La gestione degli asset digitali (DAM) può riferirsi sia a un processo aziendale che a una forma di tecnologia di gestione delle informazioni o a un sistema di gestione degli asset digitali. Una soluzione DAM aiuta un'organizzazione a creare un repository centralizzato e ricercabile in cui i team possono accedere agli asset multimediali. Consente inoltre a un'organizzazione di controllare le autorizzazioni degli utenti, il controllo degli accessi, il controllo delle versioni e la gestione dei metadati.

L'asset digitale è un componente fondamentale del processo DAM. Si tratta di qualsiasi tipo di file di valore di proprietà di un'azienda o di un individuo, disponibile in formato digitale, ricercabile tramite metadati e che include diritti di accesso e utilizzo. Esistono molti tipi di asset digitali tra cui, a titolo esemplificativo:

Documenti

Immagini

File audio

Contenuti video

Presentazioni

Animazioni

File multimediali

Grafica

Qualsiasi media digitale che includa il diritto di utilizzo

Il software DAM può semplificare la gestione degli asset e ottimizzare la produzione di rich media, in particolare all'interno dei team di vendita e marketing, creando un sistema di gestione centralizzato per gli asset digitali. Consente un maggiore livello di controllo e coerenza del brand attraverso l'aggiornamento automatico degli asset e il rafforzamento delle linee guida del brand, fornendo una singola fonte affidabile all'interno delle aziende e un'esperienza utente più uniforme per il pubblico esterno.

Anche i moderni team di gestione dei contenuti digitali e gli esperti di marketing si affidano alla DAM per riutilizzare gli asset creativi, riducendo i costi di produzione non necessari e duplicando i workflow con le sue preziose funzionalità di ricerca.

Data l'elevata visibilità degli asset del brand e degli asset di marketing attraverso canali digitali come i social media, i brand devono mantenere un'uniformità nelle immagini e nei messaggi per aumentare l'autorità del brand e favorire la crescita aziendale. Di conseguenza, non sorprende che le piattaforme di gestione degli asset digitali stiano diventando dei componenti critici delle iniziative di trasformazione digitale. Le organizzazioni possono implementare una soluzione DAM on-premise, in un ecosistema di cloud computing o in una topologia ibrida.

Il termine "asset digitale" viene utilizzato anche per descrivere le valute e i token digitali, ad esempio criptovalute come Bitcoin ed Ethereum o i non-fungible token (NFT). Questi sono tipi diversi di asset digitali e non sono gestiti nei sistemi DAM.