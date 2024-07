Die Vertriebsabteilung ist einer der am stärksten unter Druck stehenden, schnelllebigsten Bereiche Ihres Unternehmens. Vertriebsexperten müssen sich mit wiederkehrenden Verwaltungsaufgaben herumschlagen, die zwar notwendig sind, aber auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Außerdem haben sie oft keinen einfachen Zugang zu genauen datengestützten Erkenntnissen für die Entwicklung einer gezielten Vertriebsstrategie. Was wäre, wenn Ihr Vertriebsteam die Möglichkeit hätte, solche Verwaltungsaufgaben mühelos zu delegieren und nahtlos auf Informationen und Erkenntnisse zuzugreifen, indem es einfach mit einer einzigen, integrierten Anwendung chattet? Von der Automatisierung der Lead-Qualifizierung bis hin zur Verbesserung der Interaktion mit potenziellen und bestehenden Kunden kann IBM watsonx Orchestrate dabei helfen, die Produktivität von Vertriebsmitarbeitern in jeder Phase des Verkaufszyklus zu steigern.