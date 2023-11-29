Manajemen armada mencakup sistem, proses, dan alat yang diperlukan untuk memastikan armada kendaraan bisnis organisasi dipelihara di seluruh siklus prosesnya.
Hal ini juga melibatkan manajemen pengemudi armada, optimalisasi operasi armada, dan peningkatan pemanfaatan aset—semuanya berada di bawah payung manajemen aset perusahaan yang lebih besar.
Armada dapat berkisar dari kendaraan komersial hingga truk barang hingga pesawat terbang, tergantung pada organisasi. Beberapa organisasi dapat membangun armada mereka sendiri sementara yang lain mungkin menyewa perusahaan manajemen armada. Dengan manajemen armada yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memastikan bisnis mereka mematuhi peraturan terbaru.
Sistem manajemen armada yang cerdas dapat membantu organisasi mencapai tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Misalnya, penyedia armada dapat memainkan peran penting dalam meminimalkan jejak ekonomi organisasi mereka dengan melacak konsumsi bahan bakar dan data diagnostik lainnya. Dengan demikian, mereka juga dapat meningkatkan kinerja armada dengan mencegah kendaraan mogok dan menghindari akuisisi kendaraan yang mahal.
Manajemen armada juga dapat memungkinkan hasil inspeksi kendaraan yang lebih positif. Pemeriksaan kendaraan yang buruk dapat membuat kendaraan tidak dapat beroperasi, bahkan ketika kendaraan tersebut beroperasi penuh. Manajemen armada dapat menyediakan pemeliharaan prediktif atau preventif yang menjaga kendaraan tetap beredar.
Terakhir, dengan menerapkan berbagai solusi manajemen armada, perusahaan dapat meningkatkan pemeliharaan, menghindari pembatalan di menit-menit terakhir, dan meningkatkan jumlah pelanggan yang mereka layani. Hal ini dapat menghasilkan pelanggan yang lebih puas dan profitabilitas yang lebih besar.
Manajer armada mengawasi operasi armada sambil menjaga efisiensi armada. Sekilas, hal tersebut mungkin tampak seperti manajemen kinerja aset atau pemeliharaan armada rutin. Namun, tanggung jawab manajer armada mencakup semuanya:
Manajer armada menentukan kapan kendaraan baru dibutuhkan, persyaratan apa yang harus dipenuhi kendaraan, dan apakah kendaraan yang lebih tua perlu diganti.
Manajer armada bertanggung jawab atas pemeliharaan kendaraan secara preventif untuk menghindari kerusakan, menyeimbangkan biaya pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan, dan menangani perbaikan sehingga armada tetap beroperasi.
Manajer armada merekrut pengemudi, mengelola alur kerja mereka, dan berupaya mempertahankan talenta. Mereka juga memastikan keselamatan pengemudi dengan menerapkan pelatihan yang tepat, memantau perilaku pengemudi, dan mengoptimalkan prosedur keselamatan.
Manajer armada bertanggung jawab atas manajemen bahan bakar, yang mencakup pemetaan lokasi pengisian bahan bakar yang disukai, menciptakan proses untuk melacak penggunaan bahan bakar, dan menurunkan biaya pengisian bahan bakar untuk seluruh armada kendaraan.
Manajer armada mengawasi jam kerja (HOS), perangkat pencatatan elektronik (ELD), dan persyaratan peraturan lainnya untuk memastikan semua pengemudi beroperasi dengan kepatuhan penuh.
Manajer armada membandingkan biaya armada, mengumpulkan data di lokasi pusat dan melakukan pengoptimalan rute untuk meningkatkan penghematan biaya dan mengurangi waktu henti. Banyak yang memanfaatkan solusi manajemen armada atau perangkat lunak manajemen armada untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan tugas ini.
Perangkat lunak manajemen armada memberi manajer armada platform logistik real-time yang dapat mengatur segalanya mulai dari pelacakan armada dan manajemen pengemudi hingga prakiraan cuaca dan lalu lintas. Solusi manajemen armada juga dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar, menyediakan metrik kendaraan utama dan data armada, memastikan kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan pada akhirnya, mengoptimalkan operasi armada.
Meskipun mirip dengan sistem manajemen transportasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola pengiriman masuk dan keluarnya, perangkat lunak manajemen armada berbeda karena lebih kuat dan hanya berfokus pada armada komersial.
Beberapa fitur umum dari perangkat lunak manajemen armada meliputi:
Organisasi yang ingin mempertahankan program manajemen armada yang kuat harus mempertimbangkan hal-hal berikut:
Strategi manajemen armada yang berorientasi ke depan membutuhkan investasi yang signifikan di awal. Beberapa biaya awal termasuk menambahkan telematika ke kendaraan, membeli atau melisensikan perangkat lunak, dan melatih kembali tenaga kerja.
Ukuran armada bervariasi dan armada kendaraan dapat berkisar dari e-bike hingga pesawat terbang. Armada besar dengan berbagai macam kendaraan akan membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan, terutama dalam hal pemeliharaan preventif.
Ketika organisasi bergerak menuju pendekatan manajemen armada yang lebih maju dan dipandu oleh perangkat lunak, mereka harus selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru, memperbarui dan mengganti perangkat keras, serta mengelola tumpukan teknologi mereka.
