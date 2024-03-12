Apa itu hyperscale?

Diterbitkan: 12 Maret 2024
Kontributor: Phill Powell, Ian Smalley
Hyperscale adalah lingkungan dan arsitektur komputasi terdistribusi yang dirancang untuk memberikan skalabilitas ekstrem guna mengakomodasi beban kerja dalam skala besar. Sementara itu, istilah terkait "hyperscaler" mengacu pada pusat data hyperscale, yang jauh lebih besar daripada pusat data tradisional on premises.
Tentunya bagi siapa pun yang bekerja di bidang TI hal ini sudah umum ditemui: ada pekerjaan biasa dan ada proyek yang besarnya melebihi kebutuhan normal. Proyek yang sangat besar ini memerlukan penanganan ekstra dan pemahaman yang lebih luas mengenai proporsinya. Singkatnya, semua proyek itu membutuhkan kemampuan khusus yang dimungkinkan oleh komputasi hyperscale.
Komputasi hyperscale adalah mitra dari penggunaan pusat data perusahaan standar. Dalam komputasi hyperscale, perusahaan membangun atau membantu membuat database yang besar dan dapat diskalakan dengan hampir tak terbatas.
Teknologi hyperscale mewakili perubahan besar dalam cara memproses aliran dan volume data harian yang dihasilkan oleh bisnis.
Mungkin sulit untuk diingat, tetapi ada saat ketika seluruh pusat data perusahaan mungkin dijalankan dari server tunggal di dalam kabinet kantor.
Kemudian hadir hypervisor, yang penggunaannya sebagai lapisan abstraksi memungkinkan aplikasi di virtual machines (VM) dipindahkan dari satu instalasi perangkat keras fisik ke instalasi perangkat keras lainnya—momen penting dalam kebangkitan pusat data hyperscale.
Dalam kebanyakan kasus, pusat data on premises asli yang lama tidak dapat menangani volume data yang sekarang dihasilkan, terutama yang dibuat oleh aplikasi hyperscale.
Pusat data hyperscale (disebut juga hyperscaler) menempati ruang fisik yang jauh lebih besar daripada pusat data tradisional on premises, yang cenderung berukuran sekitar 10.000 kaki persegi.
Menurut definisi IDC tentang hyperscaler, untuk dianggap sebagai hyperscaler sejati, perusahaan harus menggunakan 5.000 server atau lebih dan menyediakan setidaknya 10.000 kaki persegi untuk operasi.
Fasilitas hyperscale sering kali berukuran lebih dari itu—dengan ukuran bangunan yang sering kali mencapai dimensi mendekati 60.000 kaki persegi—kira-kira seukuran lapangan resmi sepak bola Amerika.
Meskipun itu mungkin ukuran hyperscale yang umum, tetapi ini bukanlah contoh opsi penyimpanan yang paling besar. Yang paling besar saat ini adalah milik pusat data besar China Telecom yang terletak di Horinger, Hohhot, di wilayah Mongolia Dalam Tiongkok. Fasilitas ini, yang menghabiskan biaya pembangunan sebesar USD 3 miliar, mencakup area seluas 10,7 juta kaki persegi dan menggunakan daya sebesar 150 megawatt. (Untuk memvisualisasikan fasilitas sebesar ini, coba bayangkan ruang gabungan dari sekitar 165 lapangan sepak bola yang bersebelahan.)
Hyperscaler, sebuah perkembangan dari komputasi hyperscale, adalah pusat data hyperscale yang terutama digunakan untuk mengirimkan dan mengelola aplikasi berukuran besar.
Hyperscaler sebagian besar dibuat dari bahan yang sama dengan pusat data tradisional—tetapi disesuaikan dengan skala yang jauh lebih besar daripada pusat data on premises pada umumnya. Mereka melakukan ini dengan membangun dan menjalankan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak yang sangat besar di fasilitas hyperscaler. Jutaan server yang didistribusikan di banyak pusat data menyediakan sumber daya penyimpanan dan komputasi yang tampaknya tak ada habisnya.
Karena lalu lintas data dapat berfluktuasi secara drastis—terutama saat menjalankan aplikasi besar—hyperscaler mengakomodasi lalu lintas tersebut dan menstabilkan operasi hyperscale ketika permintaan meningkat dalam lingkungan komputasi. Hyperscaler melakukan ini dengan pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk penyeimbang beban, menyeimbangkan berbagai tugas, dan mengalihkan sumber daya komputasi sesuai kebutuhan.
Beberapa perusahaan tidak benar-benar siap untuk memanfaatkan teknologi hyperscale, karena biaya masuk dan biaya terkait lainnya. Namun, bagi sebagian besar bisnis, aspek positifnya jauh lebih besar daripada biaya tersebut.
Virtualisasi memungkinkan komputasi awan dan CSP menghosting pusat data hyperscale untuk mengakomodasi banyak penggunaan komputasi awan dan data yang dihasilkannya. Sementara itu, pengguna dibebaskan dari banyak detail dan kerumitan operasional dalam menjalankan pusat data di tempat, dan cukup berinteraksi dengan sumber daya cloud yang dibutuhkan melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API).
