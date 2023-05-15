Sistem manajemen transportasi mencakup beberapa manfaat yang dapat membantu semua jenis organisasi di seluruh rantai pasokan untuk berkolaborasi dan mengelola proses mereka dengan lebih baik.



Penghematan biaya: Dengan mengoptimalkan rute dan tujuan pengiriman, perusahaan dapat mengurangi biaya dan mendorong efisiensi. Bisnis mencurahkan sejumlah besar tenaga kerja manual untuk memelihara dan memperbarui jaringan spreadsheet yang kompleks. Perangkat lunak TMS membantu mengelola kerumitan ini dengan memusatkan informasi ini dalam satu alat.



Selanjutnya, ini mengurangi biaya tenaga kerja jangka panjang, membebaskan karyawan untuk bekerja pada masalah tingkat yang lebih tinggi. Beberapa pengirim membutuhkan pengiriman kurang dari muatan truk (LTL), di mana apa yang mereka kirimkan digabungkan dalam satu truk dengan barang dari pengirim lain.



Mampu melacak pengiriman mereka di antara barang lainnya adalah penting. Dengan mengotomatiskan pembuatan dan analisis data internal dan eksternal, organisasi pengiriman dapat menghasilkan wawasan baru untuk membantu mereka meningkatkan profitabilitas dan meningkatkan efisiensi, seperti pembuatan faktur dan bongkar muat barang yang lebih cepat.



Peningkatan kolaborasi: Pengiriman pada rantai pasokan global membutuhkan kolaborasi yang signifikan di antara jaringan transportasi - antara pengirim, perantara pengiriman, penyedia layanan pengiriman, dan entitas lainnya. Dengan menyelaraskan semua pada satu perangkat lunak berbasis cloud, beberapa organisasi dapat memiliki pandangan holistik tentang seluruh rantai pasokan.



Perkiraan yang ditingkatkan: Pengiriman pada rantai pasokan global memerlukan proyeksi yang akurat (tautan berada di luar ibm.com) untuk merencanakan pemuatan, pengambilan, dan perutean pengiriman.1 Jenis visibilitas ke dalam rantai pasokan ini memungkinkan organisasi untuk merencanakan dan mengoptimalkan efisiensi untuk diri mereka sendiri dan klien mereka. Dengan melacak pengiriman pada jadwal yang berbeda-beda, organisasi memiliki pandangan yang lebih baik secara keseluruhan terhadap bisnis mereka.



Meningkatkan kepuasan pelanggan: Di setiap langkah rantai pasokan, ada serah terima dari penyedia bahan baku ke produsen ke pengirim ke pengecer dan pengecer ke pelanggan. Kepuasan mereka dan kepuasan pelanggan mereka bergantung pada pengiriman yang tepat waktu atau pemberitahuan keterlambatan sehingga mereka dapat membuat rencana alternatif. Menggunakan TMS untuk melacak pergerakan dan memberi tahu semua peserta jika ada penundaan (atau jika ada sesuatu yang akan dikirimkan sebelum tanggal dan waktu yang diperkirakan) membuat semua orang senang.



Dokumentasi yang lebih baik: Dengan mengotomatiskan proses pengiriman barang, TMS meningkatkan dokumentasi dalam beberapa cara; ini termasuk menstandarkan semua dokumen untuk kepatuhan, membuat rantai lacak balak digital, memungkinkan pembaruan pengiriman secara real-time, dan membuat arsip dokumen secara otomatis.



Tender otomatis: Tender adalah proses di mana pengirim dapat meminta beberapa penawaran dari operator untuk kebutuhan pengiriman yang mereka miliki. TMS dapat mengatur semua informasi yang dimiliki pengirim tentang ekspedisi potensial, dapat menghubungi mereka secara otomatis (tautan berada di luar ibm.com) dengan informasi dan persyaratan utama, dan menerima penawaran, menghemat biaya, dan mengurangi pekerjaan manual yang tidak perlu.2



Mobilitas: Meskipun banyak organisasi terutama akan menjalankan TMS mereka dan mengelola alur kerja mereka di komputer desktop, memiliki aplikasi seluler sangat penting untuk bisnis tangkas yang memiliki pekerja yang terus-menerus bepergian.