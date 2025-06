Quando un utente lavora solo con alcune app in container, è possibile gestire manualmente il processo di containerizzazione. Le aziende si stanno affidando sempre più ai container per rendere più agile la propria infrastruttura IT, il che significa gestire volumi maggiori di container. Il CaaS consente ai team di automatizzare il processo di containerizzazione per utilizzare al meglio la portabilità dei container su larga scala.

Vale la pena notare che Docker è stato il primo strumento software open source a diffondere la creazione, implementazione e gestione di applicazioni in container. Tuttavia, la piattaforma container Docker non disponeva di uno strumento di "orchestrazione" automatizzato, il che rendeva complesso e dispendioso, in termini di tempo, scalare le applicazioni da parte dei team di data science. Kubernetes, chiamato anche K8s, è stato creato per risolvere queste problematiche automatizzando la gestione delle applicazioni in container. Sia Docker che Kubernetes sono considerati standard di settore per lo sviluppo e la distribuzione in container.