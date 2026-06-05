La gestione degli asset basata sull'AI sta rivoluzionando il modo in cui i gestori di asset, i manager delle operazioni e i team di manutenzione mantengono le operazioni in funzione.

La gestione degli asset basata sull'AI comprende una gamma di aree, tra cui la gestione del portfolio, la gestione patrimoniale, la gestione del rischio, la gestione degli investimenti e la conformità. Le soluzioni di gestione degli asset basate sull'AI sono applicabili a tutti i portfolio di asset, inclusi beni immobili e strutture, produzione, rinnovabili, asset IT e asset digitali. La gestione degli asset può riferirsi ai servizi finanziari o all'aspetto operativo di un'azienda. Questo articolo si propone di trattare la gestione degli asset basata sull'AI per attrezzatura e infrastrutture fisiche critiche.

Le soluzioni unificate di gestione degli asset e delle strutture utilizzano l'AI generativa per la gestione degli asset, combinata con l'AI tradizionale, per ottimizzare i workflow, automatizzare il tracciamento e mitigare i vincoli della forza lavoro. Questi foundation model sono costruiti su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e addestrati su una vasta quantità di dati.

La tecnologia sta allontanando le organizzazioni dalla manutenzione programmata o reattiva alla supervisione continua degli asset basata sui dati. Attraverso analytics predittiva e monitoraggio delle prestazioni in tempo reale, le organizzazioni possono massimizzare il valore dei loro asset.

I sistemi intelligenti di AI per asset fisici stanno trasformando l'intera equazione aziendale delle organizzazioni e aiutano i CEO ad aumentare l'efficienza operativa e l'affidabilità.