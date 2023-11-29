Sistem manajemen armada yang cerdas dapat membantu organisasi mencapai tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Misalnya, penyedia armada dapat memainkan peran penting dalam meminimalkan jejak ekonomi organisasi mereka dengan melacak konsumsi bahan bakar dan data diagnostik lainnya. Dengan demikian, mereka juga dapat meningkatkan kinerja armada dengan mencegah kendaraan mogok dan menghindari akuisisi kendaraan yang mahal.

Manajemen armada juga dapat memungkinkan hasil inspeksi kendaraan yang lebih positif. Pemeriksaan kendaraan yang buruk dapat membuat kendaraan tidak dapat beroperasi, bahkan ketika kendaraan tersebut beroperasi penuh. Manajemen armada dapat menyediakan pemeliharaan prediktif atau preventif yang menjaga kendaraan tetap beredar.

Terakhir, dengan menerapkan berbagai solusi manajemen armada, perusahaan dapat meningkatkan pemeliharaan, menghindari pembatalan di menit-menit terakhir, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang mereka layani. Hal ini dapat menghasilkan pelanggan yang lebih puas dan profitabilitas yang lebih besar.