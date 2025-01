Wie wird KI in der Fertigung eingesetzt?

Das Konzept der „Factory in a Box“ nutzt modulare, in sich geschlossene Produktionseinheiten, die rasch an verschiedenen Standorten eingesetzt werden können. Diese mit KI-gesteuerter Automatisierung, IoT-Sensoren und Echtzeit-Datenanalyse ausgestatteten Einheiten ermöglichen eine flexible, punktuelle Produktion. So können Unternehmen die Produktion näher an die Nachfrage heranführen, die Logistikkosten senken und schnell auf veränderte Anforderungen reagieren. Einige Branchen - wie die Elektronik-, Automobil- und Pharmaindustrie - experimentieren derzeit mit diesen mobilen Einheiten. Das volle Potenzial des Konzepts liegt in zukünftigen Fortschritten bei der Automatisierung, dem modularen Design und der Datenintegration, die es zu einer skalierbaren, allgemein anwendbaren Lösung machen werden.