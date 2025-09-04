8 Minuten
Künstliche Intelligenz am Netzwerkrand (Edge-KI) und künstliche Intelligenz in der Cloud (Cloud-KI) sind zwei Arten von KI-Bereitstellungen, die für die Entwicklung der meisten modernen KI-Anwendungen entscheidend geworden sind.
Es gibt zwar Ähnlichkeiten, aber auch entscheidende Unterschiede, die Sie bei der Bewertung für geschäftliche Zwecke berücksichtigen sollten.
Edge-KI bezieht sich auf den Prozess der Verwendung von KI-Algorithmen und KI-Modellen auf Edge- oder Internet der Dinge (IoT)-Geräten wie Smartphones, Thermostaten und Wearable Zustandsmonitoren. Die Bezeichnung Edge-KI leitet sich ab von Edge Computing, einer Art der verteilten Datenverarbeitung, die Anwendungen näher an die Datenquellen bringt.
Cloud-KI hingegen ist eine Art von KI, die auf Cloud Computing– den On-Demand-Zugriff auf virtuelle Rechenressourcen über das Internet angewiesen ist, um zu funktionieren.
Beide Arten unterstützen zwar fortgeschrittene Datenverarbeitung und Analyse, unterscheiden sich jedoch darin, wie sie KI-Modelle ausführen und wo sie Daten speichern und verarbeiten, was ihnen unterschiedliche Anwendungen und Nutzen bietet.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Edge-KI ist eine Art von KI, die KI-Algorithmen auf Geräten am „Edge“ eines Netzwerks bereitstellt, d. h. in der Nähe der Grenze zur realen Welt, wo die Verbindung verloren geht. Zu diesen Geräten, allgemein als Edge- oder Internet der Dinge (IoT) -Geräte bezeichnet, gehören Smartwatches, Smartphones, Industriesensoren und tragbare Gesundheitsmonitore.
Edge AI verwendet bestimmte Arten von Algorithmen, um Daten näher an ihrer Quelle zu verarbeiten, anstatt sie zuerst in die KI-Cloud zu verschieben. Es ermöglicht somit die Entscheidungsfindung in Echtzeit – eine wichtige Funktion der Geräte, die es betreibt.
Edge-KI wird auch als Möglichkeit zur Optimierung von Workflows in komplexen Branchen wie der Fertigung und dem Lieferkettenmanagement immer beliebter. Auf diese Weise können Unternehmen den Datenverkehr und die Latenz in ihren Netzwerken reduzieren.
Im Gegensatz zu anderen Arten von KI können Edge-KI-Geräte offline funktionieren, was sie ideal für Anwendungen macht, die nicht auf eine ständige Internetverbindung angewiesen sind.
Cloud-KI bezieht sich auf eine Art von KI, die für die Datenverarbeitung und -analyse auf eine Cloud-Infrastruktur angewiesen ist. Bei Cloud-KI werden Daten an ihrer Quelle erfasst und über eine Internetverbindung in die Cloud verschoben. Dort kann auf virtuelle Rechenressourcen zugegriffen werden, die für die Datenverarbeitung, Datenanalyse und Datenspeicher verbunden sind.
Obwohl sie älter ist und nicht als so fortschrittlich wie Edge-KI gilt, hat Cloud-KI dennoch viele Anwendungen für moderne Unternehmen. Es hilft Entwicklern bei der Bereitstellung von KI-Anwendungen, die zu komplex und rechenintensiv sind, um am Edge bereitgestellt zu werden. Beispiele hierfür sind das Training von Deep Learning -Modellen (DL) und bestimmte Arten der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) für Trendanalysen und prädiktive Analysen.
Sowohl Edge- als auch Cloud-KI-Modelle werden durch maschinelles Lernen (ML) trainiert, einen Zweig der KI, der zum Rückgrat der meisten modernen KI-Systeme geworden ist.
Während der Zweck von Edge- und Cloud-KI darin besteht, Daten für leistungsstarke KI-Anwendungen zu verarbeiten und zu analysieren, erfüllen sie diese Aufgaben auf unterschiedliche Weise: Edge-KI verarbeitet Daten lokal auf kleinen Geräten, während cloudbasierte KI die Rechenleistung der Cloud nutzt. Hier ist ein genauerer Blick auf die einzelnen Methoden.
Edge-KI verwendet KI-Modelle, die darauf trainiert wurden, Objekte mithilfe von Neural Networks und Deep Learning zu identifizieren. Während Edge-KI selbst auf Geräten bereitgestellt wird, hängen die Trainingsprozesse zur Erstellung ihrer Modelle von einer zentralisierten Cloud-Infrastruktur ab. Rechenzentren sind für die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen erforderlich, die für Schulungszwecke unerlässlich sind.
Nachdem die Edge-KI-Modelle bereitgestellt wurden, „lernen“ sie im Laufe der Zeit und verbessern schrittweise ihre Fähigkeiten. Sie tun dies so lange, bis sie Daten erkennen, die sie nicht lokal verarbeiten können, und sie stattdessen in die Cloud verschieben können. Durch diese Methode des Feedbacks wird das ursprüngliche Edge-KI-Modell, das bereitgestellt wurde, schließlich durch ein neues KI-Modell ersetzt, das im Laufe der Zeit in der Cloud trainiert wurde.
Im Gegensatz zu Edge-KI ist Cloud-KI für ihre Funktionalität auf die enorme Rechenleistung und Speicher der Cloud-Infrastruktur angewiesen. In der Regel werden diese Services von großen, globalen Cloud-Service-Providern (CSPs) wie Amazon (AWS), Google und Microsoft bereitgestellt.
