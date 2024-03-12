Apa itu hyperscale?

Mungkin sulit untuk diingat, tetapi ada saat ketika seluruh pusat data perusahaan mungkin dijalankan dari server tunggal di dalam kabinet kantor.

Kemudian hadir hypervisor, yang penggunaannya sebagai lapisan abstraksi memungkinkan aplikasi di virtual machines (VM) dipindahkan dari satu instalasi perangkat keras fisik ke instalasi perangkat keras lainnya—momen penting dalam kebangkitan pusat data hyperscale.

Dalam kebanyakan kasus, pusat data on premises asli yang lama tidak dapat menangani volume data yang sekarang dihasilkan, terutama yang dibuat oleh aplikasi hyperscale.

Pusat data hyperscale (disebut juga hyperscaler) menempati ruang fisik yang jauh lebih besar daripada pusat data tradisional on premises, yang cenderung berukuran sekitar 10.000 kaki persegi.

Menurut definisi IDC tentang hyperscaler, untuk dianggap sebagai hyperscaler sejati, perusahaan harus menggunakan 5.000 server atau lebih dan menyediakan setidaknya 10.000 kaki persegi untuk operasi.

Fasilitas hyperscale sering kali berukuran lebih dari itu—dengan ukuran bangunan yang sering kali mencapai dimensi mendekati 60.000 kaki persegi—kira-kira seukuran lapangan resmi sepak bola Amerika.

Meskipun itu mungkin ukuran hyperscale yang umum, tetapi ini bukanlah contoh opsi penyimpanan yang paling besar. Yang paling besar saat ini adalah milik pusat data besar China Telecom yang terletak di Horinger, Hohhot, di wilayah Mongolia Dalam Tiongkok. Fasilitas ini, yang menghabiskan biaya pembangunan sebesar USD 3 miliar, mencakup area seluas 10,7 juta kaki persegi dan menggunakan daya sebesar 150 megawatt. (Untuk memvisualisasikan fasilitas sebesar ini, coba bayangkan ruang gabungan dari sekitar 165 lapangan sepak bola yang bersebelahan.)