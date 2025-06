Was ist eine Workflow-Engine?

APIs erleichtern die Kommunikation zwischen Services und über Workflows hinweg. Workflow-Engines verwenden häufig REST APIs, die flexibel und leichtgewichtig sind und die Integration von Komponenten in Microservices-Architekturen vereinfachen können. Mithilfe von APIs können Workflow-Engines nahtlos in bestehende Cloud-Services und -Plattformen integriert werden, was die Einführung der Engine vereinfacht und Entwickler dabei unterstützt, neue Workflows schneller bereitzustellen.