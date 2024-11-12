它可以跨公有云、私有云、混合云、多云以及边缘使用，以提高基于云的应用程序和服务的性能、可用性、成本效率和安全性。



CloudOps 对于云计算的作用就像 DevOps（开发运维）对于应用程序开发和交付的作用一样，后者定义了一组操作流程和协议并监督它们的日常实施。CloudOps 强调使用自动化、跨团队协作和持续改进来提高云环境的价值、效率和可扩展性。一个组织的 CloudOps 方法通常由其整体云管理战略决定。



CloudOps 用于帮助组织维护云基础设施和服务、自动化软件交付和更新以及遵守服务级别协议 (SLA)。CloudOps 还可以帮助组织管理云安全性与合规性、改善应用程序和服务器管理，并在整个云资产中使用自动化（例如使用自动化来实时配置云资源以满足需求）。

与 DevOp（开发运维）类似，CloudOps 主要关注可见性和可观察性。CloudOps 团队使用分析、监控和报告（通常借助 AI 工具）来更深入地了解云性能和资源使用情况。借助这种洞察分析，CloudOps 团队可以实现系统自动化，从而改善云环境，减少 IT 蔓延和浪费，并帮助组织在云投资中实现更高的投资回报率。