Infrastruktur hybrid terdistribusi (distributed hybrid infrastructure, DHI) menyatukan sumber daya lokal, cloud publik, dan cloud pribadi dengan lokasi edge guna menciptakan infrastruktur TI tunggal yang mendukung aplikasi dan beban kerja modern.
Sebagai bagian penting dari evolusi komputasi cloud, hybrid cloud terdistribusi mengembangkan model hybrid cloud tradisional dengan memberikan ketangkasan, fleksibilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk menangani lingkungan terdistribusi yang kompleks serta mempercepat adopsi kecerdasan buatan (AI).
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah aplikasi padat data meningkat pesat, seiring dengan kebutuhan untuk memproses informasi secara nyaris seketika di lokasi edge. Infrastruktur hybrid terdistribusi mengintegrasikan berbagai sistem berbeda ke dalam satu sistem yang andal dan aman sehingga bisnis dapat terus beradaptasi, berinovasi, dan mengikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat.
Menurut laporan dari 360iresearch, ukuran pasar DHI diperkirakan mencapai 5,60 miliar USD pada tahun 2024 dan diperkirakan akan mencapai 9,95 miliar USD pada tahun 2032.1
Meskipun infrastruktur hybrid terdistribusi dan cloud terdistribusi mungkin terdengar mirip, keduanya bukanlah teknologi yang sama.
Cloud terdistribusi adalah layanan cloud publik di mana satu vendor cloud menyediakan infrastruktur ke beberapa lokasi. Contohnya adalah pusat data penyedia layanan cloud, pusat data pihak ketiga, dan lingkungan lokal. Selain itu, semuanya dikelola dari satu bidang kontrol.
Infrastruktur hybrid terdistribusi terdiri dari solusi yang mencakup konfigurasi on premises, multicloud, dan komputasi edge, yang menciptakan lapisan manajemen terpadu untuk operasi yang konsisten, keamanan, dan portabilitas beban kerja. Pendekatan ini menyederhanakan operasi TI untuk aplikasi modern dalam kontainer.
Infrastruktur hybrid terdistribusi (DHI) terdiri dari tumpukan teknologi terpadu berdasarkan kemampuan cloud-native untuk pengembangan dan penerapan aplikasi. Infrastruktur ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip berbasis cloud di seluruh lingkungan hybrid.
Berikut adalah beberapa komponen utamanya:
Virtualisasi, yang menggunakan lapisan perangkat lunak yang disebut hypervisor untuk mengabstraksi perangkat keras komputer menjadi beberapa mesin virtual (VM), merupakan hal mendasar bagi komputasi cloud.
Setiap VM menjalankan sistem operasi (OS) tersendiri dan bertindak seperti komputer fisik terpisah, tetapi menggunakan perangkat keras dasar yang sama. Perangkat keras ini mendistribusikan sumber daya (misalnya, proses, memori, jaringan, penyimpanan) yang secara tradisional terkait dengan perangkat keras komputer ke banyak lokasi yang berbeda, yang menetapkan menjadi dasar bagi DHI.
Dibangun di atas virtualisasi, kontainer adalah unit perangkat lunak yang dapat dieksekusi yang mengemas kode aplikasi bersama dengan pustaka dan dependensinya. Sebagai evolusi alami dari VM, kontainer memungkinkan kode berjalan di lingkungan komputasi apa pun dan menciptakan lapisan portabilitas dan kecepatan yang diperlukan aplikasi modern.
Kubernetes, platform orkestrasi kontainer sumber terbuka, menjadwalkan dan mengotomatiskan penerapan, pengelolaan, dan penskalaan aplikasi dalam kontainer demi memastikan aplikasi tersebut berjalan dengan lancar di mana pun aplikasi tersebut diterapkan.
Arsitektur layanan mikro adalah pola desain di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan kecil yang digabungkan secara longgar dan dapat diterapkan secara independen yang berkomunikasi dengan API dan broker pesan. Layanan ini portabel dan dapat diterapkan di mana saja, menjadikannya bagian penting dari DHI.
Layanan streaming seperti Netflix dan HBO menggunakan ratusan layanan mikro untuk melakukan tugas mulai dari autentikasi pengguna dan rekomendasi konten hingga streaming video dan penagihan.
Platform manajemen terpadu menyediakan satu dasbor terpusat (single pane of glass, SPOG) bagi tim TI untuk menerapkan, mengelola, dan mengoptimalkan beban kerja yang sangat penting di semua lingkungan. Fitur-fiturnya termasuk alat orkestrasi, otomatisasi, pemantauan, dan alat tata kelola yang merampingkan alur kerja serta melacak kondisi dan kinerja infrastruktur dan aplikasi terdistribusi secara keseluruhan.
