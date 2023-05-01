Pemeliharaan armada adalah deskripsi keseluruhan tentang bagaimana organisasi menangani waktu aktif kendaraan. Manajemen pemeliharaan armada adalah proses di mana manajer armada memastikan ketersediaan armada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas, seperti mengangkut peralatan, bahan baku, produk jadi, atau orang.

Organisasi yang bergantung pada armada membutuhkan pandangan makro dan mikro dari status setiap kendaraan. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan layanan mereka secara akurat berdasarkan kendaraan mana yang masih beroperasi, yang memerlukan perbaikan segera, dan mana yang perlu diganti.

Semakin banyak perusahaan yang memilih untuk menjalankan armada mereka dengan perangkat lunak pemeliharaan armada real-time, seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi. Perangkat lunak ini dapat mengotomatiskan tampilan 10.000 kaki dan sangat terperinci tentang ketersediaan armada mereka setiap saat, menjaga fokus yang jelas pada layanan pemeliharaan dan biaya operasional.

Program manajemen pemeliharaan armada yang komprehensif melengkapi organisasi dengan alat untuk memenuhi persyaratan peraturan, memperpanjang umur aset kendaraan otomotif melalui pemeliharaan preventif, memantau status peralatan, dan memperluas suku cadang dan manajemen inventaris.