Cos'è una piattaforma di applicazioni?

Una piattaforma di applicazioni è un insieme di servizi e soluzioni software che consentono il funzionamento delle applicazioni aziendali (app).
Le aziende si affidano sempre più alle applicazioni per semplificare i processi, innovare su larga scala e coinvolgere nuove basi di clienti. Di conseguenza, le piattaforme di applicazioni sono diventate una parte fondamentale della moderna strategia aziendale.
Le attuali piattaforme di applicazioni avanzate offrono una serie standardizzata di soluzioni che consentono alle aziende di creare, distribuire e gestire applicazioni in un ambiente di operazioni e sviluppo software (DevOps) sempre più complesso.
Dall'integrazione con nuove tecnologie come AI generativa (gen AI) e Internet of Things (IoT), al mantenimento delle prestazioni su vari dispositivi e sistemi operativi (OS), le aziende devono affrontare una crescente complessità. Di conseguenza, scegliere la giusta piattaforma di applicazioni è diventata una parte essenziale del business digitale.
Le piattaforme di applicazioni sono critiche per lo sviluppo di applicazioni e software, un mercato che è cresciuto rapidamente nell'ultimo decennio. Secondo un recente rapporto, le dimensioni del mercato globale dello sviluppo di app ammontavano a 111 miliardi di dollari nel 2024. Si prevede di raggiungere i 621 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) pari a quasi il 24%.1
Alcune delle più grandi aziende al mondo, tra cui Microsoft Azure e Google Cloud, sono leader in questo settore. Le loro piattaforme forniscono l'infrastruttura, la scalabilità e le capacità d'integrazione di cui le aziende moderne necessitano per creare e implementare applicazioni in modo efficiente.
Le piattaforme di applicazioni forniscono l'infrastruttura sottostante, l'ambiente di runtime e le funzionalità di sviluppo per il controllo end-to-end dell'intero ciclo di vita dell'applicazione.
Le piattaforme di applicazioni avanzate combinano i servizi DevOps più diffusi come l'automazione, la gestione dei dati, il provisioning e l'orchestrazione dei workflow in un unico ecosistema semplificato che può ridurre drasticamente i cicli di vita delle applicazioni.
Per raggiungere questo obiettivo, le piattaforme di applicazioni utilizzano componenti come le application programming interface (API) e i container per semplificare e automatizzare i processi, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione anziché gestire l'infrastruttura sottostante.
Le piattaforme di applicazioni moderne sono costruite per integrarsi perfettamente con le pipeline DevOps utilizzando le tecnologie più all'avanguardia, come strumenti cloud-native, architetture basate su microservizi e soluzioni platform as a service (PaaS).
Diamo uno sguardo più da vicino ai componenti della piattaforma di applicazioni e ai tipi di soluzioni disponibili.
Fornendo ambienti di runtime affidabili per un'ampia gamma di nuove applicazioni, le piattaforme di applicazioni supportano i core business di molte aziende di successo. Le piattaforme di applicazioni offrono diversi benefici aziendali, dalla semplificazione delle tempistiche DevOps alla riduzione delle vulnerabilità di sicurezza. Supportano anche l'integrazione in un'ampia gamma di sistemi operativi e dispositivi.
La modernizzazione della piattaforma di applicazioni automatizza gli aspetti della tecnologia della piattaforma per abbreviare significativamente i cicli di vita dello sviluppo di applicazioni. Le piattaforme di applicazioni consentono agli sviluppatori di fare affidamento su servizi predefiniti, come ambienti di runtime e tutorial, per implementare architetture comuni, consentendo loro di concentrare tempo ed energie sul codice dell'applicazione.
Le piattaforme di applicazioni sono progettate per essere altamente scalabili e consentono agli sviluppatori di utilizzare macchine virtuali (VM), container e altri servizi cloud in base alle necessità. Alcune piattaforme di applicazioni avanzate sono persino dotate di auto-scaling, una funzionalità che aumenta o diminuisce automaticamente determinate risorse in base alla domanda.
A partire dal provisioning e continuando fino ai test, la distribuzione e l'ottimizzazione, le piattaforme di applicazioni sono dotate di strumenti e dashboard di gestione avanzati per offrire ai team il controllo end-to-end del ciclo di vita delle applicazioni.
I modelli tariffari basati sui consumi consentono alle aziende di qualsiasi dimensione di accedere a soluzioni di piattaforma di applicazioni all'avanguardia in modo virtuale ed economico attraverso l'infrastruttura cloud. Questo approccio consente alle organizzazioni di monitorare e regolare più da vicino il consumo di risorse e ridurre le spese in conto capitale per l'infrastruttura on-premise.
Data la complessità degli ambienti di runtime odierni, è importante che le piattaforme di applicazioni funzionino su un'ampia gamma di ecosistemi, API e sistemi operativi. Le moderne piattaforme di applicazioni sono sufficientemente flessibili da adattarsi alle esigenze e ai requisiti specifici di ogni applicazione e del suo pubblico di destinazione.
Le piattaforme di applicazioni moderne ottimizzano i workflow attraverso l'automazione di funzioni critiche come la scalabilità e il provisioning delle risorse, consentendo agli sviluppatori di dedicare più tempo ed energie alla scrittura del codice. Notifiche e dashboard completamente automatizzate e integrate avvisano i team delle variazioni delle prestazioni o della presenza di un attacco informatico in tempo reale.
Le piattaforme di applicazioni svolgono un ruolo cruciale nell'abilitare la trasformazione digitale, un approccio ampiamente adottato che incorpora la tecnologia in tutte le aree di un'organizzazione. Le soluzioni di piattaforma di applicazioni aiutano le aziende a utilizzare nuove tecnologie digitali, stimolare l'innovazione e promuovere la crescita.
Ecco alcune delle principali tendenze che stanno plasmando il futuro della tecnologia delle piattaforme di applicazioni.
Le piattaforme di applicazioni sono molto richieste per le loro caratteristiche di scalabilità, flessibilità e personalizzazione. Ecco i principali casi d'uso per le soluzioni di piattaforma di applicazioni a livello aziendale.
Via via che le organizzazioni cercano di creare più applicazioni per il cloud, lo sviluppo di applicazioni cloud-native (sviluppo di app cloud-native) sta diventando sempre più diffuso.
Lo sviluppo di app cloud-native utilizza tecnologie più recenti come i microservizi e l'orchestrazione dei container, create per la scalabilità e la flessibilità del cloud.
Le piattaforme di applicazioni consentono alle organizzazioni di modernizzare sistemi legacy come SAP e COBOL, in modo che possano essere integrati con sistemi aziendali più nuovi ed efficienti.
Le piattaforme di applicazioni sono critiche nell'allineare vecchi sistemi e soluzioni IT con approcci più moderni, basati sul cloud e sui dati, più adatti alle applicazioni moderne.
Le piattaforme di applicazioni sono critiche per le pipeline di integrazione continua/distribuzione continua (CI/CD), ovvero workflow DevOps automatizzati che semplificano lo sviluppo del software.
In una pipeline CI/CD, la piattaforma di applicazioni è l'hub centrale che consente agli sviluppatori di gestire l'integrazione del codice e creare, testare e implementare il codice in diversi ambienti.
Le applicazioni moderne e potenti necessitano di grandi set di dati per le loro funzionalità principali. Le piattaforme di applicazioni svolgono un ruolo importante nell'aiutare le aziende a raccogliere, memorizzare, elaborare e analizzare i dati nel modo più efficiente.
Utilizzando API e un'infrastruttura cloud altamente scalabile, le piattaforme di applicazioni semplificano e automatizzano i workflow dei dati, proteggendo i dati mentre sono in transito e abilitando funzionalità in tempo reale.
Le piattaforme di applicazioni aiutano le aziende a fornire soluzioni software as a service (SaaS) e app web attraverso il cloud in modo altamente scalabile ed efficiente in termini di costi.
Le piattaforme di applicazioni forniscono i tempi di esecuzione, le VM e gli strumenti di orchestrazione dei container necessari per eseguire applicazioni complesse su scala globale.
