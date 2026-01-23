La gestione dell'integrità degli asset (AIM) è un processo su cui le imprese si basano per garantire che i loro asset più preziosi funzionino al massimo dei livelli durante tutto il ciclo di vita, dall'installazione e operazioni fino allo smantellamento.
I moderni programmi AIM utilizzano processi consolidati e tecnologie all'avanguardia come manutenzione preventiva e manutenzione predittiva, intelligenza artificiale (AI) e Internet of Things (IoT) per prevenire che gli asset si guastino improvvisamente e causino tempo di inattività.
I programmi AIM aiutano a preservare la funzionalità degli asset, la sicurezza e l'idoneità al servizio (FFS) attraverso strategie di manutenzione comprovate e ispezioni regolari basate sul rischio (RBI).
Secondo un recente rapporto, il mercato globale dei prodotti e delle soluzioni AIM ha raggiunto un valore di 25 miliardi di dollari lo scorso anno. Inoltre, si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di quasi il 6% nei prossimi 5 anni.1
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La gestione dell'integrità degli asset (AIM) aiuta le organizzazioni a raggiungere diversi obiettivi critici che impattano direttamente le operazioni, la sicurezza e la redditività:
I programmi di gestione dell'integrità degli asset (AIM) più efficaci di oggi operano su un ciclo ripetibile in sei fasi, progettato per garantire che gli asset rimangano operativi, affidabili e ad alte prestazioni per tutto il ciclo di vita.
Ecco uno sguardo ravvicinato a ogni fase.
La prima fase per sviluppare un programma AIM di successo è stabilire politiche e standard chiari su come un'organizzazione gestirà i propri asset fisici. Durante questa fase, gli stakeholder devono assicurarsi che il loro programma proposto di gestione dell'integrità degli asset (IMP) rispetti gli standard del settore in termini di rischio e affidabilità.
Ad esempio, API 580 e ISO 55000 sono due degli standard internazionali più conosciuti per la valutazione del rischio e dell'affidabilità dei programmi di gestione degli asset. Creato durante questa fase, un framework chiaramente definito deve identificare tutti gli standard pertinenti che un programma AIM proposto soddisferà e il modo in cui intende soddisfarli.
L'ispezione basata sul rischio (RBI), la pratica di ispezionare asset e sistemi fisici basandosi sulla conoscenza del loro rischio di guasto, è un elemento centrale della maggior parte dei programmi AIM moderni. L'RBI aiuta i team di manutenzione a dare priorità a quali asset e parti vengono ispezionati per primi in base alla probabilità del loro fallimento e alle conseguenze conseguenti per i processi core business dell'organizzazione.
Recentemente, gli strumenti di AI sono stati integrati nelle pratiche RBI, aiutando i team a valutare fattori di manutenzione come i tassi di corrosione, le condizioni ambientali e le prestazioni storiche in modo più rapido e accurato. Questo approccio automatizzato di valutazione del rischio aiuta a migliorare l'efficacia delle pratiche di manutenzione e a garantire il successo dei programmi AIM.
Il condition monitoring (CM) è una pratica di manutenzione predittiva che utilizza la raccolta e l'analisi dei dati in tempo reale per rilevare potenziali problemi e monitorare le prestazioni e lo stato di salute degli asset. Nei programmi AIM moderni, il CM viene utilizzato per identificare opportunità di manutenzione e riparazione prima che l'integrità meccanica di un asset venga compromessa.
Grazie ai progressi nella tecnologia IoT ed edge computing , i moderni sistemi CM possono ora analizzare un flusso continuo di dati provenienti da sensori e strumenti. Il test non distruttivo (NDT), un modo per utilizzare la tecnologia di ultrasuoni e raggi X per ispezionare l'integrità dell'asset senza causare danni, è critico in questa fase. Le soluzioni digitali moderne come gli strumenti di analytics basati su cloud possono ora eseguire NDT in tempo reale, aiutando i responsabili della manutenzione a prendere decisioni importanti più rapidamente.
La gestione dei dati, la quarta fase dei moderni programmi AIM, raccoglie e analizza i dati generati dai sensori IoT fissati agli asset. La fase di gestione dei dati di AIM è critica per i programmi di trasformazione digitale di molte organizzazioni, ovvero iniziative volte a utilizzare i più recenti strumenti e tecnologie digitali in tutte le funzioni aziendali.
Le moderne pratiche di gestione dei dati utilizzate in questa fase includono:
Nella quinta fase, i responsabili delle strutture utilizzano i dati delle fasi di RBI e di condition monitoring per implementare le strategie di manutenzione che costituiscono il nucleo del loro programma AIM. Questa fase dell'AIM tipicamente sviluppa un programma di manutenzione e un piano dettagliato su come eseguirlo.
Durante questa fase, i gestori degli asset cercano di semplificare la pianificazione ed esecuzione della manutenzione utilizzando sistemi, tecnologie e strumenti avanzati che automatizzano compiti ripetitivi e aumentano la precisione diagnostica.
Il miglioramento continuo, o auditing, è la fase finale dell'AIM. I responsabili della manutenzione e i tecnici stabiliscono una serie di audit regolari e di revisioni delle prestazioni per garantire il successo del loro programma. Questa fase è critica per l'ottimizzazione continua di pratiche, sistemi e procedure che sono critici per mantenere lo stato di salute degli asset, le prestazioni e la conformità normativa.
L'AI è diventata uno strumento critico in questa fase, aiutando le organizzazioni a semplificare le pratiche di audit manuale con l'automazione basata su AI e analytics predittiva.
