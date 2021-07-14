Apa itu manajemen aset tetap?

Manajemen aset tetap bisa jadi rumit, terutama untuk perusahaan global atau perusahaan dengan inventaris besar, seperti bisnis penyewaan mobil atau manufaktur multinasional.

Organisasi dapat menggunakan spreadsheet atau alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk pelacakan aset. Namun, entri data manual rentan terhadap kesalahan. Ini juga bisa menjadi metode yang lambat untuk tetap berada di atas inventaris aset tetap, ketika armada kendaraan dipindahkan antar lokasi atau teknologinya rumit.

Untuk memasukkannya ke dalam perspektif, pertimbangkan skenario ini di mana organisasi Anda memiliki kendaraan. Mungkin Anda memiliki buku catatan di mana Anda melacak kapan masing-masing membutuhkan penggantian oli, bilah wiper baru, atau satu set ban baru. Ketika jumlah kendaraan bertambah, Anda mulai melihat masalah yang mulai muncul. Jika saja Anda memiliki semua data ini terpusat, Anda dapat dengan mudah melacak informasi ini tanpa risiko hilang atau salah tempat. Inilah tujuan yang dilayani oleh sistem manajemen aset.

Perangkat lunak pelacakan aset dan solusi manajemen menawarkan cara yang andal untuk mengawasi aset tetap. Termasuk fitur seperti pelacakan lokasi, pemrosesan perintah kerja, dan jejak audit.

Perangkat lunak manajemen aset

Operasi yang lebih kecil dapat memperoleh manfaat dari sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS). Perangkat lunak otomatisasi membantu penjadwalan, manajemen, dan pelaporan kegiatan pemeliharaan. Fitur-fiturnya meliputi penanganan alur kerja, sumber daya dan perutean, panduan pengoperasian dan perbaikan, serta pelaporan dan audit.

Untuk operasi besar, sistem manajemen aset perusahaan seperti IBM Maximo menyediakan platform pusat untuk mengelola semua aset tetap. Sistem ini mengintegrasikan data aset dari seluruh siklus hidup aset: akuisisi, operasi, pemeliharaan, penyusutan, dan pembaruan atau penggantian.

Dengan pandangan yang lengkap, organisasi mendapatkan insight tentang lingkungan aset mereka yang kompleks. Mereka lebih terinformasi untuk mengelola kesehatan aset. Fitur dan alur kerja membantu mereka mengoptimalkan tugas manajemen dan mengurangi waktu henti. Tim juga memiliki pandangan perusahaan tentang keselamatan dan pengendalian lingkungan, semakin baik untuk mengatasi masalah dan risiko.

IoT dan AI

Internet of Things (IoT) menawarkan insight mendalam dan memungkinkan kontrol aset tetap yang lebih besar. Perangkat lunak IBM Maximo, misalnya, menghubungkan data dari sensor dan perangkat untuk memberikan visibilitas tepat waktu ke dalam kesehatan dan kinerja aset. Ini meningkatkan manajemen aset dengan menganalisis status, menilai nilai dan risiko, dan mengantisipasi kegagalan.

AI menggunakan machine learning untuk mengukur status aset dan memungkinkan pemeliharaan prediktif. Teknologi ini mengumpulkan data aset (dari sensor, telemetri, perintah kerja, bahkan peristiwa cuaca) dan menggunakan algoritme untuk melihat pola atau tren serta mengembangkan model forecasting. Informasi tersebut, ditambah dengan penilaian prediktif, memungkinkan sistem untuk meresepkan taktik atau strategi preemptive.

EAM Seluler

Menghubungkan teknisi garis depan pemeliharaan dan perbaikan dengan sistem EAM Anda dan para pakar melalui perangkat seluler menjadi sangat penting agar mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan aman, serta membuat mereka lebih produktif. IBM Maximo Mobile dirancang untuk mengubah peran pekerjaan teknisi lapangan, memberikan data kinerja dan operasi aset yang mendekati waktu nyata serta instruksi pemeliharaan langkah demi langkah di mana pun mereka berada. Kombinasi yang kuat antara AI, alur kerja cerdas, bantuan manusia dari jarak jauh, dan akses ke data aset memungkinkan Maximo Mobile untuk menempatkan digital yang setara dengan pengalaman industri selama puluhan tahun ke dalam tangan teknisi.