Pemeliharaan armada adalah cara operator armada dan organisasi lain memastikan kendaraan yang mereka andalkan untuk mengirimkan produk dan layanan tersedia dan beroperasi. Pemeliharaan armada yang baik seringkali membutuhkan proses manajemen pemeliharaan armada yang komprehensif untuk memaksimalkan operasi.
Pemeliharaan armada adalah deskripsi keseluruhan tentang bagaimana organisasi menangani waktu aktif kendaraan. Manajemen pemeliharaan armada adalah proses di mana manajer armada memastikan ketersediaan armada mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas, seperti mengangkut peralatan, bahan baku, produk jadi, atau orang.
Organisasi yang bergantung pada armada membutuhkan pandangan makro dan mikro dari status setiap kendaraan. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan layanan mereka secara akurat berdasarkan kendaraan mana yang masih beroperasi, yang memerlukan perbaikan segera, dan mana yang perlu diganti.
Semakin banyak perusahaan yang memilih untuk menjalankan armada mereka dengan perangkat lunak pemeliharaan armada real-time, seperti sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi. Perangkat lunak ini dapat mengotomatiskan tampilan 10.000 kaki dan sangat terperinci tentang ketersediaan armada mereka setiap saat, menjaga fokus yang jelas pada layanan pemeliharaan dan biaya operasional.
Program manajemen pemeliharaan armada yang komprehensif melengkapi organisasi dengan alat untuk memenuhi persyaratan peraturan, memperpanjang umur aset kendaraan otomotif melalui pemeliharaan preventif, memantau status peralatan, dan memperluas suku cadang dan manajemen inventaris.
Kendaraan komersial mulai dari mobil hingga kapal memerlukan pemeliharaan rutin, yang harus dipantau oleh organisasi. Meskipun perawatan kendaraan mungkin bervariasi tergantung pada jenis kendaraan, semua hal di bawah ini mendapat manfaat dari partisipasi dalam program manajemen pemeliharaan armada.
Mengetahui bagaimana kinerja pesawat adalah hal yang sangat penting dalam sebuah industri di mana kesalahan sekecil apa pun dapat berakibat fatal. Industri pesawat telah memelopori banyak kemajuan dalam manajemen pemeliharaan aset, dan hingga kini tetap penting untuk menggunakan proses-proses tersebut demi menjaga pesawat tetap aman dan siap digunakan.
Rantai pasokan global bergantung pada keandalan dan waktu aktif mesin perdagangan penting ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat bagaimana kurangnya ketersediaan kendaraan pengiriman dapat berdampak buruk pada ekonomi global secara keseluruhan.
Baik truk jarak pendek maupun jarak jauh mengalami penyusutan dan keausan lainnya yang harus dipantau oleh operator armada.
Warga negara menilai pejabat yang mereka pilih berdasarkan keandalan transportasi umum mereka, sehingga pemerintah harus memiliki pandangan menyeluruh tentang kondisi dan ketersediaan bus, kereta api, dan kendaraan transportasi lainnya.
Munculnya layanan pengiriman barang dan produk secara real-time dan peningkatan pengiriman akibat pandemi telah meningkatkan ketergantungan perusahaan pada sepeda motor dan sepeda listrik.
Mobil adalah kendaraan pengiriman yang berharga bagi berbagai jenis perusahaan dan dapat berjalan tanpa masalah selama bertahun-tahun jika perawatannya ditangani dengan benar.
Saat ini, perangkat lunak dan metrik manajemen armada canggih telah secara signifikan menyederhanakan manajemen pemeliharaan armada. Perangkat lunak yang tepat merampingkan alur kerja dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi canggih lainnya untuk menilai keadaan kendaraan armada apa pun dengan lebih baik dan memastikan waktu aktif paling banyak untuk kendaraan tertentu.
