Il monitoraggio delle condizioni e l'IIoT sono due concetti strettamente correlati che, utilizzati insieme, possono migliorare l'efficienza e l'affidabilità dei sistemi di gestione della manutenzione.

Il monitoraggio delle condizioni si basa sulla raccolta continua di dati da sensori e altre fonti per prevenire o mitigare i problemi.L'Industrial Internet of Things, invece, è una rete di dispositivi interconnessi e sensori di apparecchiature che comunicano tra loro e con il cloud per raccogliere e condividere dati.

L'utilizzo combinato del monitoraggio delle condizioni e dell'IIoT consente un monitoraggio più completo e accurato e una comunicazione più efficiente sulle attività e i problemi di manutenzione.Non solo consente agli asset intelligenti connessi a Internet di comunicare e condividere dati diagnostici, abilitando confronti istantanei tra sistemi e asset, ma aiuta anche i team a prendere decisioni più informate sull'intera operazione di produzione.Inoltre, l'IIoT consente di raccogliere e trasmettere dati e di monitorare i sistemi da remoto, il che può essere particolarmente utile per i sistemi situati in luoghi remoti o pericolosi.



Queste funzionalità forniscono ai reparti di manutenzione analisi più sofisticate, consentono loro di utilizzare i dati di più macchine contemporaneamente e li aiutano ad automatizzare processi che normalmente richiederebbero l'intervento di tecnici di manutenzione (e i relativi costi).Infine, i sistemi di monitoraggio delle condizioni e l'IIoT consentono di trasformare il modo in cui le organizzazioni gestiscono e monitorano gli asset, i processi e i sistemi chiave, migliorando l'affidabilità, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni di manutenzione.