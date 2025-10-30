Was ist ein Verzeichnisdienst?

Gemeinsam ermöglichen Verzeichnisdienste und IAM Unternehmen, Benutzerkonten, Authentifizierung, Zugriffskontrolle, Berechtigungen und andere wichtige Aspekte der Netzwerksicherheit zu kontrollieren.

Mit dem Aufkommen des Internets, des Cloud Computing und der Remote-Arbeit sind Verzeichnisdienste für Unternehmen unverzichtbar geworden, um verteilte Computing-Architekturen zur Verbesserung ihrer Kerngeschäftsprozesse zu nutzen. Verzeichnisdienste fungieren als eine Art Telefonbuch für Netzwerkressourcen und speichern Informationen über Benutzer, Geräte und andere Ressourcen, damit diese schnell und sicher eine Verbindung herstellen können.

Im Gegensatz zu herkömmlichen relationalen Datenbanken, die Informationen in Zeilen und Spalten organisieren, sind Verzeichnisdienste hierarchisch aufgebaut. Durch die Verwendung von Namespaces, einer Methode zur Klassifizierung von Netzwerkressourcen, damit diese leicht identifizierbar sind, ermöglicht die hierarchische Struktur von Verzeichnisdiensten Millionen von Benutzern und Geräten den Austausch von Informationen über ein Netzwerk.