Infrastruktur hyperscale, yang mendasari komputasi hyperscale, mendorong kinerja tinggi dan redundansi, menjadikan proyek hyperscale pilihan sempurna untuk aktivitas komputasi awan dan pemrosesan data besar.
Karena dibangun secara khusus untuk menangani tujuan hyperscale secara efisien, infrastruktur hyperscale mampu meningkatkan efektivitas biaya operasi, bahkan ketika menangani beban kerja yang sangat besar.
Tidak ada gunanya membangun sesuatu yang pada dasarnya adalah sebuah klaster server kecuali jika server yang ada memiliki konektivitas yang kuat dan secepat kilat (dengan latensi rendah), sehingga dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. Hyperscaler menyediakan semuanya.
Pasar hyperscale saat ini didominasi oleh “lima besar” penyedia cloud publik dan tiap penyedia layanan cloud (CSP) ini memiliki keunggulannya masing-masing.
Pada Q1 2023, AWS menguasai 32% pangsa pasar, menjadikannya penyedia layanan cloud hyperscale terbesar. Produknya yang bertema cloud berfokus pada berbagai aspek seperti opsi penyimpanan, daya komputasi, otomatisasi, database, dan analitik data.
Banyak perusahaan yang sudah menjadi konsumen dari satu produk Microsoft atau produk lainnya, sehingga semua bisnis tersebut mungkin memiliki tingkat kenyamanan yang mapan dengan perusahaan ini dan penawarannya. Termasuk perangkat lunak untuk perusahaan dari Microsoft, yang terintegrasi dengan baik dengan Microsoft Azure, produk hyperscale Microsoft. (Pangsa pasar: 23%)
Google menjadi unggul dan menonjol melalui penguasaannya dalam penanganan data dan perusahaan masih terus menggunakan GCP (sekitar 10% dari pasar), terutama jika semua perusahaan tersebut sangat ingin terlibat dalam analitik tingkat lanjut dan memperluas jejak mereka ke kecerdasan buatan (AI).
Dengan reputasi teknologi yang sudah lama mapan, IBM Cloud memanfaatkan keahlian perusahaan di berbagai bidang, seperti AI dan menangani pusat data perusahaan. IBM Cloud memberikan layanan komprehensif untuk Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS), dan Software-as-a-Service (SaaS).
Keuntungan OCI termasuk kemudahan migrasi beban kerja perusahaan yang penting dan kemampuan untuk membangun aplikasi cloud native. Nilai jual lain dari OCI adalah harganya yang sangat murah, dengan klaim dari Oracle bahwa mereka menawarkan layanan dasar yang sama seperti AWS dengan biaya yang jauh lebih murah.
Ringkasan singkat menunjukkan bahwa AWS unggul karena akses global dan skalabilitas tingkat lanjut yang dimilikinya. GCP menarik bagi bisnis yang membutuhkan pengelolaan data tingkat tinggi dan ingin memanfaatkan kemampuan seperti machine learning dan Microsoft Azure memberikan integrasi produk yang lancar dan keamanan yang lebih baik.
Di luar tiga pesaing teratas, IBM Cloud memicu minat yang cukup besar dengan kiprahnya saat ini dalam bidang AI, yang menunjukkan penawaran hyperscale. Selain itu, Oracle telah melayani OCI sebagai platform yang dibangun untuk menghemat uang dan menghosting aplikasi cloud native.
Seperti yang terlihat jelas, masing-masing penyedia layanan ini sangat berbeda dalam pendekatan dan bidang keahlian mereka, tetapi memiliki kesamaan. Sebagai contoh, tiga penyedia teratas dari penyedia ini sekarang menawarkan layanan cloud native yang mendukung protokol zero-trust network access (ZTNA) yang dirancang untuk menawarkan alternatif bagi VPN, yang dapat mengalami kerentanan keamanan.
Setiap perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menegosiasikan kebutuhan hiperskala mereka dengan strategi yang berbeda.
Tidak semua bisnis mampu melakukan investasi finansial besar yang diperlukan untuk membangun hyperscaler yang rumit atau ingin membuat komitmen finansial seperti itu. Ingat, kita tidak hanya berbicara tentang biaya konstruksi. Ada pembelian peralatan besar-besaran yang harus dipertimbangkan juga.
Berdasarkan pengamatan, beberapa fasilitas hyperscale menggunakan lebih banyak daya daripada kota kecil. Jadi, biaya listrik dan masalah lingkungan biasanya juga harus diperhitungkan dalam strategi perusahaan terkait penggunaan hyperscaler.
Sebagai alternatif untuk membeli peralatan, beberapa perusahaan masih melakukan praktik kolokasi, yaitu menyewa server atau peralatan komputasi lainnya.
Hyperscaler juga telah memberikan dampak dalam hal perangkat Internet of Things (IoT) dan cara pengelolaannya. Fakta bahwa cloud hyperscale digunakan bersama dengan peralatan yang sudah ada sebelumnya (dalam banyak kasus) membantu menurunkan biaya investasi infrastruktur untuk ekosistem IoT—menjadikannya bernilai lebih baik bagi perusahaan.
