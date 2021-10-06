Apa itu cloud terdistribusi?

Cloud terdistribusi adalah layanan komputasi cloud publik yang memungkinkan Anda menjalankan infrastruktur cloud publik di beberapa lokasi—pusat data penyedia cloud Anda sendiri, pusat data penyedia cloud lain, pusat data pihak ketiga atau pusat data colocation, dan on-premise—mengelola semuanya dari satu panel kontrol.
Dengan distribusi layanan cloud publik yang ditargetkan dan dikelola secara terpusat ini, bisnis Anda dapat menerapkan dan menjalankan aplikasi atau masing-masing komponen aplikasi di kombinasi lokasi dan lingkungan cloud yang paling memenuhi persyaratan Anda terkait kinerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan banyak lagi. Cloud terdistribusi mengatasi inkonsistensi operasional dan manajemen yang dapat terjadi di lingkungan hybrid cloud atau multicloud.
Yang terpenting, cloud terdistribusi menyediakan fondasi ideal untuk komputasi edge—menjalankan server dan aplikasi lebih dekat dengan tempat data dibuat.
Permintaan untuk cloud terdistribusi dan komputasi edge didorong terutama oleh Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), telekomunikasi (telco), dan aplikasi lain yang perlu memproses sejumlah besar data secara real time. Tetapi cloud terdistribusi juga membantu perusahaan mengatasi tantangan dalam mematuhi peraturan privasi di negara atau industri tertentu—dan baru-baru ini, menyediakan layanan TI kepada karyawan dan pengguna yang tersebar di berbagai lokasi akibat pandemi COVID-19.
Anda mungkin pernah mendengar tentang komputasi terdistribusi, di mana komponen aplikasi tersebar di komputer jaringan yang berbeda, dan berkomunikasi satu sama lain melalui pesan atau API, dengan tujuan meningkatkan kinerja aplikasi secara keseluruhan atau memaksimalkan efisiensi komputasi.
Cloud terdistribusi melangkah lebih jauh dengan mendistribusikan seluruh tumpukan teknologi komputasi penyedia cloud publik ke mana pun pelanggan mungkin membutuhkannya—secara on premises di pusat data pelanggan atau cloud pribadi, atau di luar lokasi di satu atau beberapa pusat data cloud publik yang mungkin atau mungkin bukan milik penyedia cloud.
Akibatnya, cloud terdistribusi memperluas cloud terpusat penyedia dengan infrastruktur microcloud yang terdistribusi secara geografis. Penyedia cloud tetap memiliki kontrol pusat atas operasi, pembaruan, tata kelola, keamanan, dan keandalan semua infrastruktur terdistribusi.
Pelanggan mengakses semuanya—layanan cloud terpusat, dan microcloud di mana pun lokasinya—sebagai satu cloud dan mengelola semuanya dari satu panel kontrol. Dengan cara ini, seperti yang dikatakan analis industri Gartner, posisi cloud terdistribusi dengan hybrid cloud dan hybrid multicloud berubah.
Sekali lagi, komputasi edge mengacu pada menempatkan dan menjalankan beban kerja aplikasi sedekat mungkin dengan tempat data dibuat—misalnya, di tempat pengguna berinteraksi dengan perangkat seperti ponsel atau pemindai kode batang, atau di tempat perangkat IoT seperti kamera keamanan atau sensor mesin mengumpulkan dan menghasilkan data.
Dalam istilah awam, komputasi edge memungkinkan Anda 'membawa perhitungan ke dalam data'—menempatkan komputasi di tempat data dibuat, alih-alih memindahkan data ke pusat data cloud terpusat untuk diproses, lalu kembali ke tempat jawaban dibutuhkan untuk dukungan pengambilan keputusan atau otomatisasi proses. Akibatnya, komputasi edge dipandang makin penting untuk aplikasi yang memproses data bervolume besar dengan kecepatan tinggi atau secara real time, ketika latensi rendah sangat penting.
Anda dapat menerapkan komputasi edge tanpa arsitektur cloud terdistribusi. Tetapi cloud terdistribusi membuat penerapan dan manajemen aplikasi edge jauh lebih mudah. Bayangkan Anda menjalankan beberapa pabrik manufaktur, masing-masing dengan server edge sendiri yang dihosting oleh penyedia layanan cloud yang berbeda, memproses data yang dihasilkan dari ribuan sensor.
Dengan cloud terdistribusi, Anda dapat mengontrol dan mengelola semuanya—seperti menerapkan dan mengelola klaster Kubernetes, membuat pembaruan keamanan, memantau kinerja—dari satu panel kontrol, satu dasbor, dan satu set alat dari satu cloud. Tanpa cloud terdistribusi, tugas dan alat ini mungkin berbeda tergantung lokasi server edge.
Cloud terdistribusi dan komputasi edge mendukung segala hal mulai dari manajemen multicloud yang disederhanakan, peningkatan skalabilitas dan kecepatan pengembangan, hingga penerapan aplikasi dan fungsionalitas dukungan otomatisasi dan keputusan canggih.
IBM Cloud Satellite membantu Anda menerapkan dan menjalankan aplikasi secara konsisten di semua lingkungan on premises, komputasi edge, dan cloud publik dari vendor cloud mana pun. Perangkat lunak ini menstandarkan serangkaian layanan inti Kubernetes, data, AI, dan keamanan untuk dikelola secara terpusat sebagai layanan oleh IBM Cloud, dengan visibilitas penuh di semua lingkungan melalui satu panel terpadu. Hasilnya adalah peningkatan produktivitas pengembang dan kecepatan pengembangan.
Delta Air Lines bermitra dengan IBM untuk mentransformasi operasinya dan memberikan pengalaman baru bagi para pelanggannya melalui migrasi hybrid cloud.
