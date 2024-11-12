CloudOps（云运营）是一个框架，结合了用于管理、交付和优化基于云的 IT 服务和工作负载的工具和最佳实践。
它可以跨公有云、私有云、混合云、多云以及边缘使用，以提高基于云的应用程序和服务的性能、可用性、成本效率和安全性。
CloudOps 对于云计算的作用就像 DevOps（开发运维）对于应用程序开发和交付的作用一样，后者定义了一组操作流程和协议并监督它们的日常实施。CloudOps 强调使用自动化、跨团队协作和持续改进来提高云环境的价值、效率和可扩展性。一个组织的 CloudOps 方法通常由其整体云管理战略决定。
CloudOps 用于帮助组织维护云基础设施和服务、自动化软件交付和更新以及遵守服务级别协议 (SLA)。CloudOps 还可以帮助组织管理云安全性与合规性、改善应用程序和服务器管理，并在整个云资产中使用自动化（例如使用自动化来实时配置云资源以满足需求）。
与 DevOp（开发运维）类似，CloudOps 主要关注可见性和可观察性。CloudOps 团队使用分析、监控和报告（通常借助 AI 工具）来更深入地了解云性能和资源使用情况。借助这种洞察分析，CloudOps 团队可以实现系统自动化，从而改善云环境，减少 IT 蔓延和浪费，并帮助组织在云投资中实现更高的投资回报率。
CloudOps 团队专注于管理云资源的各个方面，他们的主要目标可以分为三个类别。
对于许多组织来说，CloudOps 流程始于将传统资源迁移到云。云迁移过程包括选择适合组织的云平台（例如私有云、公共云、混合云或多云环境）、迁移数据和应用程序以及确保始终满足服务、安全和合规性要求。
云编排的一个重要部分是云资源的自动配置和取消配置。此过程允许组织快速扩展和删除不需要的资源，同时减少浪费和成本。
制定云治理协议后，CloudOps 团队会与 IT 团队和 DevOps 团队合作实施。CloudOps 团队在整个应用生命周期中工作，并自动执行应用和服务的部署、监控和优化。
CloudOps 团队监控可观察性工具，以了解应用程序的性能，并努力解决出现的任何错误。通过这些洞察分析，CloudOps 团队开发补丁并部署到系统中，以优化其性能。
CloudOps 团队帮助组织实现云计算的优点，即与传统的本地 IT 基础设施相比，云技术提供的更好的灵活性、效率和战略价值。
成功的 CloudOps 实践可帮助组织实现以下目标：
通过采用 CloudOps 实践，组织可以最大限度地提高业务连续性，或者减少停机时间并为用户提供一致服务的能力。CloudOps 团队自动执行服务交付和软件开发流程，包括新代码的开发和测试。他们还监督将物理资源迁移到云端的过程，确保在此过程中工作流程和服务交付不会中断。
自动化和标准化工作流程可以快速配置资源以满足实时需求，最大限度地缩短部署时间并增强整体运营敏捷度。这种加速交付意味着更快的上市时间和更高的竞争力。
CloudOps 非常重视可观察性、数据管理和编排流程，有助于实现服务和应用程序的不间断可用性，即使跨不同的云基础设施也是如此。通过实施强大的监控、故障转移机制和自动修复协议，组织可以最大限度地减少停机时间并保持高水平的服务可靠性。
高可用性对于向用户提供优质服务非常重要，并且对于服务提供商来说可能也是一个履约要求。通过以指标和日志来监控性能，CloudOps 团队可确保组织满足约定了服务条款（包括可用性）的服务级别协议 (SLA)。不满足 SLA 中规定的条款可能会导致罚款、处罚和组织声誉损失。
云解决方案为组织提供了新的机遇，但也给 CloudOps 团队带来了安全挑战。云环境容易受到网络安全威胁的影响，包括恶意软件、错误配置、弱凭证、不安全的 API 等。CloudOps 团队结合使用安全实践和第三方供应商工具来识别和缓解这些威胁，包括：
未经检查的云环境可能会导致云蔓延，或不需要的云服务和实例的增长。CloudOps 在优化资源分配、提高成本效益以及最大限度提高云基础设施和服务的投资回报率 (ROI) 方面发挥着至关重要的作用。
例如，CloudOps 团队使用各种工具来监控资源使用情况和性能指标，并确定其环境所需的资源。然后，他们可以自动化动态配置和取消配置资源的过程，以便只为所需的资源付费。这也是 CloudOps 跨学科性质的一个很好的例子。虽然 CloudOps 专注于云环境的运营和技术方面，但他们的工作与 FinOps 和其他团队有重叠，都能实现创建经济高效的云架构的业务目标。
CloudOps 的指导原则包括：
DevOps（开发运维）是一种将软件开发和 IT 运营团队的工作结合起来的方法。DevOps 原则允许所有利益相关者实时了解软件开发生命周期并提供输入。通过这种经过强化的合作，DevOps 致力于消除运营孤岛，加快开发工作流，缩短新产品的上市时间。
此外，通过称为持续整合和持续部署 (CI/CD) 的自动化工作流，DevOps 团队可以优化软件和应用程序的开发和部署流程。CI/CD 使团队能够实现构建、测试、整合和交付新代码的自动化，从而更快、更可靠地更新和发布新应用程序。当组织执行云迁移，或将本地资源转移到云时，IT 运营团队需要更多支持来维护云基础设施。
CloudOps 沿袭 DevOps 协作和自动化的实践并将其应用于云架构。DevOps 专注于软件开发，而 CloudOps 则专注于应对云计算的挑战，包括云资源的编排、可扩展性、安全性和减少云支出。强大的 CloudOps 战略有助于 DevOps 团队的工作，尤其是在开发基于云的应用程序时。
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