Una gestione efficace dell'integrità degli asset (AIM) aiuta le imprese di tutte le dimensioni e in una vasta gamma di settori a implementare standard completi per mantenere i loro beni più preziosi. Ecco alcuni dei principali benefici di un solido programma AIM a livello aziendale:
I moderni programmi di gestione dell'integrità degli asset (AIM) aiutano i settori a mantenere i loro asset più preziosi in modo sicuro e affidabile. Dall'aiutare le compagnie petrolifere a ridurre al minimo i rischi in ambienti fisici difficili, alla garanzia che i dispositivi medici siano sicuri e affidabili per i pazienti e gli operatori in un ospedale, ecco quattro casi d'uso popolari per l'AIM a livello aziendale.
L'AIM ha avuto origine nel settore del petrolio e del gas come mezzo per proteggere lavoratori e attrezzature da condizioni difficili, ed è ancora oggi ampiamente utilizzato. Oggi, l'AIM nel settore del petrolio e del gas si estende sia a piattaforme onshore che offshore, oleodotti, raffinerie e altre strutture, contribuendo a garantire che questi asset complessi funzionino ai massimi livelli e rimangano operativi il più a lungo possibile.
RBI, NDT e condition monitoring in tempo reale sono alcune delle pratiche AIM più diffuse nel settore del petrolio e del gas. I progressi tecnologici nei sistemi di AI e nei sensori IoT aiutano i manager di attrezzatura ad automatizzare i compiti manuali e a passare dalla manutenzione reattiva a tattiche più proattive e predittive.
Nel settore sanitario, l'AIM aiuta a garantire che dispositivi e attrezzatura mediche complesse siano sicuri, affidabili e conformi durante tutto il loro ciclo di vita. Gli asset presenti negli ospedali e in altre strutture mediche influiscono direttamente sulla sicurezza dei pazienti, pertanto i programmi AIM nel settore sanitario sono tra i più rigorosi e strettamente regolamentati.
Ecco alcuni esempi di come l'AIM viene utilizzato nel settore sanitario:
I programmi AIM aiutano il settore delle energie rinnovabili a gestire infrastrutture complesse come turbine eoliche e solar farm, garantendo che rimangano sicure, scalabili ed efficienti.
Le pratiche AIM come NDT, RBI e manutenzione predittiva sono ampiamente utilizzate, aiutando i gestori degli asset a prevenire guasti alle attrezzature e a conformarsi a rigorose normative ambientali.
Nelle centrali moderne e rinnovabili, i programmi AIM aiutano a mantenere l'integrità meccanica di caldaie, scambiatori di calore e altri tipi di attrezzature critiche per l'azienda. Il condition monitoring in tempo reale rileva anomalie nelle prestazioni degli asset. L'analytics predittiva aiuta a identificare nuove efficienze operative ed evitare costosi arresti
Nel settore minerario, le pratiche AIM contribuiscono a garantire l'integrità di sistemi meccanici complessi che devono resistere ad ambienti ostili come l'alta quota e le temperature estreme, sia calde che fredde. Grazie al condition monitoring continuo e in tempo reale, l'AIM aiuta i gestori di asset a rilevare i primi segni di usura e a stabilire programmi di manutenzione efficaci per contrastarne il degrado.
Il settore minerario integra costantemente l'AIM con pratiche moderne di ottimizzazione della supply chain e sistemi di automazione all'edge per ridurre i costi e prolungare i cicli di vita degli asset. Le moderne pratiche AIM nel settore minerario contribuiscono a prolungare il ciclo di vita degli asset, a migliorare la sostenibilità e a garantire condizioni di lavoro più sicure per i dipendenti.
Le pratiche di gestione dell'integrità degli asset (AIM) sono state fortemente influenzate dagli sviluppi recenti nelle tecnologie di AI, ML e IoT, che hanno portato a scoperte nell'automazione e negli analytics dei dati in tempo reale. Nuove funzionalità stanno trasformando il modo in cui i gestori di asset affrontano il rischio e il processo decisionale strategico nell'AIM.
Ecco uno sguardo a tre tendenze che stanno plasmando il futuro dell'AIM a livello aziendale.
L'analytics predittiva nell'AIM, che utilizza tendenze e modelli identificati dai dati degli asset per creare una strategia di manutenzione, è stata trasformata dalle recenti funzionalità di AI e ML. I sistemi di AI e ML possono ora analizzare i dati degli asset in tempo reale per aiutare i responsabili della manutenzione a individuare come, quando e perché un sistema o una parte ha probabilità di guastarsi.
Man mano che queste tecnologie continuano a migliorare, è probabile che influenzino ulteriori sviluppi nell'AIM, dalla maggiore automazione dei processi manuali al modo in cui vengono gestite le supply chain e gli inventario dei pezzi di ricambio.
I sensori IoT – dispositivi connessi a Internet che registrano dati dall'ambiente fisico di un asset – stanno rendendo i processi AIM più basati sui dati e autonomi.
Ecco alcuni esempi:
Una maggiore integrazione degli ambienti multicloud nei programmi AIM contribuisce a sbloccare nuove funzionalità e a trasformare alcuni ecosistemi AIM. Invece di gestire gli asset in loco, i gestori che si affidano all'AIM basato su cloud possono eseguire CM e ottimizzazione degli asset da un unico hub centralizzato.
Un'integrazione più profonda basata sul cloud sta portando la tecnologia del gemello digitale in primo piano nei programmi AIM. I gemelli digitali sono repliche digitali di asset fisici che permettono di testarli contro una vasta gamma di condizioni, così che i manager possano vedere come si comporteranno probabilmente i loro corrispettivi fisici.
I gemelli digitali consentono la simulazione e l'analisi continue delle prestazioni degli asset durante tutto il ciclo di vita, ottimizzando gli approcci e le prestazioni di manutenzione.
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1 Asset Integrity Market Size, Markets and Markets, aprile 2024
2 How AI is Changing Compliance Automation, Cycore, luglio 2025