Was ist Container-Sicherheit?

Die Containersicherheit zielt darauf ab, sowohl die Schutzmaßnahmen zu verbessern als auch Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Zunächst sollte geklärt werden, worum es sich bei „Containersicherheit“ handelt, da es mehrere Bedeutungen haben kann. Container sind in sich geschlossene Softwareeinheiten, die Anwendungscode mit allen erforderlichen Bibliotheken und Abhängigkeiten bündeln. Sie ermöglichen die Ausführung von Code in jeder Computerumgebung, einschließlich Desktop, traditioneller IT und Cloud-Infrastruktur. Die hier beschriebenen Sicherheitsherausforderungen konzentrieren sich auf die Container, in denen Daten gespeichert und geschützt werden.

Daten sind heute das Lebenselixier von Handel und Kommunikation. Ohne Daten würde die moderne Welt zum Stillstand kommen, weshalb Informationen um jeden Preis geschützt werden müssen. Betrug und Verbrechen sind nach wie vor fester Bestandteil des menschlichen Daseins. Die Cyberkriminellen von heute haben dieselben Motive wie die Diebe von gestern, nur dass sie über die Tools und das Know-how verfügen, um Sicherheitslücken auszunutzen.