Metode manajemen inventaris yang membagi jumlah item atau aset yang dihitung setiap hari sehingga semua item dapat dihitung dengan tenggat waktu yang diidentifikasi (misalnya, sepuluh item sehari dari daftar 500 item selama 50 hari). Hal ini memungkinkan organisasi untuk mempertahankan pandangan yang komprehensif terhadap semua komponen yang penting bagi kendaraan tertentu tanpa melakukan inspeksi mingguan yang mahal untuk setiap aset tertentu
Perangkat lunak manajemen armada yang tepat mengotomatiskan konsumsi bahan bakar kendaraan armada sambil menilai penyimpanan bahan bakar yang ada sehingga membatasi pengisian bahan bakar yang tidak perlu dan menghindari kemungkinan kendaraan kehabisan bahan bakar.
Alat bantu keuangan ini membantu perusahaan memahami biaya pokok suatu barang, mulai dari pembelian awal dan pemeliharaan hingga pensiun.
Tampilan 360° dari seluruh armada Anda membantu Anda memahami kendaraan yang ada, statusnya saat ini, dan kendaraan mana yang keluar untuk pengiriman atau servis sehingga Anda dapat membuat persetujuan yang tepat.
Organisasi harus memiliki pandangan yang lengkap tentang jadwal pemeliharaan preventif, yang mencakup tugas pemeliharaan yang diminta, oleh siapa dan kapan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menilai dengan lebih baik berapa banyak kendaraan yang akan beroperasi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kendaraan yang sedang beroperasi. Ini juga menciptakan peluang yang lebih baik untuk mengelola sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk memperbaiki armada. Aplikasi ini juga dapat melacak hal-hal kecil, namun penting seperti penggantian oli dan perbaikan kecil untuk menjaga kendaraan armada tetap berjalan dengan lancar.
Penyedia armada harus memiliki informasi real-time tentang di mana kendaraan mereka berada di jalan. Pelacakan armada menggunakan telematika untuk memungkinkan operator armada melacak lokasi, status, dan aktivitas armada kendaraan. Hal ini sering kali dicapai melalui perangkat pelacakan GPS yang dipasang di setiap kendaraan yang mengirimkan data ke perangkat lunak terpusat.
Munculnya kendaraan elektronik berarti bahwa operator armada perlu memiliki rencana yang komprehensif untuk mengelola pembaruan sistem operasi kendaraan. Hal ini termasuk memutuskan kapan mereka harus memperbarui perangkat lunak mereka dan bagaimana mereka harus meluncurkannya, apakah sekaligus atau dengan pengujian beta dengan beberapa kendaraan untuk menghindari penghentian terkait bug.
Manajer armada dan operator membutuhkan pandangan holistik yang hemat biaya tentang ketersediaan armada mereka untuk menyelesaikan tugas. Dalam rantai pasokan global saat ini, manajer armada membutuhkan ketepatan mutlak dalam mengetahui berapa banyak truk dan kendaraan yang tersedia. Program pemeliharaan armada yang solid memastikan ketersediaan semua jenis kendaraan.
Memiliki kendali atas armada akan menjadi semakin penting karena semakin banyak perusahaan yang beralih ke kendaraan elektronik dan membutuhkan analisis real-time yang lebih spesifik tentang kinerja kendaraan mereka dan pembaruan apa yang diperlukan agar dapat berfungsi seperti yang diharapkan.
Manajemen pemeliharaan armada tingkat lanjut memberikan beberapa manfaat utama bagi operator armada dan organisasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan mereka yang menggunakan proses yang lebih sederhana atau manual.
Inspeksi kendaraan yang buruk dapat mengkandangkan kendaraan, bahkan jika mereka 'berfungsi' dengan baik. Tidak ada keuntungan bisnis dari mengeluarkan kendaraan armada dari peredaran karena gagal inspeksi. Manajemen armada yang sangat baik menyediakan pemeliharaan prediktif atau preventif.
Dengan melacak konsumsi bahan bakar dan data diagnostik lainnya, penyedia armada dapat melakukan perubahan untuk meminimalkan jejak ekonomi mereka dan mencegah aset armada rusak, sehingga tidak perlu membeli peralatan armada baru atau kendaraan baru lebih awal dari yang diperlukan.
