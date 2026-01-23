L'AIM ha avuto origine nel settore del petrolio e del gas come mezzo per proteggere lavoratori e attrezzature da condizioni difficili, ed è ancora oggi ampiamente utilizzato. Oggi, l'AIM nel settore del petrolio e del gas si estende sia a piattaforme onshore che offshore, oleodotti, raffinerie e altre strutture, contribuendo a garantire che questi asset complessi funzionino ai massimi livelli e rimangano operativi il più a lungo possibile.

RBI, NDT e condition monitoring in tempo reale sono alcune delle pratiche AIM più diffuse nel settore del petrolio e del gas. I progressi tecnologici nei sistemi di AI e nei sensori IoT aiutano i manager di attrezzatura ad automatizzare i compiti manuali e a passare dalla manutenzione reattiva a tattiche più proattive e predittive.