A automação de rede pode funcionar por meio de argumentos padrão de interface de linha de comando (CLI) ou usando uma camada de software aplicada a dispositivos de rede (incluindo roteadores, switches, firewalls, servidores e outros dispositivos).

CLIs são interfaces de usuário que executam programas e interagem com o sistema operacional de um computador usando linhas de texto chamadas linhas de comando. Se um administrador de rede quiser criar um fluxo de trabalho de automação, poderá usar operadores (símbolos ou caracteres especiais que iniciam ações específicas) para criar e executar sequências de eventos com base no sucesso ou falha de comandos anteriores. Ele também pode compilar listas de comandos em arquivos de texto (conhecidos como scripts de shell), que permitem que a CLI execute vários comandos simultaneamente usando uma única linha de comando.

O software de automação de rede simplifica as tarefas de rede em programas prontos para uso que podem ser facilmente selecionados, agendados e implementados a partir da interface do usuário. Ele se baseia em interfaces de programação de aplicativos (APIs) para facilitar a comunicação com hardware e dispositivos de rede em data centers no local, nuvens públicas e privadas e ambientes híbridos e multinuvem.

As soluções de software podem, por exemplo, automatizar permissões de rede e configurações de dispositivos organizando inventários, módulos, plug-ins e endpoints de APIs em playbooks de automação pesquisáveis e implementáveis que podem ser usados em diversos provedores de serviços.

E, com a integração das tecnologias de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML), as ferramentas de automação de rede podem ajudar as equipes a aumentar significativamente a velocidade e a eficiência operacional da rede.

Um mecanismo de automação orientado por IA pode avaliar o desempenho da rede e das aplicações, ajustando automaticamente as configurações conforme a necessidade. Com funcionalidades de ML, as ferramentas de automação de rede podem analisar o uso da largura de banda e as tendências de desempenho para configurar ativos de rede físicos e virtuais com base em parâmetros estabelecidos e métricas de desempenho. As funcionalidades de automação baseadas em ML também aprendem com experiências passadas, de modo que o sistema se torna cada vez mais apto e rápido para resolver problemas ao longo do tempo.

A maioria das estratégias de automação de rede aproveita os benefícios das automações orientadas por software e das automações baseadas em CLIs (em graus variados) para ajudar as empresas a criar redes de computação extremamente rápidas e de alta disponibilidade.