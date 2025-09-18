Que les services d’IA soient des outils propriétaires construits en interne, ou déployés en tant que modèles tiers accessibles dans le cloud, les passerelles fournissent une couche unifiée et légère qui relie les applications et les modèles d’IA, et applique des politiques de gouvernance et de sécurité de manière cohérente sur tous les outils d’IA présents dans l’écosystème.

Alors que les passerelles d’API (interfaces de programmation d’application) traditionnelles permettent l’échange de données entre les clients et les services back-end, les passerelles d’IA sont conçues pour relever les défis liés aux workloads d’IA. Elles étendent les capacités des passerelles d’API pour inclure l’intégration et l’accès multi-modèles, le routage intelligent des workloads d’IA, l’équilibrage de charge dynamique, le suivi de la consommation de tokens et la limitation du débit, l’application des politiques de sécurité, et plus encore.

Les workloads d’IA d’enterprise peuvent, par exemple, exiger une infrastructure d’IA complexe, capable de prendre en charge les charges de calcul massives, en particulier pour l’apprentissage profond et l’entraînement des grands modèles. Les systèmes d’entreprise existants peuvent peiner à fournir la bande passante élevée et l’accès à faible latence dont les entreprises ont besoin pour gérer des modèles d’IA à l’échelle.

Les passerelles d’IA aident les équipes de développement à gérer plus facilement les architectures complexes pilotées par l’IA. Elles fournissent un point d’entrée unifié pour les interactions avec les modèles d’IA et s’appuient sur des API alimentées par l’IA pour orchestrer le flux de données, d’instructions et de politiques entre les applications et les systèmes d’IA. Cette fonctionnalité permet aux équipes de contrôler l’utilisation et l’accès aux différents modèles et workflows d’IA à partir d’une seule interface.

Ainsi, les passerelles d’IA contribuent à rationaliser l’accès aux écosystèmes de modèles d’IA. Elles permettent de réduire les frictions lors de l’intégration des modèles et de créer une structure de gouvernance centralisée pour faciliter l’adoption de l’IA à l’échelle de l’entreprise.