Apa itu cloud terdistribusi?

Dengan distribusi layanan cloud publik yang ditargetkan dan dikelola secara terpusat ini, bisnis Anda dapat menerapkan dan menjalankan aplikasi atau masing-masing komponen aplikasi di kombinasi lokasi dan lingkungan cloud yang paling memenuhi persyaratan Anda terkait kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan banyak lagi. Cloud terdistribusi mengatasi inkonsistensi operasional dan manajemen yang dapat terjadi di lingkungan hybrid cloud atau multicloud.

Yang terpenting, cloud terdistribusi menyediakan fondasi ideal untuk komputasi edge—menjalankan server dan aplikasi lebih dekat dengan tempat data dibuat.

Permintaan untuk cloud terdistribusi dan komputasi edge didorong terutama oleh Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), telekomunikasi (telco), dan aplikasi lain yang perlu memproses sejumlah besar data secara real time. Tetapi cloud terdistribusi juga membantu perusahaan mengatasi tantangan dalam mematuhi peraturan privasi di negara atau industri tertentu—dan baru-baru ini, menyediakan layanan TI kepada karyawan dan pengguna yang tersebar di berbagai lokasi akibat pandemi COVID-19.