Che cos'è il Compute as a Service (CaaS)?

Il Compute as a Service (CaaS) si basa fortemente sul concetto di virtualizzazione, che consente ai computer di creare ambienti virtuali. La tecnologia di virtualizzazione offre alle organizzazioni un accesso conveniente e flessibile alla potenza di calcolo, annullando così considerevoli investimenti infrastrutturali che altrimenti potrebbero rivelarsi necessari.

Il ruolo del provider di cloud è centrale per il funzionamento del CaaS. È il provider di cloud che fornisce la potenza di calcolo necessaria, gestisce la memoria e fornisce altri servizi d'importanza chiave.

Il ruolo dell'utente in questo accordo di noleggio è drasticamente più semplice: si iscrive, utilizza i servizi e paga per risorse come server virtuali, potenza di elaborazione e storage on-demand. Il beneficio più evidente per l'utente è la maggiore comodità e la tranquillità di sapere che il suo uso del CaaS viene gestito nel modo più efficiente e conveniente possibile.

Il CaaS prevede tre fasi: