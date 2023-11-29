Apa yang dimaksud dengan manajemen armada?

Kelompok kendaraan yang sedang melaju

Penyusun

Tom Krantz

Staff Writer

IBM Think

Alexandra Jonker

Staff Editor

IBM Think

Apa yang dimaksud dengan manajemen armada?

Manajemen armada mencakup sistem, proses, dan alat yang diperlukan untuk memastikan armada kendaraan bisnis organisasi dipelihara di seluruh siklus prosesnya.

Hal ini juga melibatkan manajemen pengemudi armada, optimalisasi operasi armada, dan peningkatan pemanfaatan aset—semuanya berada di bawah payung manajemen aset perusahaan yang lebih besar.

Armada dapat berkisar dari kendaraan komersial hingga truk barang hingga pesawat terbang, tergantung pada organisasi. Beberapa organisasi dapat membangun armada mereka sendiri sementara yang lain mungkin menyewa perusahaan manajemen armada. Dengan manajemen armada yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan bisnis mereka mematuhi peraturan terbaru.

Desain 3D bola yang menggelinding di lintasan

Berita + Insight AI terbaru  

Temukan insight dan berita yang dikurasi oleh para pakar tentang AI, cloud, dan lainnya di Buletin Think mingguan. 

Apa manfaat manajemen armada?

Sistem manajemen armada yang cerdas dapat membantu organisasi mencapai tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Misalnya, penyedia armada dapat memainkan peran penting dalam meminimalkan jejak ekonomi organisasi mereka dengan melacak konsumsi bahan bakar dan data diagnostik lainnya. Dengan demikian, mereka juga dapat meningkatkan kinerja armada dengan mencegah kendaraan mogok dan menghindari akuisisi kendaraan yang mahal.

Manajemen armada juga dapat memungkinkan hasil inspeksi kendaraan yang lebih positif. Pemeriksaan kendaraan yang buruk dapat membuat kendaraan tidak dapat beroperasi, bahkan ketika kendaraan tersebut beroperasi penuh. Manajemen armada dapat menyediakan pemeliharaan prediktif atau preventif yang menjaga kendaraan tetap beredar.

Terakhir, dengan menerapkan berbagai solusi manajemen armada, perusahaan dapat meningkatkan pemeliharaan, menghindari pembatalan di menit-menit terakhir, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang mereka layani. Hal ini dapat menghasilkan pelanggan yang lebih puas dan profitabilitas yang lebih besar.

Gabungan Para Pakar | 28 Agustus, episode 70

Decoding AI: Rangkuman Berita Mingguan

Bergabunglah dengan panel insinyur, peneliti, pemimpin produk, dan sosok kelas dunia lainnya selagi mereka mengupas tuntas tentang AI untuk menghadirkan berita dan insight terbaru seputar AI.
Simak episode terbaru podcast

Apa yang dilakukan manajer armada?

Manajer armada mengawasi operasi armada sambil menjaga efisiensi armada. Sekilas, hal tersebut mungkin tampak seperti manajemen kinerja aset atau pemeliharaan armada rutin. Namun, tanggung jawab manajer armada mencakup semuanya:

Memperoleh kendaraan

Manajer armada menentukan kapan kendaraan baru dibutuhkan, persyaratan apa yang harus dipenuhi kendaraan, dan apakah kendaraan yang lebih tua perlu diganti.

Memelihara armada

Manajer armada bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan secara preventif untuk menghindari kerusakan, menyeimbangkan biaya pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan, dan menangani perbaikan sehingga armada tetap beroperasi.

Mengelola pengemudi

Manajer armada merekrut pengemudi, mengelola alur kerja mereka, dan berupaya mempertahankan talenta. Mereka juga memastikan keselamatan pengemudi dengan menerapkan pelatihan yang tepat, memantau perilaku pengemudi, dan mengoptimalkan prosedur keselamatan.

Menerapkan program bahan bakar

Manajer armada bertanggung jawab atas manajemen bahan bakar, yang mencakup pemetaan lokasi pengisian bahan bakar yang disukai, menciptakan proses untuk melacak penggunaan bahan bakar, dan menurunkan biaya pengisian bahan bakar untuk seluruh armada kendaraan.

Mematuhi peraturan

Manajer armada mengawasi jam kerja (HOS), perangkat pencatatan elektronik (ELD), dan persyaratan peraturan lainnya untuk memastikan semua pengemudi beroperasi dengan kepatuhan penuh.

Mengurangi biaya operasional

Manajer armada membandingkan biaya armada, mengumpulkan data di lokasi pusat dan melakukan pengoptimalan rute untuk meningkatkan penghematan biaya dan mengurangi waktu henti. Banyak yang memanfaatkan solusi manajemen armada atau perangkat lunak manajemen armada untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas ini.

Apa yang dimaksud dengan perangkat lunak manajemen armada?

Perangkat lunak manajemen armada memberi manajer armada platform logistik real-time yang dapat mengatur segalanya mulai dari pelacakan armada dan manajemen pengemudi hingga prakiraan cuaca dan lalu lintas. Solusi manajemen armada juga dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar, menyediakan metrik kendaraan utama dan data armada, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan pada akhirnya, mengoptimalkan operasi armada.

Meskipun mirip dengan sistem manajemen transportasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola pengiriman masuk dan keluarnya, perangkat lunak manajemen armada berbeda karena lebih kuat dan hanya berfokus pada armada komersial.

Beberapa fitur umum dari perangkat lunak manajemen armada meliputi:

  • Pelacakan kendaraan: GPS dan telematika OEM memberi manajer armada kemampuan melihat armada mereka secara real-time saat kendaraan melaju di jalan. Mereka dapat memantau lokasi kendaraan, menganalisis kinerja pengemudi, dan memitigasi potensi masalah pemeliharaan melalui notifikasi waktu nyata. Kemampuan untuk menentukan kendaraan melalui pelacakan aset adalah fitur penentu dari strategi manajemen aset tetap yang baik.
  • Analisis perilaku mengemudi: Sering kali, sistem pelacakan kendaraan memiliki komponen perilaku mengemudi tambahan yang memberi pengemudi skor atau peringkat. Misalnya, pengereman atau berhenti dalam keadaan diam yang sering dapat berdampak negatif pada skor. Beberapa organisasi juga dapat menggunakan kamera dasbor di kabin kendaraan mereka untuk mengawasi armada komersial mereka.
  • Manajemen bahan bakar: Efisiensi bahan bakar dapat menyebabkan pengurangan biaya yang signifikan. Perangkat lunak manajemen armada memantau biaya bahan bakar dan melacak konsumsi bahan bakar kendaraan. Perangkat ini juga dapat mengotomatiskan proses pengisian ulang bahan bakar untuk menghindari pengisian ulang bahan bakar yang tidak perlu, atau lebih buruk lagi, kehabisan bahan bakar.
  • Perencanaan rute: Manajer armada akan sering merencanakan rute terlebih dahulu untuk efisiensi optimal. Melalui kombinasi pelacakan GPS dan telematika, manajer armada dapat memetakan rute dengan tepat, mengurangi biaya bahan bakar, sekaligus meningkatkan upaya keberlanjutan.
  • Pembaruan perangkat lunak: Munculnya kendaraan listrik berarti operator armada mungkin diharapkan memiliki rencana komprehensif untuk mengelola pembaruan pada sistem operasi kendaraan, termasuk kapan harus memperbarui perangkat lunak dan cara meluncurkan pembaruan.

Di mana harus memulai dengan manajemen armada

Organisasi yang ingin mempertahankan program manajemen armada yang kuat harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

Harga

Strategi manajemen armada yang berorientasi ke depan membutuhkan investasi yang signifikan di awal. Beberapa biaya awal termasuk menambahkan telematika ke kendaraan, membeli atau melisensikan perangkat lunak, dan melatih kembali tenaga kerja.
Kompleksitas armada

Ukuran armada bervariasi dan armada kendaraan dapat berkisar dari e-bike hingga pesawat terbang. Armada besar dengan berbagai macam kendaraan akan membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan, terutama dalam hal pemeliharaan preventif.
Manajemen teknologi

Ketika organisasi bergerak menuju pendekatan manajemen armada yang lebih maju dan dipandu oleh perangkat lunak, mereka harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memperbarui dan mengganti perangkat keras, serta mengelola tumpukan teknologi mereka.
Solusi terkait
Perangkat lunak manajemen aset perusahaan

Maksimalkan hasil pemeliharaan aset Anda dengan memanfaatkan kekuatan dari AI generatif melalui pengambilan keputusan berbasis insight.

 Jelajahi perangkat lunak manajemen aset perusahaan
Perangkat lunak dan solusi manajemen siklus hidup aset (ALM)

Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.

 Jelajahi solusi ALM
Layanan konsultasi operasi

Ubah operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.

         Jelajahi layanan konsultasi operasi
    Ambil langkah selanjutnya

    Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.

         Jelajahi Maximo Application Suite Pesan demo langsung