Dieser Ansatz macht Cloud-KI zu einer besseren Wahl als Edge-KI für rechenintensive Aufgaben wie Big-Data-Analysen, High-Performance-Computing (HPC) und das Training von Foundation Models für fortschrittliche KI-Anwendungen wie Computer Vision und NLP.
Durch die Integration von KI-Systemen sowohl in Public- als auch in Private-Cloud-Plattformen unterstützt Cloud-KI Unternehmen bei der Bereitstellung fortschrittlicher KI-Anwendungen auf Unternehmensebene. DDiese Applikationen dienen verschiedenen Zwecken, wie der Optimierung von Geschäftsprozessen, der Generierung von Erkenntnissen und dem Einsatz von Chatbots im Kundenservice.
Es gibt wichtige Unterschiede zwischen Edge und Cloud-KI, wodurch sich beide für verschiedene Anwendungsfälle besser eignen.
Cloud-KI kann die Leistung virtueller Rechenressourcen wie Hauptprozessoren (CPUs), Grafikprozessoren (GPUs) und Rechenzentren über das Internet nutzen. Diese Fähigkeit bedeutet, dass Cloud-KI größere Rechenfunktionen bietet als Edge. Edge-KI basiert ausschließlich auf der Rechenleistung von Ressourcen, die auf Edge- oder IoT-Geräten passen.
Edge-KI reduziert die Latenz erheblich, die Zeit und die Ressourcen, die für die Datenübertragung erforderlich sind, indem Daten lokal anstatt in einem Rechenzentrum verarbeitet werden. Cloud-KI ist für die Verarbeitung auf Remote-Server und Rechenzentren angewiesen, was die Latenz der Infrastruktur, die es nutzt, drastisch erhöht.
Wie die Latenz wird auch die Bandbreitennutzung (ein Maß für den Netzwerkverkehr) erheblich von der Wahl zwischen Edge und Cloud-KI beeinflusst. Edge-KI verfügt über eine geringe Bandbreite, da sie Daten lokal verarbeitet. Cloud-KI hat eine hohe Bandbreite, da sie ein Netzwerk für die Datenübertragung an entfernte Server und Rechenzentren benötigt.
Edge-KI gilt als sicherer als Cloud-KI, da sie sensible Daten lokal auf dem Gerät speichert, wo sie erfasst, gespeichert und verarbeitet werden. Cloud-KI hingegen verschiebt sensible Daten durch die Cloud und über Netzwerke, was ihre potenzielle Gefährdung für Unbefugte erhöht.
Da Unternehmen beeilt sind, neue KI- und generative KI-Anwendungen (Gen KI) zu entwickeln, steigt das Interesse an Cloud- und Edge-KI-Modellen rasant an.
Einem aktuellen Bericht zufolge wurde der globale Markt für Edge-KI im Jahr 2023 auf 20,45 Milliarden US-Dollar beziffert und bis 2032 voraussichtlich fast 270 Milliarden US-Dollar erreichen.1 Im praktisch gleichen Zeitraum wurde erwartet, dass der globale Markt für Cloud-KI von 78 Milliarden USD auf fast 590 Milliarden USD steigen würde.2
Hier ist ein genauerer Blick auf die geschäftlichen Nutzen beider Arten von KI und wie Unternehmen sie einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen.
Die Anwendungsfälle für Edge- und Cloud-KI auf Unternehmensebene unterscheiden sich aufgrund der spezifischen Stärken der einzelnen Modelle erheblich. Hier sind die beliebtesten Anwendungsfälle für jeden.
Erfahren Sie, wie autonomes Edge-Management CIOs in die Lage versetzt, branchenübergreifend Umsätze zu steigern und Kosten zu senken, und dabei die Ansätze des Edge-Computing revolutioniert.
Erfahren Sie, wie Edge-Computing die Datenverwaltung für Branchen, die an abgelegenen Orten tätig sind, revolutionieren kann. Erkunden Sie die Lösungen von IBM zur effizienten und sicheren Datenverwaltung an der Edge, zur Reduzierung von Latenzzeiten und zur Steigerung der betrieblichen Effizienz.
Erfahren Sie, wie Innocens BV in Zusammenarbeit mit IBM Cloud prädiktive KI einsetzt, um die Zeit, die für die Identifizierung von Neugeborenen mit Sepsis-Risiko benötigt wird, drastisch zu reduzieren. Diese innovative Lösung verbessert die Versorgung von Neugeborenen, ermöglicht eine frühere Intervention und rettet Leben.
IBM Power ist eine Familie von Servern, die auf IBM Power-Prozessoren basieren und auf denen IBM AIX, IBM i sowie Linux ausgeführt werden können.
Automatisieren Sie Abläufe, verbessern Sie die Benutzererfahrung und erhöhen Sie die Sicherheit mit Edge-Computing-Lösungen von IBM.
Die IBM Cloud-Strategieberatung bietet Services rund um die Transformation zu einer hybriden Multicloud-Umgebung an, um die Umstellung auf die Cloud zu beschleunigen und Technologieumgebungen zu optimieren.
Verstehen Sie die Grundlagen des Edge-Computing und wie es die Datenverarbeitung näher an den Ort bringt, an dem sie generiert wird. Erfahren Sie, wie Edge-Computing die betriebliche Effizienz steigert, Latenzzeiten reduziert und eine intelligentere Entscheidungsfindung in Echtzeit in allen Branchen ermöglicht.
1. Edge AI market size, Fortune Business Insights, 2024
2. Cloud AI market size, Fortune Business Insights, 2023