Mengetahui kendaraan mana dalam armada yang memerlukan pemeliharaan rutin dan kapan, memungkinkan perusahaan mengelola seluruh operasi, dari perkiraan waktu pengiriman hingga persediaan yang diharapkan tersedia, dan memungkinkan lembaga pemerintah untuk memberi informasi yang lebih baik kepada warganya tentang ketersediaan layanan. Dengan menerapkan solusi manajemen pemeliharaan armada, perusahaan meningkatkan pemeliharaan, yang membantu menghindari pembatalan yang mahal dan meningkatkan jumlah orang yang dapat mereka layani, yang pada akhirnya menciptakan kelompok pelanggan yang lebih besar yang puas.
Organisasi dengan ukuran armada besar dan perusahaan yang memasok kendaraan armada kemungkinan perlu memiliki inventaris lengkap suku cadang pengganti, sehingga mereka dapat dengan cepat mengatasi masalah apa pun dengan kendaraan tertentu.
Layanan armada yang berjalan optimal dengan lebih banyak kendaraan yang beroperasi dan lebih sedikit kerusakan atau waktu henti berarti lebih banyak pengiriman tepat waktu dan layanan yang diberikan, yang mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Operasi armada yang berjalan lancar akan meningkatkan waktu aktif kendaraan, sehingga memperpanjang umur aset. Dengan mengurangi kebutuhan pemeliharaan sebelum benar-benar diperlukan, perusahaan mengurangi biaya perbaikan keseluruhan dan menekan biaya pemeliharaan seluruh armada.
Sementara sisi positif dari sistem manajemen pemeliharaan armada secara signifikan lebih besar daripada negatifnya, ada beberapa masalah yang harus dipertimbangkan oleh organisasi mana pun jika ingin mengadopsinya.
Membangun proses manajemen pemeliharaan armada yang modern akan membutuhkan beberapa biaya di muka yang tinggi, termasuk menambahkan telematika ke kendaraan, membeli atau melisensikan perangkat lunak, dan melatih ulang tenaga kerja atau perlu merekrut talenta baru. Seperti proses pemeliharaan berbasis perangkat lunak canggih lainnya, organisasi dapat berharap untuk menutupi biaya di muka dengan cepat berdasarkan pada pemeliharaan yang tidak perlu, waktu aktif yang lebih tinggi, dan manfaat lain dari memiliki pandangan yang komprehensif tentang armada mereka.
Ini tergantung pada seberapa beragam armada organisasi. Untuk armada besar dengan berbagai macam kendaraan, perlu ada pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan. Namun, tetap benar bahwa organisasi dengan armada kendaraan yang paling beragam akan mendapatkan manfaat paling besar dari manajemen pemeliharaan armada.
Pekerja armada, terutama mereka yang telah mempertahankan sistem tertentu selama bertahun-tahun atau puluhan tahun, mungkin enggan mempelajari pendekatan baru. Para eksekutif wajib berinvestasi dalam pelatihan peningkatan keterampilan dan dengan susah payah menjelaskan manfaat sistem baru ini untuk memenangkan hati para pelanggan baru.
Begitu sebuah organisasi mulai bertransformasi menuju pendekatan manajemen pemeliharaan armada yang lebih canggih dan dipandu oleh perangkat lunak, organisasi tersebut kemungkinan besar perlu mengikuti perkembangan teknologi baru, memperbarui dan mengganti perangkat keras, serta mengelola tumpukan teknologinya. Tetapi setiap pembaruan baru akan membuat seluruh proses berjalan lebih efektif, sehingga menghasilkan lebih banyak penghematan biaya dan, pada akhirnya, keuntungan.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Pelajari bagaimana organisasi Anda dapat mencapai nilai yang signifikan dengan menggunakan IBM Maximo untuk mengelola asetnya.
Tingkatkan waktu aktif, lejitkan produktivitas, tekan biaya pemeliharaan, dan bangun operasi yang lebih tangguh dengan solusi manajemen aset terpadu IBM.
Ketahui bagaimana Sund & Bælt menggunakan perangkat lunak Maximo IBM untuk memantau dan mengelola infrastruktur pentingnya.
Pelajari bagaimana VPI terus maju di jalur menuju net zero dengan perangkat lunak IBM Maximo.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.