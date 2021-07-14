Apa itu manajemen aset tetap?

Manajemen aset tetap adalah proses pelacakan, pemantauan, dan pemeliharaan aset fisik dan peralatan organisasi.
Organisasi sering menggunakan barcode, kode QR, atau RFID untuk membantu melacak aset mereka karena mudah dipindai dan digunakan dengan perangkat seluler. Jenis aset termasuk kendaraan, komputer, furnitur dan mesin.
Dengan menggunakan sistem manajemen aset, organisasi dapat:
Manajemen aset tetap memungkinkan organisasi untuk memantau peralatan dan kendaraan, menilai kondisinya, dan menjaganya agar tetap berfungsi dengan baik. Dengan cara ini, mereka meminimalkan hilangnya inventaris, kegagalan peralatan, dan waktu henti, dan meningkatkan nilai seumur hidup aset.
Pelajari bagaimana perangkat deteksi generasi berikutnya mengubah layanan manajemen aset dari rezim pemeliharaan rutin menjadi proses prediktif yang didukung oleh AI.
Aset tetap seperti server, truk pengangkut, dan lift membutuhkan investasi modal yang besar. Mereka mungkin terdiri dari sebagian besar kekayaan bersih perusahaan. Dalam beberapa bisnis, sebanyak 40 persen investasi digunakan untuk membeli peralatan dan kendaraan.
Semakin baik dan efektif sebuah perusahaan mengelola asetnya, semakin besar pula prospek untuk memaksimalkan nilai dari investasi tersebut. Tanpa sistem manajemen aset tetap, organisasi mungkin mengalami:
Untuk perusahaan dengan inventaris besar, hasilnya dapat berubah menjadi jutaan dolar dalam bentuk hilangnya produktivitas, perbaikan, penggantian, atau denda. Selain biaya langsung, peralatan di bawah standar dapat berdampak pada kualitas layanan atau produk organisasi, yang pada gilirannya, mempengaruhi kepuasan pelanggan dan reputasi bisnis.
Menurut standar internasional ISO 55000, manajemen aset harus memaksimalkan nilai uang. Idealnya, manajemen aset tetap meningkatkan kualitas dan masa manfaat peralatan serta memastikan pengembalian investasi terbaik.
Manajemen aset tetap bisa jadi rumit, terutama untuk perusahaan global atau perusahaan dengan inventaris besar, seperti bisnis penyewaan mobil atau manufaktur multinasional.
Organisasi dapat menggunakan spreadsheet atau alat perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) untuk pelacakan aset. Namun, entri data manual rentan terhadap kesalahan. Ini juga bisa menjadi metode yang lambat untuk tetap berada di atas inventaris aset tetap, ketika armada kendaraan dipindahkan antar lokasi atau teknologinya rumit.
Untuk memasukkannya ke dalam perspektif, pertimbangkan skenario ini di mana organisasi Anda memiliki kendaraan. Mungkin Anda memiliki buku catatan di mana Anda melacak kapan masing-masing membutuhkan penggantian oli, bilah wiper baru, atau satu set ban baru. Ketika jumlah kendaraan bertambah, Anda mulai melihat masalah yang mulai muncul. Jika saja Anda memiliki semua data ini terpusat, Anda dapat dengan mudah melacak informasi ini tanpa risiko hilang atau salah tempat. Inilah tujuan yang dilayani oleh sistem manajemen aset.
Perangkat lunak pelacakan aset dan solusi manajemen menawarkan cara yang andal untuk mengawasi aset tetap. Termasuk fitur seperti pelacakan lokasi, pemrosesan perintah kerja, dan jejak audit.
Perangkat lunak manajemen aset
Operasi yang lebih kecil dapat memperoleh manfaat dari sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS). Perangkat lunak otomatisasi membantu penjadwalan, manajemen, dan pelaporan kegiatan pemeliharaan. Fitur-fiturnya meliputi penanganan alur kerja, sumber daya dan perutean, panduan pengoperasian dan perbaikan, serta pelaporan dan audit.
Untuk operasi besar, sistem manajemen aset perusahaan seperti IBM Maximo menyediakan platform pusat untuk mengelola semua aset tetap. Sistem ini mengintegrasikan data aset dari seluruh siklus hidup aset: akuisisi, operasi, pemeliharaan, penyusutan, dan pembaruan atau penggantian.
Dengan pandangan yang lengkap, organisasi mendapatkan insight tentang lingkungan aset mereka yang kompleks. Mereka lebih terinformasi untuk mengelola kesehatan aset. Fitur dan alur kerja membantu mereka mengoptimalkan tugas manajemen dan mengurangi waktu henti. Tim juga memiliki pandangan perusahaan tentang keselamatan dan pengendalian lingkungan, semakin baik untuk mengatasi masalah dan risiko.
IoT dan AI
Internet of Things (IoT) menawarkan insight mendalam dan memungkinkan kontrol aset tetap yang lebih besar. Perangkat lunak IBM Maximo, misalnya, menghubungkan data dari sensor dan perangkat untuk memberikan visibilitas tepat waktu ke dalam kesehatan dan kinerja aset. Ini meningkatkan manajemen aset dengan menganalisis status, menilai nilai dan risiko, dan mengantisipasi kegagalan.
AI menggunakan machine learning untuk mengukur status aset dan memungkinkan pemeliharaan prediktif. Teknologi ini mengumpulkan data aset (dari sensor, telemetri, perintah kerja, bahkan peristiwa cuaca) dan menggunakan algoritme untuk melihat pola atau tren serta mengembangkan model forecasting. Informasi tersebut, ditambah dengan penilaian prediktif, memungkinkan sistem untuk meresepkan taktik atau strategi preemptive.
EAM Seluler
Menghubungkan teknisi garis depan pemeliharaan dan perbaikan dengan sistem EAM Anda dan para pakar melalui perangkat seluler menjadi sangat penting agar mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan aman, serta membuat mereka lebih produktif. IBM Maximo Mobile dirancang untuk mengubah peran pekerjaan teknisi lapangan, memberikan data kinerja dan operasi aset yang mendekati waktu nyata serta instruksi pemeliharaan langkah demi langkah di mana pun mereka berada. Kombinasi yang kuat antara AI, alur kerja cerdas, bantuan manusia dari jarak jauh, dan akses ke data aset memungkinkan Maximo Mobile untuk menempatkan digital yang setara dengan pengalaman industri selama puluhan tahun ke dalam tangan teknisi.
Buka potensi optimal aset perusahaan Anda dengan IBM® Maximo Application Suite untuk menyatukan sistem pemeliharaan, inspeksi, dan keandalan ke dalam satu platform. Platform ini merupakan solusi berbasis cloud terintegrasi yang memanfaatkan kehebatan AI, IoT, dan analitik tingkat lanjut untuk memaksimalkan kinerja aset, memperpanjang siklus hidup aset, meminimalkan biaya operasional, dan mengurangi waktu henti.