数据架构，也称为数据仓库架构，是指数据存储库的设计，描述组织如何管理数据，涵盖收集、转换、分发和使用。企业根据其业务需求使用各种数据架构和数据模型，包括数据仓库、数据湖、数据管道、数据网格等。

在数据云中，数据架构包括特定协议，旨在提高云生态系统中的数据收集和处理效率。例如，许多现代数据云使用机器学习 (ML) 来更高效地处理数据。

ML 有助于实现以下功能：预测性分析以及使用云架构自动制定决策，从而避免在本地构建和管理必要 IT 架构的成本。对于许多企业来说，ML 是使数据云成为高度可扩展解决方案的功能之一。