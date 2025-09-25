Cos'è una piattaforma di applicazioni?

Le aziende si affidano sempre più alle applicazioni per semplificare i processi, innovare su larga scala e coinvolgere nuove basi di clienti. Di conseguenza, le piattaforme di applicazioni sono diventate una parte fondamentale della moderna strategia aziendale.

Le attuali piattaforme di applicazioni avanzate offrono una serie standardizzata di soluzioni che consentono alle aziende di creare, distribuire e gestire applicazioni in un ambiente di operazioni e sviluppo software (DevOps) sempre più complesso.

Dall'integrazione con nuove tecnologie come AI generativa (gen AI) e Internet of Things (IoT), al mantenimento delle prestazioni su vari dispositivi e sistemi operativi (OS), le aziende devono affrontare una crescente complessità. Di conseguenza, scegliere la giusta piattaforma di applicazioni è diventata una parte essenziale del business digitale.

Le piattaforme di applicazioni sono critiche per lo sviluppo di applicazioni e software, un mercato che è cresciuto rapidamente nell'ultimo decennio. Secondo un recente rapporto, le dimensioni del mercato globale dello sviluppo di app ammontavano a 111 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede di raggiungere i 621 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a quasi il 24%.1

Alcune delle più grandi aziende al mondo, tra cui Microsoft Azure e Google Cloud, sono leader in questo settore. Le loro piattaforme forniscono l'infrastruttura, la scalabilità e le capacità d'integrazione di cui le aziende moderne necessitano per creare e implementare applicazioni in modo efficiente.