Infrastruktur hybrid terdistribusi (DHI) membantu bisnis memodernisasi sistem TI dan memenuhi tujuan bisnis mereka. Manfaatnya meliputi:
Laporan Gartner Magic Quadrant tentang infrastruktur hybrid terdistribusi (DHI) mengungkap pergeseran besar dari strategi “cloud-first” ke “hybrid-first”, dengan 90% organisasi diperkirakan akan mengadopsi pendekatan hybrid pada tahun 2027.2
Ketika bisnis memodernisasi strategi TI mereka, para pemimpin tidak hanya menerapkan strategi cloud publik, tetapi berfokus menghadirkan model operasi cloud-native ke lokasi non-cloud. Menanggapi hal ini, solusi DHI hadir untuk menyediakan teknologi canggih dan fleksibilitas penerapan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Solusi DHI terbagi dalam tiga kategori utama:
Penyedia cloud (misalnya, hyperscaler seperti Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud) menyediakan konektivitas hybrid cloud antara pusat data on premises dan lingkungan cloud. Mereka juga menyediakan layanan cloud terdistribusi di berbagai wilayah geografis dan zona ketersediaan.
Fitur-fiturnya mencakup alat manajemen terpadu seperti dasbor terpusat, penegakan kebijakan, dan orkestrasi beban kerja.
Infrastruktur hiperkonvergensi (hyperconverged infrastructure, HCI) adalah pendekatan pusat data berbasis perangkat lunak untuk infrastruktur yang menggunakan virtualisasi guna menggabungkan komponen komputasi, jaringan, dan penyimpanan ke dalam satu sistem yang dikelola oleh satu lapisan perangkat lunak.
Untuk mendukung DHI, platform ini dapat diterapkan di beberapa lokasi demi menyediakan infrastruktur yang konsisten di semua sistem. Solusi HCI utama antara lain adalah Nutanix Cloud Platform (NCP), IBM Fusion HCI, dan VMware vSAN.
Solusi XaaS (apa pun sebagai layanan) secara luas mencakup layanan cloud sesuai permintaan, seperti SaaS (perangkat lunak sebagai layanan), PaaS (platform sebagai layanan) dan IaaS (infrastruktur sebagai layanan), CaaS (kontainer sebagai layanan), dan masih banyak lagi.
Model ini mengedepankan ketangkasan, keandalan, dan keamanan yang dibutuhkan di DHI. Ini memungkinkan bisnis untuk menghadirkan AI terbaru dan inovasi lainnya secara fleksibel dengan pendekatan 'bayar sesuai penggunaan'. Beberapa solusi XaaS yang populer antara lain adalah IBM Power Virtual Server dan Red Hat OpenShift.
Infrastruktur hybrid terdistribusi (DHI) menawarkan manfaat besar di banyak sektor bisnis. Contoh penggunaan yang disajikan akan lebih jauh menunjukkan peran DHI dalam mengubah infrastruktur di industri-industri utama:
Perusahaan jasa keuangan mengandalkan fleksibilitas DHI untuk menjalankan beragam tujuan bisnis. Misalnya, data sensitif atau yang tunduk pada peraturan ketat dapat ditempatkan di lingkungan pribadi/lokal untuk memenuhi kebutuhan keamanan dan kepatuhan. Beban kerja yang membutuhkan elastisitas dan latensi rendah, seperti aplikasi perbankan online, ditempatkan di cloud publik dan di lokasi edge untuk menyediakan deteksi penipuan secara real-time dan memberikan pengalaman pelanggan yang mulus.
Infrastruktur hybrid terdistribusi mendukung manajemen data kesehatan elektronik (electronic health record, EHR) dengan tetap melindungi data sensitif pasien di lingkungan pribadi untuk memenuhi persyaratan peraturan yang ketat (misalnya, HIPAA). Infrastruktur ini juga berperan penting dalam kedokteran modern dengan meningkatkan kualitas perawatan pasien melalui diagnostik AI real-time dan pemantauan pasien secara jarak jauh di lokasi edge.
Dengan menggabungkan cloud pribadi, cloud publik, dan sumber daya mutakhir, DHI menghadirkan lingkungan yang tangkas dan hemat biaya untuk memenuhi permintaan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Sebagai contoh, sistem point-of-sale berjalan di lokasi edge untuk transaksi real-time, sementara data pelanggan tetap berada di cloud pribadi demi alasan keamanan.
DHI berperan penting dalam manajemen armada modern dengan memproses data berbagai lokasi yang tersebar. Pemantauan real-time di lokasi edge memungkinkan pengoptimalan bahan bakar dan panduan rute. Pemrosesan dan analisis data berbasis cloud menyediakan pemeliharaan prediktif, pelaporan kepatuhan, dan metrik-metrik lainnya.
