Apa itu cloud berdaulat?

Tata kelola data: Pendekatan CSP terhadap tata kelola data sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kebijakan dan prosedur yang tepat untuk menangani data Anda dengan sukses dan menerapkan batasan yang diperlukan di sekitarnya. Mereka juga harus dapat memberikan audit rutin yang membuktikan bahwa mereka mengikuti pedoman yang mereka terapkan.

Perjanjian tingkat layanan (SLA): Perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan CSP yang menguraikan lingkungan cloud berdaulat tidak boleh jauh berbeda dari perjanjian yang menguraikan lingkungan cloud publik atau privat. Seperti halnya cloud publik dan privat, tiga area yang paling penting untuk diperiksa adalah kontrol (cloud management), ketersediaan, dan kinerja.

Kepatuhan: CSP yang menerapkan kerangka kerja cloud berdaulat harus memiliki keahlian tingkat tinggi dalam undang-undang data di wilayah tempat mereka beroperasi, serta pemahaman mendalam tentang lingkungan kedaulatan dan kepatuhan data yang terus berubah. Vendor dan pelanggan berbagi tanggung jawab untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan baru dan mengembangkan strategi untuk menghadapinya.

Enkripsi data: Dalam hal kedaulatan dan privasi data, sangat penting untuk menjamin kerahasiaan data. CSP harus menyediakan mekanisme bagi organisasi untuk mengenkripsi data mereka dan mengelolanya menggunakan kunci kriptografi. Pada dasarnya, ini berarti mengubah data menjadi konten enkripsi yang hanya dapat didekripsi oleh seseorang dengan izin dan kunci yang tepat. Memastikan akses eksklusif ke kunci enkripsi tersebut memberikan perusahaan jaminan teknis yang lengkap dan kontrol atas siapa saja yang dapat mengakses data mereka pada waktu tertentu.

Ketahanan: Terakhir, ketika terjadi kesalahan, Anda harus memiliki rencana untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Hanya pertimbangkan CSP yang memiliki rekam jejak terbukti dalam membantu klien dengan upaya ketahanan dan pemulihan di negara atau wilayah yang relevan. Semua penerapan cloud berdaulat harus memiliki kemampuan pemulihan dan fail-over bawaan yang disesuaikan dengan setiap wilayah kepatuhan spesifik tempat data disimpan.