioni della sicurezza di alto profilo hanno dimostrato che, sebbene i fornitori di servizi potrebbero impegnarsi a fornire misure di sicurezza avanzate e creare un ambiente affidabile, ciò non li rende immuni dalle minacce informatiche. Alcuni hacker prendono di mira specificamente fornitori di servizi grandi e affidabili, in parte per aumentare la notorietà derivante dal loro crimine.
Il CaaS è totalmente orientato alla praticità. Potresti quindi pensare che sia facile passare a un altro provider di cloud, ma non è sempre così. Il trasferimento dei dati diventa spesso problematico quando si spostano gli asset di dati da una piattaforma all'altra. Questo può creare uno stato di blocco da fornitore, in cui l'utente viene effettivamente intrappolato da un fornitore. Esistono questioni di conformità che incidono sul controllo dei dati per vari settori che gestiscono informazioni personali. Queste aziende potrebbero necessitare di più sicurezza di quella fornita da un cloud pubblico.
Ci sono numerose ragioni per adottare il CaaS come strategia aziendale. Ecco un elenco di alcuni dei motivi più comuni per cui le aziende si rivolgono al CaaS.
Molte aziende lavorano in questo campo, proponendo ciascuna la propria versione di CaaS:
