La gestione degli asset basata sull'AI è l'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI), del machine learning (ML) e dell'automazione nei tradizionali processi di gestione degli asset.
La gestione degli asset basata sull'AI sta rivoluzionando il modo in cui i gestori di asset, i manager delle operazioni e i team di manutenzione mantengono le operazioni in funzione.
La gestione degli asset basata sull'AI comprende una gamma di aree, tra cui la gestione del portfolio, la gestione patrimoniale, la gestione del rischio, la gestione degli investimenti e la conformità. Le soluzioni di gestione degli asset basate sull'AI sono applicabili a tutti i portfolio di asset, inclusi beni immobili e strutture, produzione, rinnovabili, asset IT e asset digitali. La gestione degli asset può riferirsi ai servizi finanziari o all'aspetto operativo di un'azienda. Questo articolo si propone di trattare la gestione degli asset basata sull'AI per attrezzatura e infrastrutture fisiche critiche.
Le soluzioni unificate di gestione degli asset e delle strutture utilizzano l'AI generativa per la gestione degli asset, combinata con l'AI tradizionale, per ottimizzare i workflow, automatizzare il tracciamento e mitigare i vincoli della forza lavoro. Questi foundation model sono costruiti su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e addestrati su una vasta quantità di dati.
La tecnologia sta allontanando le organizzazioni dalla manutenzione programmata o reattiva alla supervisione continua degli asset basata sui dati. Attraverso analytics predittiva e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, le organizzazioni possono massimizzare il valore dei loro asset.
I sistemi intelligenti di AI per asset fisici stanno trasformando l'intera equazione aziendale delle organizzazioni e aiutano i CEO ad aumentare l'efficienza operativa e l'affidabilità.
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Le aziende moderne devono affrontare una maggiore complessità, costosi tempi di inattività non pianificati e big data. Condizioni di mercato turbolente e tendenze imprevedibili rendono difficile per le organizzazioni pianificare in anticipo. Le soluzioni basate sull'AI possono aiutare a mitigare e prevenire queste sfide prima che diventino problemi operativi, amplificando processi importanti, come la gestione dell'integrità degli asset (AIM) e il monitoraggio degli asset.
Negli ultimi anni, è diventato chiaro che sempre più organizzazioni riconoscono il valore delle piattaforme di AI. Secondo un rapporto IBM Institute for Business Value, il 71% dei dirigenti afferma che gen AI cambierà radicalmente il modo in cui gestiranno gli asset. Allo stesso modo, il 72% afferma che aumenta il valore strategico della gestione degli asset fisici per la propria azienda.
In tutti i settori, il guasto delle attrezzature è una delle sfide operative più problematiche e costose che un team possa trovarsi ad affrontare. I modelli di AI possono aiutare a mitigare i guasti delle attrezzature eseguendo una manutenzione predittiva e la previsione di potenziali interruzioni.
Le moderne attrezzature operative generano più dati dei sensori di quanti ne possano elaborare i team di manutenzione. Le soluzioni di gestione degli asset basata sull'AI possono semplificare il trattamento dei dati e utilizzarli per guidare un processo decisionale più strategico e decisioni di investimento più intelligenti.
Altre sfide includono l'invecchiamento delle infrastrutture e una lacuna nelle conoscenze istituzionali man mano che il personale esperto va in pensione. Gli strumenti AI offrono opzioni tecnologiche scalabili che possono indirizzare queste lacune e applicare quella conoscenza su larga scala.
La gestione degli asset basata sull'AI prevede diversi passaggi chiave e tecnologie AI fondamentali per guidare il processo.
Dispositivi, sensori e droni Internet of Things (IoT) producono continuamente grandi quantità di dati. Questi dati sono vitali per il processo di gestione delle prestazioni degli asset perché rappresentano la fonte da cui dipende tutto il resto.
Diversi tipi di sensori catturano dati differenti, come vibrazione, temperatura, pressione, acustica e livelli di fluidi. È importante riconoscere che i dati dei sensori fungono da livello di input per il processo di gestione degli asset. Gli output dell'AI sono direttamente collegati a dati puliti e continui.
I modelli di machine learning (ML) imparano dai dati storici a riconoscere la "normalità" e monitorano i dati in arrivo per individuare eventuali deviazioni.
Le piattaforme di gestione degli asset aziendali (EAM) integrano AI e ML in modo nativo per segnalare problemi nascosti e rilevare anomalie prima che causino tempo di inattività. In sostanza, l'ML fornisce a ogni attrezzatura il proprio monitoraggio continuo dello stato di salute ed è in sintonia con il comportamento dell'asset.
Come il machine learning, l'analytics predittiva utilizza dati storici e in tempo reale per prevedere quando un asset o un componente è in declino o sull'orlo del guasto.
L'analytics predittiva utilizza algoritmi di AI per analizzare i dati e calcolare la vita utile residua dei componenti e programmare la manutenzione mirata in base alle necessità. Questo livello di insight permette ai team di manutenzione di smettere di affidarsi a calendari fissi e di programmare gli interventi in base alle effettive condizioni dell'asset.
L'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) legge e interpreta dati non strutturati, come registri di manutenzione, note tecniche, ordini di lavoro e registri di guasto. La tecnologia può far emergere modelli su migliaia di record di testo e trasformarli in insight che altrimenti rimarrebbero sepolti.
L'adozione di AI e NLP può permettere agli utenti di cercare facilmente le storie di riparazione e raccomandare soluzioni.
L'AI generativa aiuta i team di gestione degli asset con le attività quotidiane e i workflow. La gen AI riguarda meno la previsione e più la consegna di contenuti originali, come ordini di lavoro o rapporti di manutenzione.
La tecnologia aiuta i gestori di asset ad agire più rapidamente sugli insight generati dall'AI e riduce l'onere amministrativo. La gen AI non è pensata per sostituire il giudizio o le competenze umane, bensì per gestire la raccolta di informazioni e le noiose attività di comunicazione che sottraggono tempo al lavoro di manutenzione effettivo.
L'agentic AI è in arrivo, ma non è ancora una tecnologia diffusa nella gestione degli asset.
I gestori di asset utilizzano AI in tutto il processo di gestione degli asset per automatizzare le attività e prevedere i guasti. Tuttavia, l'agentic AI è un sistema completo di AI che può eseguire sequenze di azioni in modo autonomo dall'inizio alla fine. Questo tipo di applicazione di AI richiede ancora la supervisione e l'approvazione umana per le decisioni più importanti.
I team di operazioni e di manutenzione possono trarre vantaggio della gestione degli asset basata sull'AI durante tutto il loro workflow. Alcuni casi d'uso comuni nel mondo reale includono l'automazione delle attività, l'allocazione del budget e la pianificazione degli investimenti degli asset:
La gestione degli asset basata sull'AI è applicabile a tutti i team e i settori. L'utilizzo dipenderà dagli obiettivi e dallo scopo dell'organizzazione:
La gestione degli asset basata sull'AI può portare beneficio a molti stakeholder, sia all'interno che all'esterno di un'organizzazione. Le nuove tecnologie offrono nuove opportunità di crescita e risultati operativi:
Le nuove tecnologie offrono un notevole entusiasmo, ma integrare un sistema di AI in un processo di gestione degli asset tradizionale può essere impegnativo:
Le organizzazioni che desiderano adottare una gestione degli asset basata sull'AI possono adottare un approccio graduale. Il processo di implementazione varierà leggermente a seconda dell'organizzazione, ma puoi seguire questi passaggi generali per sfruttarne appieno i vantaggi:
Gli asset potrebbero non cambiare, ma il modo in cui un'organizzazione li gestisce sicuramente sì, grazie alle nuove opzioni di tecnologia che entrano nello spazio della gestione degli asset:
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