Es gibt zwar Ähnlichkeiten, aber auch entscheidende Unterschiede, die Sie bei der Bewertung für geschäftliche Zwecke berücksichtigen sollten.

Edge-KI bezieht sich auf den Prozess der Verwendung von KI-Algorithmen und KI-Modellen auf Edge- oder Internet der Dinge (IoT)-Geräten wie Smartphones, Thermostaten und Wearable Zustandsmonitoren. Die Bezeichnung Edge-KI leitet sich ab von Edge Computing, einer Art der verteilten Datenverarbeitung, die Anwendungen näher an die Datenquellen bringt.

Cloud-KI hingegen ist eine Art von KI, die auf Cloud Computing– den On-Demand-Zugriff auf virtuelle Rechenressourcen über das Internet angewiesen ist, um zu funktionieren.

Beide Arten unterstützen zwar fortgeschrittene Datenverarbeitung und Analyse, unterscheiden sich jedoch darin, wie sie KI-Modelle ausführen und wo sie Daten speichern und verarbeiten, was ihnen unterschiedliche Anwendungen und Nutzen bietet.